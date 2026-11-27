A Procuradoria-Geral da República (PGR) se posicionou contra a obrigatoriedade de a União avalizar um empréstimo destinado a socorrer o Banco de Brasília (BRB). Em manifestação assinada na quinta-feira (26/11), o procurador-geral da República, Paulo Gonet, também rejeitou o pedido do Governo do Distrito Federal (GDF) para que o Fundo Garantidor de Créditos (FGC) fosse obrigado a conceder o financiamento bilionário à instituição.

Gonet argumentou que o acordo firmado anteriormente entre o governo federal e o Distrito Federal previa a realização da operação sem garantia da União. Para o procurador-geral, a dificuldade de reunir bancos privados dispostos a oferecer a fiança necessária não transfere automaticamente ao governo federal a responsabilidade de assumir o risco do empréstimo.

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A PGR também contestou a tentativa de obrigar o FGC a participar da operação. Segundo Gonet, o fundo não pode ser submetido a compromissos de uma negociação da qual não participou e precisa avaliar tecnicamente se o financiamento é viável e suficiente para recuperar o BRB. A ausência de demonstrações financeiras auditadas, conforme a manifestação, dificulta a análise da capacidade de reestruturação do banco e pode expor o fundo a prejuízos.

O impasse ocorre em meio à necessidade de capitalizar o BRB para cobrir perdas relacionadas a operações com o Banco Master e atender às exigências do Banco Central para recomposição dos índices mínimos de capital. Em maio, União e Distrito Federal firmaram um acordo, com mediação do Supremo Tribunal Federal (STF), para viabilizar um empréstimo junto ao FGC, com garantia de bancos privados e contragarantias de receitas do governo distrital. A operação, porém, não avançou porque o grupo de instituições financeiras que ofereceria a fiança não se consolidou.

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Diante da dificuldade, o GDF voltou a acionar o STF e pediu que a União fosse obrigada a oferecer garantia federal ou que os fundos constitucionais fossem vinculados diretamente ao empréstimo. Também solicitou a viabilização dos limites da operação no Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal (PAF), a obrigatoriedade de o FGC assinar o contrato ou deliberar sobre o financiamento e a prorrogação, pelo Banco Central, do prazo para recomposição de capital, sem aplicação de sanções. A PGR rejeitou todos os pedidos, e a decisão final caberá ao ministro Luiz Fux, relator do caso.