A manifestação ocorre em meio às articulações de Lula para definir o próximo integrante do STF. - (crédito: Alejandro Zambrana/STF)

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, afirmou neste domingo (29/11) que considera inadequado que o chefe da Corte indique nomes ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para ocupar a vaga aberta no tribunal. Em nota, Fachin argumentou que a prática contraria o princípio constitucional da separação dos Poderes e ressaltou que a avaliação do indicado é atribuição do Senado Federal.

“Considero inadequado que o Presidente do Supremo Tribunal Federal indique nomes ao Presidente da República para integrar a Suprema Corte, por entender que tal prática contraria um princípio republicano basilar consagrado na Constituição: a separação dos Poderes”, declarou.

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Fachin também afirmou que cabe aos senadores analisar se o nome escolhido pelo presidente da República atende aos requisitos constitucionais para integrar o Supremo. A avaliação deve ocorrer por meio de sabatina, seguida de deliberação sobre a aprovação da indicação.

“Na mesma linha, entendo que cabe ao Senado Federal apreciar a indicação presidencial, aferindo, mediante sabatina, o preenchimento dos requisitos constitucionais, notadamente o saber jurídico e a reputação ilibada, para deliberar sobre a aprovação do nome indicado”, afirmou.

A manifestação ocorre em meio às articulações de Lula para definir o próximo integrante do STF.