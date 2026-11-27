O senador Camilo Santana (PT-CE) avaliou positivamente a escolha de Luiz Carlos Trabuco para comandar o Ministério da Fazenda no quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
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“Nós todos que torcemos pelo Brasil desejamos boa sorte ao nosso futuro ministro da Fazenda, Luiz Carlos Trabuco, que tem experiência e compromisso público para a missão. Decisão acertada do presidente Lula”, escreveu nas redes sociais nesta sexta-feira (27/11).
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O banqueiro aceitou o convite na quinta-feira (26), tornando-se o primeiro nome confirmado para a equipe ministerial que assumirá em janeiro de 2027. Em meio a essas discussões, já é certo que Camilo Santana também comandará alguma pasta.
Ex-governador do Ceará e ex-ministro da Educação de Lula 3, o parlamentar figurava entre os principais nomes cotados para ocupar a Casa Civil desde o desfecho das eleições presidenciais.
Camilo Santana foi integrado à coordenação-geral da campanha do presidente Lula à reeleição logo após o primeiro turno para reforçar o planejamento, a organização e a articulação política. Seu protagonismo na campanha reforçou sua proximidade como líder petista e o colocou na lista de cotados para os comandos ministeriais.
A Casa Civil é o órgão do Poder Executivo responsável por assessorar o chefe do Executivo, coordenar ações de governo, avaliar propostas legislativas e integrar políticas públicas
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