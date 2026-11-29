O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, afirmou neste domingo (29/11) que considera inadequado que o chefe da Corte indique nomes ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para ocupar a vaga aberta no tribunal. Em nota, Fachin argumentou que a prática contraria o princípio constitucional da separação dos Poderes e ressaltou que a avaliação do indicado é atribuição do Senado Federal.
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“Considero inadequado que o Presidente do Supremo Tribunal Federal indique nomes ao Presidente da República para integrar a Suprema Corte, por entender que tal prática contraria um princípio republicano basilar consagrado na Constituição: a separação dos Poderes”, declarou.
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Fachin também afirmou que cabe aos senadores analisar se o nome escolhido pelo presidente da República atende aos requisitos constitucionais para integrar o Supremo. A avaliação deve ocorrer por meio de sabatina, seguida de deliberação sobre a aprovação da indicação.
“Na mesma linha, entendo que cabe ao Senado Federal apreciar a indicação presidencial, aferindo, mediante sabatina, o preenchimento dos requisitos constitucionais, notadamente o saber jurídico e a reputação ilibada, para deliberar sobre a aprovação do nome indicado”, afirmou.
A manifestação ocorre em meio às articulações de Lula para definir o próximo integrante do STF.
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