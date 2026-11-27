Projeto em análise na Comissão de Assuntos Sociais prevê pena de até cinco anos de prisão para influenciadores que divulgarem bets ilegais - (crédito: Joedson Alves/Agência Brasil)

A aprovação de uma lei para combater a ludopatia na Argentina, nesta quinta-feira (26/11), encontra paralelo em uma proposta que tramita no Senado brasileiro e prevê restrições à publicidade, aos patrocínios e ao funcionamento das casas de apostas. O projeto de lei (PL) 2.470/2026 já recebeu parecer favorável de uma comissão e aguarda nova análise na Comissão de Assuntos Sociais (CAS), que poderá decidir sobre seu encaminhamento à Câmara dos Deputados.

A proposta brasileira busca reduzir os riscos de dependência em jogos e os prejuízos financeiros associados às apostas. Embora tenha pontos semelhantes à legislação aprovada pelos argentinos, o texto ainda não concluiu sua tramitação no Senado. Além disso, o Congresso analisa uma medida provisória do governo federal que determina a proibição das bets no país.

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Na Argentina, a nova legislação recebeu o apoio unânime dos 72 senadores, encerrando um impasse que se prolongava desde novembro de 2024, quando a Câmara dos Deputados aprovou a proposta. O texto ganhou impulso nas últimas semanas após manifestações da Igreja Católica, que cobrou uma resposta do Congresso ao avanço da dependência em jogos, especialmente entre crianças e adolescentes.

A lei argentina proíbe a divulgação e o patrocínio de plataformas de apostas em meios de comunicação, redes sociais, estádios, uniformes esportivos e eventos culturais. Também impede a utilização de influenciadores digitais para promover a atividade e exige reconhecimento facial para verificar a identidade dos usuários, com o objetivo de dificultar o acesso de menores de idade.

Outra mudança envolve os meios de pagamento. As apostas poderão ser realizadas apenas com cartões de débito ou carteiras digitais que tenham saldo disponível, ficando proibido o uso de crédito e de contas vinculadas a benefícios sociais. A legislação também cria um cadastro nacional de autoexclusão, que permitirá impedir o acesso de pessoas inscritas às plataformas autorizadas.

Na mesma sessão, os senadores argentinos aprovaram uma segunda proposta, voltada ao combate às casas de apostas clandestinas. O texto, apresentado como complemento à nova lei, prevê mecanismos mais rigorosos de bloqueio de sites ilegais e fiscalização financeira, mas ainda depende de votação na Câmara dos Deputados.

O que prevê o projeto em análise no Brasil?

Apresentado em 19 de maio pela senadora Damares Alves (Republicanos-DF) e outros seis parlamentares, o PL 2.470/2026 propõe alterações na legislação que regulamenta as apostas de quota fixa no Brasil. A iniciativa pretende ampliar a proteção à saúde mental, aos consumidores e à renda das famílias, com atenção especial às pessoas mais vulneráveis ao jogo compulsivo.

Assim como na Argentina, uma das principais mudanças seria a proibição da publicidade de bets na televisão, no rádio, em jornais, nas redes sociais e em outras plataformas digitais. A restrição também alcançaria os contratos de patrocínio de clubes, competições esportivas, atletas, artistas e influenciadores, além da divulgação de bônus, apostas gratuitas e outras vantagens utilizadas para atrair ou manter jogadores.

Para os contratos de patrocínio já existentes, o texto aprovado na primeira comissão estabelece um prazo de até 24 meses para adequação ou encerramento.

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As medidas, porém, não se limitam à divulgação comercial. O projeto também busca impedir que plataformas utilizem mecanismos capazes de estimular apostas sucessivas, dificultar a saída do usuário ou incentivá-lo a tentar recuperar valores perdidos.

Entre as ferramentas previstas estão limites de depósitos, perdas e tempo de uso, além de sistemas de autoexclusão e alertas sobre os riscos do jogo compulsivo. As empresas também ficariam impedidas de oferecer ou facilitar empréstimos e outras modalidades de crédito para financiar apostas.

A proposta estabelece ainda a classificação dos jogos conforme o risco à saúde pública. Produtos com características consideradas excessivamente prejudiciais, como determinadas modalidades de roleta, caça-níqueis e jogos virtuais de resultado instantâneo, poderiam ter sua oferta proibida.

Na justificativa apresentada ao Senado, os autores argumentam que a regulamentação das apostas deve considerar não apenas a atividade econômica, mas também as consequências sociais e sanitárias da dependência.

"O Estado não pode permitir que a vulnerabilidade humana seja convertida em modelo de negócio. A pessoa em adicção não é consumidor comum."

O projeto prevê, ainda, medidas para ampliar o atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), incluindo a capacitação de profissionais e o acompanhamento dos impactos das apostas sobre a saúde mental e o endividamento das famílias.

Vale notar que, atualmente, o Brasil já oferece atendimento gratuito e especializado pelo SUS a pessoas com problemas relacionados a jogos e apostas, por meio de consultas presenciais e teleatendimento psicológico pelo aplicativo Meu SUS Digital, que também contemçla familiares afetados. A iniciativa conta com capacidade para até 100 mil atendimentos mensais.

Quando o projeto poderá ser votado?

O PL 2.470/2026 foi aprovado em 2 de setembro pela Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática (CCT), após receber um substitutivo elaborado pelo senador Alessandro Vieira (MDB-SE), relator da matéria naquele colegiado.

Entre as alterações feitas por Vieira está a criação de um crime específico para quem divulgar, mediante pagamento ou vantagem, plataformas de apostas não autorizadas. A pena prevista é de um a cinco anos de prisão, com possibilidade de aumento quando a divulgação for realizada por influenciadores, atletas ou pessoas conhecidas do público.

Desde 3 de setembro, a proposta está na Comissão de Assuntos Sociais, onde aguarda a designação de um novo relator. Portanto, ainda não há data definida para a próxima votação.

A CAS poderá analisar o projeto em caráter terminativo, o que dispensa sua passagem pelo plenário do Senado caso seja aprovado e não haja recurso dos parlamentares. Nessa hipótese, o texto seguirá para a Câmara dos Deputados. Para se transformar em lei, ainda precisará concluir a tramitação no Congresso e receber sanção presidencial.

Como fica a medida provisória do governo Lula?

Paralelamente ao projeto do Senado, está em análise a Medida Provisória (MP) 1.394/2026, editada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 25 de setembro. A principal diferença está no alcance das duas iniciativas: enquanto o PL estabelece restrições e mecanismos de proteção para uma atividade regulamentada, a MP determina a proibição da exploração, oferta, intermediação e publicidade das bets no território nacional.

A medida do Executivo também prevê o encerramento das autorizações concedidas às empresas, a devolução de valores mantidos nas contas dos apostadores e a criação de um comitê responsável por fiscalizar operações clandestinas.

Apesar das diferenças, as propostas têm pontos em comum, especialmente no combate à publicidade de apostas e na preocupação com os impactos da atividade sobre a saúde mental e a situação financeira dos brasileiros.

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A MP está em vigor desde sua publicação, mas precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado para se tornar lei definitiva. Atualmente, aguarda a instalação da comissão mista responsável por examiná-la antes da votação nos plenários das duas Casas.

O prazo de deliberação foi prorrogado em 11 de novembro e termina em 4 de março de 2027. Caso não seja aprovada até essa data, a medida perderá a eficácia.