Planejamento é fundamental antes de escolher qual piscina construir em casa

Apostar em plantas ajuda a dar um charme mais natural à piscina - (crédito: Daniel Faust/ Unsplash)

Na hora de planejar a construção da casa, existe um elemento que é praticamente um sonho de consumo. Pensando em curtir com a família e se refrescar nos dias de sol, uma piscina, em especial durante as férias, é uma vontade quase que unânime. Mas, antes de tomar a decisão de construir essa área de lazer particular, é importante pensar bem no melhor tipo de piscina.

Alguns passos precisam ser calculados antes de elaborar o projeto. Rick Hudson Castro Silva, arquiteto e designer de produtos, afirma que existem três pontos importantes a serem pensados: orientação solar, necessidade e orçamento. "É preciso entender onde ficará a piscina e se o sol atinge aquela área a maior parte do dia. Isso é fundamental para manter o local aquecido e evitar que as pessoas saiam da água por ela estar muito fria (em caso de não haver um sistema de aquecimento)", explica.

Por se tratar de um investimento alto, entender para qual público esse ambiente será destinado também faz parte do planejamento. Somente a família vai usar ou serão muitas pessoas? Após essa avaliação, pensar no formato, no tamanho e na matéria-prima para execução do espaço é fundamental.

Além disso, é claro, é preciso definir quanto será gasto com a área, para não ser algo muito caro e que caiba no orçamento do cliente. "Esse valor determinará se a piscina será em alvenaria com revestimento, em lona, fibra, cimento, natural, entre outras várias possibilidades", detalha o profissional.

Os desenhos preferidos

De acordo com o arquiteto, as piscinas permitem desenhos dos mais diversos, indo desde as formas geométricas básicas até as mais diferenciadas. O mais comum entre os pedidos são as de ofurô, prainha e a queridinha do momento: as de borda infinita.

Essa última, segundo Rick Hudson, deixa a paisagem da piscina com uma continuidade junto ao horizonte, algo que é, de fato, um desejo de muitos clientes. As prainhas ou de ofurô também são opções almejadas, que diversificam o uso da área e permitem que adultos e crianças façam uso do local. "Pessoas com alguma dificuldade de locomoção podem ficar mais seguras nesse tipo de ambiente", afirma.

Outro modelo que vem conquistando mais pessoas são as piscinas naturais, que simulam a paisagem de um pequeno lago, como descreve o arquiteto. Esse formato foge do tradicional, já que possui formas mais orgânicas, sem bordas e com uma conexão perfeita com a área de lazer, em um desnível um pouco mais suave.

Embelezando

Para Bárbara Gomes, arquiteta e urbanista, a piscina de borda infinita tem agradado por causa da ideia inicial, que é de valorizar a vista de quem está dentro da água. Ou seja, se há um lago ou mar na frente, há a possibilidade de pensar com carinho no projeto, que ajudaria a embelezar ainda mais a paisagem.

"Essas piscinas funcionam melhor em terrenos que têm topografia mais íngreme e que, realmente, tenham uma vista para um corpo d'água, para assim conseguirmos a sensação de borda infinita", acrescenta. No entanto, personalizar com outros componentes sempre é possível.

Uma forma de deixar a piscina mais bonita é apostar na iluminação externa e interna. Luzes dentro da água e na área de deque valorizam o cenário. "Capriche nas bordas, existem muitas possibilidades, desde

granitos até pisos térmicos. Por último, o paisagismo da área externa também deixa a piscina muito mais agradável, confortável e atraente", completa.

Outro aspecto imprescindível e que não pode ser esquecido são as escadinhas, muito funcionais e necessárias na questão do acesso, além de ótimas na segurança para entrada e saída da piscina. Ademais, podem ser utilizadas como incremento para embelezar o espaço, já que essa ferramenta ainda auxilia na parte estética, valorizando a piscina.









Dicas e cuidados

Naturalmente, o local sempre precisará de manutenção. Tanto com a limpeza da água quanto com a própria estrutura, esse cuidado é essencial. "As piscinas de fibra são mais resistentes aos anos, elas necessitam de pintura num grande espaço de tempo. Por conta do desgaste do sol, a cor da piscina, que é em sua maioria azul ou branca, se desbota, dependendo da quantidade de sol que recebe ao longo do dia", explica Bárbara.

Em contrapartida, o modelo de concreto necessita de uma atenção maior, como troca de algum revestimento que venha a sair em algum momento, a depender da qualidade do produto e de como foi aplicado. Esse tipo de piscina, como menciona a arquiteta, ainda pede uma impermeabilização muito bem feita durante a sua construção, para que não haja infiltração ou perda de água.

Em relação ao modelo natural, a especialista é enfática: manutenção constante, pois plantas e animais são seres vivos e precisam de cuidado, alimento, poda e atenção mais específica.