As falhas apontadas no processo fizeram parte do julgamento de 2014 das contas do governo Dilma - (crédito: Roberto Stuckert Filho/PR)

O Tribunal de Contas da União (TCU) arquivou, na quarta-feira (25/11), o processo que investigava a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e sua equipe econômica por irregularidades na gestão fiscal e econômica de 2014. O processo está relacionado às “pedaladas fiscais" e poderia resultar em multas aos investigados.

As falhas apontadas no processo fizeram parte do julgamento das contas de 2014, que foi usado no impeachment de Dilma em 2016 como uma das justificativas.

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Por unanimidade, o tribunal entendeu que não havia elementos suficientes para responsabilizar individualmente os agentes, entre eles o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega, a atual ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, e o ex-secretário do Tesouro Nacional Arno Augustin, entre outras autoridades.

O documento, apresentado pelo então senador Aécio Neves (PSDB-MG) em 2014, questionava o governo federal por decisões relacionadas à abertura de créditos suplementares, meta fiscal e programação de despesas da União. Um dos principais pontos era a falta de contingenciamento de gastos no fim de 2014, apesar da previsão de frustração de receitas e do aumento de despesas obrigatórias.

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Segundo o relator, ministro Odair Cunha, não houve dolo ou erro grosseiro nas condutas dos investigados. Para o ministro, as decisões do governo se basearam em manifestações técnicas e jurídicas. “Os autos não demonstram dolo ou erro grosseiro nas condutas imputadas, razão pela qual afasto a aplicação de multas”, afirmou Cunha.

O ministro Jorge Oliveira acompanhou a decisão, mas ressaltou a gravidade das irregularidades identificadas em 2014 e afirmou que elas não devem ser relativizadas.