Integrantes do alto escalão da Polícia Federal avaliam que a corporação pode ter de refazer os relatórios enviados ao Supremo Tribunal Federal (STF) em relação à citação de ministros da Corte na investigação do caso do Banco Master. A avaliação é de que diante das críticas, pode ocorrer uma nova determinação do Poder Judiciário para que os levantamentos sejam refeitos. Já existe uma preparação para isso, de acordo com fontes ouvidas pelo Correio. No entanto, os delegados aguardam uma manifestação do presidente do Supremo, Edson Fachin, a quem cabe decidir por pedir ou não que seja apresentada uma nova versão, com a correção de lacunas que foram deixadas.

Os documentos entregues pelo diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, geraram mau-estar na Corte. Entre os trechos que mais causaram desconforto, está a citação ao ministro Nunes Marques, que de acordo com o documento, reverteu sua própria declaração de impedimento para votar, em outubro de 2024, em um caso de interesse direto do banco. No mesmo dia desta votação, mensagens de texto interceptadas pela Polícia Federal apontam que o diretor jurídico do Master enviou ao banqueiro Daniel Vorcaro o cartão de contato do advogado Kevin de Carvalho Marques, filho do ministro, com a legenda “dominado aqui". Além disso, outros detalhes, inclusive sobre a intimidade do ministro, estariam detalhados.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

No entanto, de outro lado, os relatórios deixaram de citar o contrato de R$ 131 milhões firmado pelo escritório de Viviane Barci de Moraes, esposa de Alexandre de Moraes. O documento, em que a existência foi reconhecida publicamente, teria sido editado pelo magistrado. Também foram suprimidas referências nos documentos ao resort Tayayá, no Paraná, ligado à família do ministro Dias Toffoli.

Andrei afirmou que todo o material estará disponível para Fachin e os demais ministros do Tribunal. No entanto, como a análise da conduta dos ministros precisa seguir um rito formal, existe a avaliação, dentro do Supremo, de que todas as informações relevantes precisam estar documentadas e formalmente citadas nos relatórios para serem usadas para embasar a posição do plenário sobre o caso.

Leia mais - Fachin defende Constituição como guia diante de desafios tecnológicos e democráticos

Aos aliados, Andrei tem defendido que atuou para evitar nulidades no processo, como a citação a situações que já foram tratadas. Um dos casos que se enquadram nesta regra é o de Toffoli, cuja conduta foi alvo de uma reunião administrativa, realizada a portas fechadas, em março deste ano. O episódio fez com que o ministro deixasse a relatoria dos processos relacionados ao banco de Daniel Vorcaro.

A produção dos relatórios cumpriu ordem de Fachin, que, no despacho, afirmou que deveriam ser citados todos os ministros que aparecem nas investigações do Master. Porém, os investigadores não deveriam fazer juízo de valor sobre a conduta dos magistrados.