O Hospital DF Star informou, por meio de uma nota, que o ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou “boa evolução, com melhora clínica e laboral”. Ele segue internado na unidade de terapia intensiva (UTI) com diagnóstico de suboclusão intestinal e brancopneumonia, sem previsão de alta.
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O documento, assinado pela equipe médica, foi divulgado pelo PL nas redes sociais na tarde desta sexta-feira (27/11). Segundo o boletim, Bolsonaro apresentou “funcionamento intestinal espontâneo” pela manhã e segue com “boa aceitação da dieta líquida”. Bolsonaro continua recebendo tratamento clínico, antibioticoterapia e fisioterapia.
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Mais cedo, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro publicou nas redes sociais que o marido estava apresentando melhoras no quadro de saúde. Ela relatou que a sonda nasogástrica — utilizada para alimentação — foi retirada e que Bolsonaro comeria “caldinho” nesta sexta.
O ex-presidente deu entrada no hospital na sexta-feira (20), após sentir dores abdominais. Ele foi diagnosticado com uma suboclusão intestinal. Após uma nova bateria de exames, os médicos também identificaram uma pneumonia bilateral.
No boletim médico divulgado ontem, Bolsonaro apresentou melhora clínica, laboratorial e radiológica. Ele permanece em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e "deverá seguir em tratamento clínico e antibioticoterapia".
O ex-chefe do Executivo já teve outros episódios de obstrução intestinal desde que foi atingido por uma facada durante a campanha presidencial de 2018. Em abril de 2025, passou por uma cirurgia de cerca de 12 horas para tratar uma obstrução parcial do intestino.
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