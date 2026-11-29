A disputa por uma cadeira no Supremo Tribunal Federal (STF) ganhou novos contornos nos bastidores do Palácio do Planalto na última semana. Diante das dificuldades para consolidar o nome do advogado-geral da União, Jorge Messias, junto ao Senado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou a ter outras possibilidades sobre a mesa. Entre elas, a indicação de uma mulher para a Corte, reivindicação que acompanha o governo desde o início do terceiro mandato. Ao Correio, fontes próximas ao chefe do Executivo destacaram que o nome da ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ganhou força nas últimas conversas, com possibilidade da indicação dela se concretizar ainda nesta semana.

Além de Daniela, a reportagem identificou quatro nomes que circulam entre interlocutores do presidente: a ministra do STJ Regina Helena Costa, além das advogadas Dora Cavalcante e Edilene Lobo. A ex-ministra do Planejamento Simone Tebet também pode entrar no radar das discussões, mas com menos possibilidade de ser escolhida. Ex-senadora e ex-ministra do governo Lula, ela tem experiência no Legislativo e no Executivo, além de projeção nacional. Seu nome representa um perfil diferente daquele das demais cotadas, com trajetória marcada pela atuação política e administrativa.

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A possibilidade de uma indicação também seria uma forma de Lula contemplar uma mulher que integrou o primeiro escalão do governo e teve papel relevante na articulação política da gestão. A movimentação não significa que Messias tenha sido descartado. Lula tem dito a aliados que pretende insistir na escolha do chefe da Advocacia-Geral da União (AGU), mas o cenário de resistência no Congresso mantém outras alternativas em discussão.

Nos bastidores, a avaliação é de que uma eventual mudança de candidato poderia permitir ao presidente contornar o desgaste político da negociação e, ao mesmo tempo, atender à pressão de setores da base governista. A escolha de uma mulher seria também uma resposta às críticas de que o petista não aproveitou as duas indicações anteriores para ampliar a presença feminina no tribunal.

O debate sobre representatividade, aliás, não é novo no terceiro mandato. Desde o início do governo, movimentos de mulheres, juristas e aliados cobram que Lula indique uma mulher para o Supremo. Nas duas oportunidades anteriores, porém, o presidente optou por Cristiano Zanin, seu ex-advogado, e Flávio Dino, então ministro da Justiça. As escolhas foram interpretadas como uma demonstração de que a confiança pessoal e política pesou mais do que a reivindicação por diversidade. Agora, a dificuldade para viabilizar Messias recoloca a pauta no centro das articulações e pode transformar a representatividade em um componente decisivo da escolha.

Entre os nomes cotados, Daniela Teixeira tem uma relação direta com o atual governo. Ela chegou ao STJ em 2023, indicada por Lula para uma das vagas destinadas à advocacia. Além disso, tem bom trânsito no Senado, o que garantiria que seu nome seria aprovado pelo parlamento. Regina Helena Costa, por sua vez, integra o tribunal desde 2013, quando foi nomeada durante o governo Dilma Rousseff. Com trajetórias consolidadas na magistratura, as duas representam alternativas de perfil jurídico e experiência institucional. A eventual escolha de uma delas permitiria ao presidente buscar uma indicação com passagem pela mais alta instância da Justiça antes do Supremo.

A lista também inclui duas advogadas com trajetórias distintas. Dora Cavalcante é criminalista e tem atuação na defesa das garantias individuais e do direito de defesa. Edilene Lobo é advogada e professora e foi nomeada ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em agosto de 2023. Na ocasião, tornou-se a primeira mulher negra a integrar a Corte eleitoral. Sua eventual indicação ao STF teria um significado adicional na discussão sobre diversidade, ao combinar a reivindicação por maior presença feminina com a ampliação da representatividade racial no Judiciário.

Presença feminina

O peso dessa discussão é reforçado pela atual composição do Supremo. Dos 11 integrantes da Corte, apenas Cármen Lúcia é mulher. A presença feminina no tribunal permanece reduzida, apesar da crescente participação de mulheres nas carreiras jurídicas e nas instituições do sistema de Justiça. Para interlocutores do governo, a próxima indicação oferece uma oportunidade de alterar esse quadro. A hipótese de Lula escolher duas mulheres entre as quatro vagas que poderá preencher ao longo do mandato também circula nas conversas, embora não exista definição nesse sentido.

O calendário político é outro fator que interfere na discussão. Integrantes do governo defendem que a indicação seja encaminhada ainda neste ano, antes da posse da nova legislatura. A avaliação é de que a composição do próximo Congresso, com uma bancada de direita mais numerosa, poderá tornar as negociações ainda mais difíceis. Nesse cenário, antecipar a escolha seria uma forma de reduzir os riscos políticos e evitar que a sucessão no Supremo se transforme em mais uma frente de desgaste para o Planalto.

A disputa, entretanto, não se restringe aos nomes femininos. O senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) também aparece nas articulações para a vaga e conta com apoio de aliados no Senado, do presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), de parlamentares governistas e de uma ala do próprio STF. A presença do ex-presidente do Senado nas conversas demonstra que a escolha envolve interesses que ultrapassam o currículo dos possíveis indicados. A relação com o Congresso e a capacidade de construir apoio para a aprovação passaram a ser elementos centrais da equação.

