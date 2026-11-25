O caso chegou ao Supremo após a PGR denunciar o Van Hattem por declarações feitas em 2024 contra o delegado Fábio Alvarez Shor, responsável por investigações relacionadas a Bolsonaro - (crédito: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados)

A discussão sobre os limites da imunidade parlamentar ganha novo capítulo nesta quarta-feira (25/11), com manifestação prevista para as 12h, na Esquina Democrática, no Centro Histórico de Porto Alegre (RS), em apoio ao deputado federal e senador eleito Marcel van Hattem (Novo-RS). O ato ocorre após a repercussão do julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) de uma denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o parlamentar por supostos crimes de calúnia e injúria contra o delegado da Polícia Federal Fábio Alvarez Shor. A mobilização reúne o apoio de lideranças políticas e entidades empresariais gaúchas, que defendem a preservação das prerrogativas do Legislativo.

A manifestação foi anunciada em meio à mobilização de parlamentares da oposição no Congresso Nacional. Ontem (24), Van Hattem participou de uma coletiva de imprensa no Salão Verde da Câmara dos Deputados, ao lado do líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), do líder do PL na Casa, Carlos Portinho (PL-RJ), do líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), além de outros deputados. Durante o encontro, os parlamentares criticaram a possibilidade de o deputado responder criminalmente por declarações feitas no exercício do mandato. O grupo argumentou que eventuais excessos devem ser examinados pelos conselhos de ética das Casas legislativas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia também: Nunes Marques vai relatar ação de Vorcaro contra atuação de Fachin no STF

Na ocasião, Rogério Marinho afirmou que a discussão “ultrapassa a situação individual” do deputado e envolve a independência do Poder Legislativo. O senador informou ter encaminhado ofícios aos presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), além da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e de partidos políticos, solicitando que as instituições participem do processo no Supremo como amicus curiae, instrumento que permite a apresentação de argumentos por terceiros interessados. Van Hattem, por sua vez, defendeu suas declarações contra o delegado e afirmou que a mobilização não se restringe à sua situação pessoal.

Ainda na terça-feira, Alcolumbre anunciou que autorizou a Advocacia do Senado a tomar as providências jurídicas cabíveis no STF em defesa das prerrogativas parlamentares. O presidente do Congresso também afirmou que pretende atuar pessoalmente no caso e buscar uma ação conjunta com Hugo Motta. “Caberá à nossa Advocacia do Senado tomar todas as providências para garantir a prerrogativa parlamentar do voto, da fala e das decisões políticas e institucionais de deputados e senadores”, declarou. Motta, por sua vez, já havia afirmado que a Procuradoria da Câmara se manifestou no processo em defesa da liberdade de expressão na tribuna e que pretendia conversar pessoalmente com Van Hattem.

Leia também: Bilynskyj anuncia convocação de ministro da Justiça após ausência na Câmara

O caso chegou ao Supremo após a PGR denunciar o deputado por declarações feitas entre agosto e dezembro de 2024 contra o delegado Fábio Alvarez Shor, responsável por investigações relacionadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Na tribuna da Câmara e nas redes sociais, Van Hattem acusou o policial de produzir “relatórios absolutamente fraudulentos contra pessoas inocentes", entre elas Filipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro, e "abusador de autoridade da Polícia Federal".

No STF, o relator, ministro Flávio Dino, votou pelo recebimento da denúncia, acompanhado por Alexandre de Moraes. O ministro Cristiano Zanin pediu destaque, retirando o caso do plenário virtual e levando a análise para uma sessão presencial da Primeira Turma, ainda sem data definida.