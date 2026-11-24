A questão política central do novo governo Lula é submeter seu vínculo com "os de baixo" ao crivo do Orçamento. A questão pode ser vista a partir de perspectivas diferentes, porém convergentes. No artigo Transformismo e petismo (revista Política Democrática, novembro de 2025), o historiador Alberto Aggio chama de "economia do afeto" a relação de reconhecimento e lealdade entre Lula, o PT e as camadas populares. No sábado, na Ilustríssima (Folha de S. Paulo), o economista Ricardo Henriques propõe que o quarto mandato de Lula combine proteção contra a pobreza e mobilidade social. Os dois textos mostram que o governo está diante de uma escolha concreta. Para preservar a base material desse vínculo, Lula terá de repensar as políticas sociais dentro dos limites fiscais que a economia possa suportar.

Doutor em história social pela USP e professor titular da Unesp, em Franca, Aggio estuda a história política do Brasil e da América Latina contemporânea, com trabalhos sobre a experiência chilena e a redemocratização brasileira. Em A construção da democracia no Brasil, 1985-2025, recorre ao conceito de transformismo para interpretar a trajetória petista. A convivência entre a contestação da ordem, a mobilização popular e a aposta na via eleitoral estaria presente desde a formação do PT. Essa combinação ajuda a explicar como o partido cresceu, ampliou suas alianças e chegou ao governo sem perder sua identificação com os setores populares.

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Henriques vem da economia social e da gestão pública. Foi professor da Universidade Federal Fluminense, pesquisador do Ipea e secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Social. Coordenou o grupo que desenhou as bases do Bolsa Família no primeiro governo Lula e passou pelo Ministério da Educação. Professor associado da Fundação Dom Cabral, levou para o Instituto Unibanco uma trajetória dedicada à educação e às desigualdades. No artigo O que Lula deve fazer para intensificar proteção e mobilidade social, sua pergunta parte da experiência de quem ajudou a montar uma política nacional de transferência de renda. Como fazer com que a proteção recebida hoje mude as perspectivas de uma família amanhã?

Na leitura de Aggio, o afeto tem consequências materiais. O reconhecimento de um líder que conhece a experiência dos trabalhadores ganha força quando o salário-mínimo compra mais, o crédito se torna acessível e uma família passa a contar com renda regular. O benefício tem valor em si e também muda a percepção que as pessoas têm do Estado e de quem as representa. A força eleitoral dessa relação ajuda a entender por que a revisão de uma política social pode ter um custo político muito superior à economia que aparece na planilha.

A dificuldade é que as expectativas mudam à medida que as condições de vida melhoram. Para quem ainda convive com a fome, a regularidade da renda é decisiva. Para quem saiu da pobreza e pode voltar a ela ao perder o emprego, contam também a creche, o tempo de deslocamento, a qualidade da escola e a possibilidade de conseguir trabalho com carteira assinada. Uma mãe pode receber uma oferta de emprego e recusá-la porque não tem com quem deixar o filho. Nesse caso, uma vaga na creche pode fazer mais pela renda da família do que um curso de qualificação oferecido sem considerar sua rotina.

Onde cortar?

É a essa diferença que Henriques responde quando propõe uma "Política Social 4.0", na qual defende que o Cadastro Único seja integrado a outras bases públicas, para coordenar no território as equipes de saúde, educação e assistência e tornar gradual a transição do benefício para o emprego formal, com retorno simplificado à proteção em caso de demissão. O desempenho passaria a ser medido pela capacidade de sustentar a melhora da renda, da escolaridade e das condições de trabalho. A saída do cadastro, pura e simples, diz pouco sobre quanto tempo uma família consegue se manter fora da pobreza.

O xis do problema é que a restrição fiscal obriga o governo a escolher onde cada real pode produzir mais efeito. Integrar serviços custa dinheiro e exige pessoal, sobretudo nos municípios com menor capacidade de atendimento. Parte dos recursos pode vir da revisão de ações sobrepostas, mas a economia precisa ser demonstrada antes de financiar compromissos permanentes. Henriques defende cadastro atualizado, focalização e avaliação dos programas sociais. Aplica a mesma régua a subsídios, renúncias tributárias e regimes especiais de previdência e propõe começar o ajuste pelas despesas de menor efeito redistributivo. A disputa pelo Orçamento passa, assim, por identificar quem de fato se beneficia de cada despesa e quais privilégios o Congresso está disposto a rever. O ajuste fiscal em debate na Câmara é uma amostra grátis das dificuldades políticas a serem enfrentadas por uma estratégia como essa.

A "economia do afeto" deu a Lula força política para pôr a pobreza no centro da agenda. O desafio do quarto mandato é usar essa força para aprovar prioridades que sobrevivam ao aperto fiscal e ao próprio presidente. Isso envolve assegurar renda a quem precisa dela agora e financiar, de modo duradouro, os serviços que diminuam a chance de seus filhos dependerem da mesma proteção. É nessa passagem que a garantia de direitos descrita por Aggio pode ganhar a forma de política de Estado imaginada por Henriques.



