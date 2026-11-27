Ex-presidente segue internado na UTI, com boa aceitação da dieta líquida - (crédito: Reprodução/Instagram @CarlosBolsonaro )

O Hospital DF Star informou, por meio de uma nota, que o ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou “boa evolução, com melhora clínica e laboral”. Ele segue internado na unidade de terapia intensiva (UTI) com diagnóstico de suboclusão intestinal e brancopneumonia, sem previsão de alta.

O documento, assinado pela equipe médica, foi divulgado pelo PL nas redes sociais na tarde desta sexta-feira (27/11). Segundo o boletim, Bolsonaro apresentou “funcionamento intestinal espontâneo” pela manhã e segue com “boa aceitação da dieta líquida”. Bolsonaro continua recebendo tratamento clínico, antibioticoterapia e fisioterapia.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia também: Michelle relata melhora de Bolsonaro e diz que sonda foi retirada



Mais cedo, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro publicou nas redes sociais que o marido estava apresentando melhoras no quadro de saúde. Ela relatou que a sonda nasogástrica — utilizada para alimentação — foi retirada e que Bolsonaro comeria “caldinho” nesta sexta.



O ex-presidente deu entrada no hospital na sexta-feira (20), após sentir dores abdominais. Ele foi diagnosticado com uma suboclusão intestinal. Após uma nova bateria de exames, os médicos também identificaram uma pneumonia bilateral.

Leia também: Novo boletim médico atualiza estado de saúde de Jair Bolsonaro



No boletim médico divulgado ontem, Bolsonaro apresentou melhora clínica, laboratorial e radiológica. Ele permanece em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e "deverá seguir em tratamento clínico e antibioticoterapia".

O ex-chefe do Executivo já teve outros episódios de obstrução intestinal desde que foi atingido por uma facada durante a campanha presidencial de 2018. Em abril de 2025, passou por uma cirurgia de cerca de 12 horas para tratar uma obstrução parcial do intestino.