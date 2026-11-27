A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) relatou nas redes sociais nesta sexta-feira (27/11) uma melhora no quadro de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que segue internado desde a semana passada em decorrência de uma obstrução intestinal.

A recém-eleita senadora contou que a sonda nasogástrica — utilizada para alimentação — foi retirada e que Bolsonaro continuará com uma dieta líquida via oral. Na quinta-feira (26), segundo Michelle, ele recebeu gelatina e, nesta sexta, comerá um “caldinho”. Além disso, ele deve fazer sessões de fisioterapia.

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“Ontem, foi retirada a sonda nasogástrica. Hoje, ele já conseguiu evacuar, tomou banho, fez a própria barba e fará as sessões de fisioterapia. Também será oferecido um caldinho”, escreveu.

Ainda na postagem, Michelle agradeceu às orações, em especial ao Padre Kelmon, que rezou uma missa para o ex-presidente.

“Glória a Deus por cada avanço. Agradeço ao Padre Kelmon pela missa e a todos que estão em oração pela melhora dele”, afirmou.

Vale lembrar que o ex-presidente deu entrada no hospital na sexta-feira (20), após sentir dores abdominais. Ele foi diagnosticado com uma suboclusão intestinal. Após uma nova bateria de exames, os médicos também identificaram uma pneumonia bilateral.

No boletim médico divulgado ontem, Bolsonaro apresentou melhora clínica, laboratorial e radiológica, mas segue sem previsão de alta. Ele permanece em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e "deverá seguir em tratamento clínico e antibioticoterapia".

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Bolsonaro já teve outros episódios de obstrução intestinal desde que foi atingido por uma facada durante a campanha presidencial de 2018. Em abril de 2025, o ex-presidente passou por uma cirurgia de cerca de 12 horas para tratar uma obstrução parcial do intestino.