A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado aprovou, nesta quarta-feira (25/11), o projeto de lei que estabelece regras para aumentar a segurança de crianças e adolescentes em hospitais e outros serviços de saúde. Nomeada de Lei Benício, a proposta prevê protocolos específicos para a prescrição e a administração de medicamentos, além de medidas para evitar falhas durante o atendimento pediátrico.
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O PL 2.107/2026, apresentado pelo senador Eduardo Braga (MDB-AM), foi aprovado em decisão terminativa, com parecer favorável da relatora, senadora Damares Alves (Republicanos-DF). Com isso, o texto segue para a Câmara dos Deputados, caso não haja recurso para análise pelo plenário do Senado.
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Entre as medidas previstas estão critérios para prescrição, dispensação, preparo e administração de medicamentos, procedimentos para identificação dos pacientes e organização dos fluxos de atendimento. Os serviços de saúde também deverão adotar mecanismos para prevenir, notificar e analisar ocorrências que causem danos aos pacientes.
O projeto estabelece ainda que hospitais e demais unidades mantenham equipes em quantidade e com qualificação adequadas à complexidade do atendimento. A assistência deverá contar, preferencialmente, com médico especialista em pediatria. A regulamentação definirá em quais situações a presença do profissional será obrigatória.
A proposta também prevê mudanças na relação entre as unidades de saúde e os familiares. Os responsáveis legais terão direito a informações claras sobre o estado clínico da criança e o andamento do atendimento, além de acesso facilitado ao prontuário médico. Em casos de morte ou eventos adversos graves, os serviços deverão oferecer acolhimento psicossocial profissional às famílias.
Outra medida é a criação do Dia de Conscientização sobre Segurança no Atendimento Pediátrico, em 23 de novembro, com possibilidade de campanhas e ações educativas. Uma emenda aprovada pela comissão estabelece que a futura lei entrará em vigor 365 dias após a publicação oficial.
Caso Benício
A proposta recebeu o nome de Lei Benício em referência a Benício Xavier de Freitas, de 6 anos, que morreu em 23 de novembro de 2025, após receber uma dose de adrenalina diretamente na veia durante atendimento em um hospital particular de Manaus (AM). O medicamento deveria ter sido administrado por inalação.
A criança havia sido levada à unidade com sintomas de tosse e suspeita de laringite. Depois de receber a medicação por via intravenosa, apresentou piora rápida do quadro clínico, sofreu paradas cardiorrespiratórias e morreu na madrugada de 23 de novembro.
Em maio de 2026, a Polícia Civil do Amazonas concluiu o inquérito e apontou que a morte ocorreu por overdose de adrenalina. A investigação identificou falhas na prescrição e na administração do medicamento e indiciou a médica responsável pelo atendimento. Em junho, a Justiça do Amazonas tornou a médica e uma técnica de enfermagem rés por homicídio qualificado com dolo eventual.