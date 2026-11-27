O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) agradeceu, nesta sexta-feira (27/11), à juventude e ao movimento estudantil fluminense pela mobilização durante o segundo turno das eleições. Em encontro com estudantes no Rio de Janeiro, Lula afirmou que sua campanha subestimou a disputa ao acreditar na possibilidade de vitória ainda no primeiro turno e reconheceu que o grupo entrou na corrida eleitoral de “salto alto”.

“Possivelmente a gente tenha cometido o pecado de entrar de salto alto na campanha e não fazer aquilo que vocês fizeram no segundo turno”, declarou. O presidente disse que imaginava ser possível vencer a eleição na primeira etapa, mas ressaltou a importância da mobilização dos jovens após o resultado.

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Lula destacou a articulação iniciada na Faculdade de Direito de Niterói, que, segundo ele, conseguiu mobilizar estudantes em diversas cidades brasileiras. O presidente classificou a iniciativa como espontânea e afirmou que não havia uma entidade central organizando o movimento, mas a consciência política dos jovens.

“É uma visita de agradecimento à lição que vocês deram ao Brasil”, afirmou.

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Durante o discurso, Lula também relacionou a participação dos estudantes à trajetória de seus governos na área da educação. Ele reconheceu que ainda há avanços a serem feitos, mas afirmou que suas gestões realizaram mais pela educação brasileira do que a elite do país em cinco séculos.

O presidente lembrou que o Brasil levou 420 anos para criar sua primeira universidade e atribuiu a demora à exclusão histórica de indígenas, negros e pessoas pobres do acesso ao ensino superior.

“Porque a elite brasileira achava que índio, negro e pobre não tinha que estudar, era só trabalhar”, disse.

Na avaliação de Lula, a juventude representa uma geração que reivindica a possibilidade de conciliar trabalho e formação acadêmica. Ele citou filhos de empregadas domésticas e pedreiros como exemplos de brasileiros que buscam acesso à universidade e a uma formação profissional qualificada.

Ao abordar o tema, o presidente afirmou ter orgulho de ser o chefe do Executivo que mais criou universidades na história do país, apesar de não possuir diploma universitário.

“É com muito orgulho e com muita tristeza que eu tenho que dizer para vocês que precisou chegar na Presidência um torneiro mecânico, sem diploma universitário, para ser o presidente que mais fez universidade na história desse país”, declarou.

Rouquidão

No início da participação, Lula também falou sobre a rouquidão que enfrenta desde a campanha eleitoral. O presidente contou que faz sessões de fonoaudiologia duas vezes ao dia, mas precisa reduzir o uso da voz para se recuperar.

Ele explicou que decidiu participar do encontro com os estudantes antes de cumprir um período de repouso vocal durante o sábado e o domingo. A expectativa, segundo Lula, é estar recuperado até segunda-feira.