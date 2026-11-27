Paulo Henrique permanece em prisão preventiva, medida adotada desde abril, no âmbito das investigações sobre o Master - (crédito: Lúcio Bernardo Jr./Agência Brasília)

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, negou nesta sexta-feira (27/11) o pedido de prisão domiciliar apresentado pela defesa de Paulo Henrique Costa, ex-presidente do Banco de Brasília (BRB). Com a decisão, o executivo permanece em prisão preventiva, medida adotada desde abril, no âmbito das investigações sobre irregularidades envolvendo o Banco Master.

Ao analisar o requerimento, Fachin considerou que Costa não reúne as condições necessárias para receber o benefício. A Procuradoria-Geral da República (PGR) também se manifestou contrariamente à mudança no regime de prisão, sustentando que os motivos que levaram à detenção continuam presentes. Os advogados argumentaram que o afastamento das atividades profissionais reduziu os riscos apontados pela investigação e alegaram que o ex-presidente do BRB tem colaborado com as apurações.

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Costa é investigado na Operação Compliance Zero, que apura suspeitas de fraudes financeiras, corrupção de agentes públicos e irregularidades em operações envolvendo o antigo Banco Master, controlado por Daniel Vorcaro. Uma das principais frentes da investigação envolve a tentativa de aquisição da instituição financeira pelo BRB, banco público vinculado ao Governo do Distrito Federal (GDF). No fim de outubro, a Polícia Federal (PF) indiciou Costa, Vorcaro e outros 13 investigados.

O inquérito aponta que o BRB sofreu prejuízo de pelo menos R$ 2,7 bilhões em operações relacionadas ao esquema. Parte do montante estaria associada à negociação de carteiras de crédito sem lastro, atribuídas à Tirreno, empresa que, segundo a investigação, era utilizada para operacionalizar transações fraudulentas. O valor total das perdas ainda não foi dimensionado, e a ausência de balanços atualizados levou a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a suspender o registro do BRB como companhia aberta.

De acordo com a PF, Costa teria acertado o recebimento de R$ 146,5 milhões em propina, por meio de imóveis, em contrapartida à aprovação de negócios entre o banco público e o Master. As suspeitas integram a apuração sobre a tentativa de venda da instituição financeira e as operações que teriam provocado prejuízos ao BRB. A investigação segue em andamento, e os indiciamentos não representam condenação.