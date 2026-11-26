Fachin destacou que a cooperação entre tribunais constitucionais e cortes supremas é fundamental para o fortalecimento das instituições democráticas - (crédito: Alejandro Zambrana/STF)

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, defendeu, nesta quinta-feira (26/11), a Constituição democrática como referência para enfrentar as transformações tecnológicas, econômicas e sociais e preservar o Estado de Direito. Durante o encerramento do Curso Internacional de Direito Constitucional para Magistrados e Assessores Jurídicos dos Países de Língua Portuguesa, o ministro alertou para desafios contemporâneos, como a desinformação, a perda de confiança nas instituições e as pressões sobre a independência judicial.

Fachin destacou que a cooperação entre tribunais constitucionais e cortes supremas dos países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) é fundamental para o fortalecimento das instituições democráticas. O curso reuniu magistrados, assessores e professores de Angola, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Brasil. Segundo o presidente do STF, a iniciativa busca ampliar o diálogo entre os sistemas jurídicos, compartilhar experiências e contribuir para o aperfeiçoamento da atividade jurisdicional.

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Ao abordar as mudanças provocadas pela inteligência artificial, pela economia e pela comunicação digital, Fachin afirmou que o avanço tecnológico não significa, necessariamente, maior compreensão dos problemas contemporâneos. O ministro avaliou que a humanidade produz conhecimento em velocidade sem precedentes, mas ainda enfrenta dificuldades para estabelecer referências comuns diante da complexidade das transformações. Para ele, a multiplicação de informações e a aceleração das decisões exigem critérios capazes de orientar a sociedade.

Na cerimônia, o presidente do Supremo recorreu à mitologia grega para ilustrar os desafios do período. Ao mencionar o fio de Ariadne, utilizado por Teseu para encontrar o caminho de volta do labirinto de Creta, Fachin comparou a metáfora à necessidade de preservar referências diante das incertezas atuais. Segundo ele, a Constituição representa um instrumento de orientação para evitar que a complexidade se transforme em desorientação e garantir compromissos com a liberdade, a igualdade e a dignidade humana.

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O ministro também ressaltou que os problemas enfrentados pelas democracias ultrapassam fronteiras e exigem atuação conjunta das instituições. Ao defender a aproximação entre os países de língua portuguesa, afirmou que a troca de experiências permite identificar convergências e diferenças entre os ordenamentos jurídicos sem a necessidade de buscar uniformidade. Fachin destacou ainda que a tradição jurídica compartilhada pode servir como ponto de partida para respostas a desafios comuns, especialmente na proteção dos direitos fundamentais.

O encerramento do curso contou com conferência magna do professor Antônio José Avelãs Nunes, catedrático de economia política da Universidade de Coimbra. Ao saudá-lo, Fachin destacou a contribuição intelectual do acadêmico para o debate sobre direito, economia, política e democracia. O presidente do STF afirmou que a economia não pode ser dissociada das escolhas políticas e que a democracia depende de condições materiais para a existência digna. Também ressaltou a importância do pensamento crítico diante das desigualdades e dos interesses de poder.