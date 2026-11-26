Declaração ocorreu na Base Aérea de Brasília, durante a celebração do primeiro voo da Latam com um avião da Embraer - (crédito: Cadu Gomes/VPR)

O vice-presidente da República Geraldo Alckmin (PSB) classificou como “totalmente descabida” a proposta do governo de Donald Trump de impor uma tarifa de 10% sobre aeronaves brasileiras exportadas aos Estados Unidos. A declaração foi feita nesta quinta-feira (26/11), durante uma cerimônia da Latam e da Embraer, na Base Aérea de Brasília, um dia após Washington anunciar a intenção de retirar a isenção tarifária concedida ao setor aeronáutico brasileiro.

Alckmin criticou a iniciativa por contrariar a prática internacional de preservar o comércio de aeronaves de barreiras tarifárias, em razão da importância estratégica e dos elevados custos da indústria. O vice-presidente também afirmou que o governo brasileiro trabalhará para impedir a adoção da medida, que atingiria diretamente a Embraer, uma das principais fabricantes de aviões do mundo.

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Ao defender a manutenção da isenção, Alckmin ressaltou que o setor aeronáutico possui um tratamento comercial diferenciado, justamente para não comprometer a cadeia internacional de produção e fornecimento de aeronaves.

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“É uma tradição você não ter tarifas para um setor tão estratégico quanto é o setor aeronáutico.”

A manifestação ocorreu durante a celebração do primeiro voo da Latam com uma aeronave fabricada pela Embraer. O jato E195-E2 decolou de Guarulhos, em São Paulo, com destino à Base Aérea de Brasília, marcando a estreia de aviões da fabricante brasileira na frota da companhia, até então composta por modelos da Airbus e da Boeing.

A parceria entre as empresas foi anunciada em setembro de 2025 e prevê a aquisição de 24 aeronaves, em um contrato estimado em US$ 2,1 bilhões, com possibilidade de compra de outras 50 unidades. O primeiro voo comercial do novo modelo está previsto para segunda-feira (30/11).



Nova ameaça tarifária dos Estados Unidos

A reação de Alckmin ocorre após o Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês) recomendar, na quarta-feira (25/11), a cobrança de uma tarifa de 10% sobre aviões brasileiros prontos para exportação. Atualmente, esses produtos estão isentos da taxação americana, condição que pode ser revertida caso a proposta seja implementada.

A recomendação faz parte de uma revisão das medidas comerciais adotadas contra o Brasil com base na Seção 301 da Lei de Comércio americana, instrumento utilizado por Washington para contestar práticas consideradas prejudiciais aos interesses econômicos dos Estados Unidos.

Em julho, o governo Trump havia estabelecido tarifas de 25% sobre determinados produtos brasileiros, mas preservado a isenção para aeronaves. Agora, a administração americana argumenta que o Brasil não apresentou avanços suficientes para solucionar questões comerciais consideradas problemáticas.

Entre os pontos questionados por Washington estão regras brasileiras relacionadas ao comércio digital e ao sistema de pagamentos instantâneos Pix, além de políticas ambientais e outras medidas regulatórias. O governo brasileiro rejeita as acusações e considera que a nova ameaça tarifária busca pressionar o país durante as negociações bilaterais.

A cobrança, entretanto, ainda não entrou em vigor. A proposta está em fase de consulta pública, com uma audiência prevista para 14 de janeiro de 2027, antes de uma eventual decisão sobre sua implementação.

A ameaça ocorre em um momento de expansão das exportações brasileiras de aeronaves. Os aviões representam o quarto principal produto vendido pelo Brasil ao mercado americano, e a Embraer mantém encomendas expressivas de companhias como American Airlines, SkyWest Airlines e Republic Airways.

Para o governo brasileiro, a possibilidade de retirar a isenção representa mais um obstáculo nas negociações comerciais com Washington. Apesar da retomada do diálogo bilateral nos últimos meses, a administração Trump voltou a utilizar a ameaça de tarifas para pressionar por mudanças nas políticas brasileiras, enquanto Alckmin defende a preservação do tratamento diferenciado concedido à indústria aeronáutica.