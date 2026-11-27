Scheila Carvalho se manifesta após médico chinês usar suas fotos em golpe - (crédito: Reprodução/Instagram)

Scheila Carvalho ficou indignada ao descobrir que imagens de sua transformação após uma cirurgia facial estavam sendo utilizadas por um suposto médico chinês para divulgar procedimentos que ele não realizou.

A dançarina identificou o uso indevido de sua imagem e decidiu tornar o caso público, alertando os seguidores sobre a situação.

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O episódio veio à tona na noite da última quinta-feira (26), quando a ex-integrante do grupo É o Tchan compartilhou uma publicação feita por Carmelo Occhipinti Filho, médico responsável pelo procedimento estético realizado por ela há cerca de um mês.

O profissional percebeu que outro suposto médico estava divulgando fotografias do antes e depois de Scheila como se a intervenção tivesse acontecido em sua própria clínica.

Para demonstrar a fraude, Carmelo apontou detalhes que comprovavam a origem das imagens, como os acessórios utilizados pela artista.

"Olha isso aqui, ó, dr. Xiuyuye Cases, olha o povo. Pra você ver que não é mentira, um dia atrás postaram esse caso. Sabe quem que é esse caso? Não? Sabe não? É a Scheila Carvalho, que nós fizemos o lifting facial dela.

Então, vou te mostrar aqui uma coisa, olha esse óculos e olha esse brinco aqui. Está vendo? Mesmo óculos e mesmo brinco. Roubaram a foto. Essa foto aqui dela mudaram só a roupa. É o fim da picada. Olha as IA. Turquia tem muito disso, tá? Fica esperta, tá, meu bem", alertou o médico.

Ao tomar conhecimento da situação, Scheila compartilhou o registro e criticou a utilização de fotografias pessoais sem consentimento.

A artista também questionou a divulgação de informações falsas envolvendo um procedimento que realmente realizou com outro profissional.

"Absurdo usar a imagem de alguém sem autorização pra disseminar fake news. Respeito e ética são fundamentais!", escreveu nos stories do Instagram.

A repercussão do caso também levou a dançarina a gravar um vídeo para falar diretamente com os seguidores.

"Gente, tive que entrar aqui, entrei assim mesmo, com pomada embaixo dos olhos que eu fiz peeling pra olheira, que o meu médico, Dr. Carmelo, fez. Eu vi isso aí que ele postou e estou chocada", relatou.

Na sequência, Scheila questionou a postura do suposto profissional e demonstrou preocupação com a facilidade de manipulação de imagens nas redes sociais.

"Como é que o doutor pega minha imagem, muda algumas coisas e bota como se ele tivesse feito minha cirurgia? Internet está terra de ninguém, muita coisa fake, meu Deus do céu. Ninguém respeita mais a imagem do outro, usa e abusa. Saudades dos meus tempos, que existia mais respeito", completou Scheila.

Veja abaixo as imagens falsas geradas pelo suposto médico:



