Lula discutiu a indicação ao STF com os presidentes do Senado e da Câmara e com ministros da Corte - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

Ante a persistente resistência ao nome do advogado-geral da União, Jorge Messias, para a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal (STF), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva admitiu a possibilidade de escolher uma mulher para a Corte.

Atualmente, o STF conta com apenas uma representante feminina, a ministra Cármen Lúcia. A eventual indicação de uma mulher também atende a uma reivindicação de setores da base governista, que, desde o início do terceiro mandato do petista, defendem maior representatividade no tribunal. Parte desses grupos sustenta que a indicação deveria ser, especialmente, de uma mulher negra.

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A vaga no STF foi um dos assuntos tratados no jantar de sábado à noite, no Palácio da Alvorada, de Lula com os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). Também participaram ministros da Corte: Gilmar Mendes, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Alexandre de Moraes.

Segundo interlocutores, durante a conversa, Lula reafirmou sua preferência por Messias. Apesar disso, sinalizou estar aberto a discutir outras possibilidades diante das resistências enfrentadas pelo AGU no Senado.

A indicação de Messias rejeitada pelos senadores em abril, o que ampliou as incertezas sobre a estratégia do Palácio do Planalto para preencher a vaga.

Durante o jantar, ministros do STF e Alcolumbre também defenderam o nome do ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco para a vaga. Ressaltaram que ele reúne experiência política, credenciais e competência para ocupar a cadeira que foi de Luís Roberto Barroso.

Além de Pacheco, outros nomes são mencionados como possíveis alternativas para a vaga. Entre eles estão os das ministras do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Daniela Teixeira e Regina Helena Costa.

A vaga está aberta desde a aposentadoria de Barroso, há mais de um ano, e a escolha do novo ministro exige articulação entre o Executivo e o Senado, responsável por analisar e votar a indicação presidencial. A resistência a Messias e a defesa de nomes alternativos ampliam o desafio de Lula para construir apoio em torno de sua decisão.



