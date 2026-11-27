Camilo figura entre os principais nomes cotados para ocupar a Casa Civil desde o desfecho das eleições presidenciais - (crédito: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados)

O senador Camilo Santana (PT-CE) avaliou positivamente a escolha de Luiz Carlos Trabuco para comandar o Ministério da Fazenda no quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Nós todos que torcemos pelo Brasil desejamos boa sorte ao nosso futuro ministro da Fazenda, Luiz Carlos Trabuco, que tem experiência e compromisso público para a missão. Decisão acertada do presidente Lula”, escreveu nas redes sociais nesta sexta-feira (27/11).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O banqueiro aceitou o convite na quinta-feira (26), tornando-se o primeiro nome confirmado para a equipe ministerial que assumirá em janeiro de 2027. Em meio a essas discussões, já é certo que Camilo Santana também comandará alguma pasta.

Ex-governador do Ceará e ex-ministro da Educação de Lula 3, o parlamentar figurava entre os principais nomes cotados para ocupar a Casa Civil desde o desfecho das eleições presidenciais.

Leia também: Camilo Santana deve comandar a Casa Civil no quarto mandato de Lula



Camilo Santana foi integrado à coordenação-geral da campanha do presidente Lula à reeleição logo após o primeiro turno para reforçar o planejamento, a organização e a articulação política. Seu protagonismo na campanha reforçou sua proximidade como líder petista e o colocou na lista de cotados para os comandos ministeriais.

A Casa Civil é o órgão do Poder Executivo responsável por assessorar o chefe do Executivo, coordenar ações de governo, avaliar propostas legislativas e integrar políticas públicas