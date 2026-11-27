Lula se reúne com estudantes da UFF em Niterói para agradecer a mobilização da juventude durante a campanha eleitoral - (crédito: Reprodução/YouTube)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visitou a Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (27/11), para se encontrar com estudantes e agradecer a mobilização da juventude durante a campanha eleitoral. Em discurso, Lula atribuiu aos universitários parte da vitória nas urnas e afirmou que o movimento organizado por jovens teve papel importante na defesa da democracia.

“Essa é uma visita de agradecimento à lição que vocês deram ao Brasil”, afirmou o presidente, ao explicar o motivo do encontro. Lula disse que fez questão de comparecer à universidade apesar de ainda se recuperar do desgaste da campanha. Segundo ele, a agenda de compromissos e os discursos têm exigido cuidados com a voz, e a intenção era descansar durante o fim de semana.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia mais:

Durante a fala, o presidente mencionou a mobilização iniciada por estudantes da Faculdade de Direito da UFF, que, segundo ele, ganhou adesão espontânea de jovens em diferentes cidades brasileiras. Lula reconheceu que esperava vencer a eleição no primeiro turno, mas afirmou que a atuação dos estudantes foi decisiva na reta final da campanha.

O presidente também relacionou a ampliação do acesso ao ensino superior às políticas educacionais de seus governos. Ele afirmou que o Brasil passou de 4,8 milhões de pessoas com diploma universitário no mercado de trabalho, em 2003, para 26 milhões atualmente. A meta, segundo Lula, é chegar a 50 milhões.

Ao defender a continuidade dos investimentos na área, Lula citou a expansão dos institutos federais. De acordo com ele, o país se aproxima de 802 unidades e deverá receber outras 200 durante o novo mandato, com a meta de alcançar mil institutos.

O presidente também anunciou a intenção de ampliar o programa Pé-de-Meia para estudantes universitários. Atualmente voltado a alunos do ensino médio público, o benefício busca reduzir a evasão escolar. Lula afirmou que pretende impedir que jovens abandonem os estudos para ajudar no orçamento familiar.

“Eu não quero que nenhuma menina e nenhum menino deixe de estudar, porque tem que ajudar no orçamento familiar”, disse.

Na área econômica, Lula defendeu mais investimentos na industrialização e em setores como economia digital, criativa e verde. Segundo ele, o crescimento do país precisa gerar empregos de qualidade e ampliar a formação profissional dos jovens. O presidente também afirmou que não pretende cortar benefícios destinados à população de baixa renda nem recursos da educação, embora tenha defendido ajustes para evitar pagamentos indevidos.

Novo reitor

A agenda também contou com a assinatura do termo de posse do novo reitor da UFF, Roberto de Souza Salles, pelo ministro da Educação. Participaram do encontro o ministro da Educação, Camilo Santana, o ministro Guilherme Boulos, a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, e o governador interino do Rio de Janeiro, Ricardo Couto, além de representantes estudantis.

O prefeito de Niterói também discursou. Ele destacou o papel dos estudantes na mobilização política durante a campanha e afirmou que a cidade foi a primeira a receber a visita do presidente após a reeleição.

Assista: