Mais energia e disposição: veja os benefícios do chocolate na dose certa

Amado, nutritivo e irresistível.Neste domingo de Páscoa, o desejo por chocolate aumenta como nunca. Apesar dos benefícios que o consumo pode trazer, é necessário ter um pouco de atenção para não exagerar. No mundo fitness, inclusive, as barrinhas são um sucesso antes ou depois do treino, trazendo energia extra na hora de praticar musculação ou outras atividades físicas.

Os chocolates são produtos obtidos da mistura de, pelo menos, 25% de derivados de cacau com outros ingredientes, como açúcar, leite, emulsificantes, aromatizantes e gordura vegetal. A nutricionista Mariana Melendez, doutora em nutrição da Clínica SIM, afirma que os chocolates possuem de 35% a 40% das calorias provenientes dos carboidratos e mais 50% de gordura, sendo metade delas do tipo saturada — gordura animal que, em excesso, pode aumentar colesterol e o risco de eventos cardiovasculares.

Tamanha popularidade fez com que os malhadores de plantão fizessem uso do produto como pré-treino, em especial quando não dá tempo de preparar uma comida mais elaborada antes de ir para a academia. "Tudo depende da qualidade do chocolate e da quantidade que se ingere. Dez gramas de chocolate meio amargo, por exemplo, contém, aproximadamente 4g de cafeína, um estimulante que pode ser utilizado antes do treino. Já o chocolate ao leite, não teria tanta serventia, se o objetivo é contribuir para o treino", ressalta.

Segundo Mariana, o chocolate pode ser inserido na dieta, sobretudo quando é prazeroso e significativo para a pessoa. "A quantidade deve ser estabelecida junto com o nutricionista, que também definirá o melhor horário para se comer de forma a não prejudicar os objetivos e, sim, contribuir para fornecer o que ele tem de melhor", acrescenta.

Qual o chocolate com melhores benefícios?

O chocolate com melhores benefícios, conforme explica a nutricionista clínica Thaís Cristine, será aquele com maior nível de cacau e menor índice de açúcar. Os benefícios podem variar desde a melhora do humor do indivíduo, principalmente aquele que faz dieta, devido à liberação de neurotransmissores como a serotonina, até a saúde cerebral, pelos impactos positivos na cognição causados pelos flavonoides. "É sempre importante enfatizar o consumo moderado, pois o chocolate possui níveis significativos de gorduras e açúcares. O excesso pode ser prejudicial", finaliza.

Dose certa

Desde criança Giovanna Monteiro, 23 anos, é apaixonada por chocolate ao leite. Atualmente, o favorito é o Snickers. A combinação de ingredientes é o fator primordial para tamanho afeto pelo produto. Recentemente, ela começou a comer algumas barras antes de ir treinar, hábito que não era feito com tanta frequência. "Além de ser ótimo para dar energia no treino, não gosto de ser radical na minha alimentação. Podemos viver uma vida fit e comer chocolates", acredita.

Na visão da publicitária, ela não chega a ser chocólatra. No entanto, em determinados períodos do mês, uma vontade imensurável acaba aflorando. Com isso, para saciar o desejo, Giovanna altera entre barras de proteína e Snickers, para manter o equilíbrio e não fugir um pouco da alimentação seguida diariamente.

Na medida certa, a jovem tenta não consumir chocolate de forma exagerada, para que isso não acabe lhe fazendo mal em algum momento. "Um docinho, às vezes, sempre vai nos beneficiar", finaliza.

Benefícios e recomendações

O principal nutriente presente no chocolate é o cacau, contendo flavonoides, teobromina e antioxidantes. Thaís Cristine, nutricionista clínica, afirma que o consumo do alimento dentro do universo fitness depende de vários aspectos, já que os objetivos de cada indivíduo são diferentes.

"É possível incluir nos dois momentos, tanto antes quanto após o treino. São dois momentos oportunos, inclusive. A diferença é que, ao comer antes do treino, o benefício obtido por meio do chocolate é a rápida absorção de energia, devido à concentração de açúcar e carboidrato, aumentando, assim, os níveis de glicose que irão auxiliar no desempenho do exercício", detalha a especialista.

Contudo, se consumido após a prática de exercícios, o mecanismo benéfico do chocolate será de reposição energética. Também por conta da absorção de açúcares e carboidratos, o chocolate pode auxiliar a repor os estoques de glicogênio que foram degradados durante o treino, agindo na recuperação e na reconstrução muscular, segundo Thaís.

Para a nutricionista, a sensação do momento são mesmo as barras de chocolate. "Há muitos produtos como esse que possuem bons níveis proteicos em poucas calorias. Para dias corridos em que não é possível parar e fazer uma refeição mais elaborada, as barrinhas são boas aliadas", complementa.

Felicidade e energia

Os chocolates amargos são os preferidos de Nicole Maia, 19, que sempre fez consumo do produto para ganhar mais energia e disposição antes dos treinos, em especial quando lutava jiu-jitsu. "Sinto que o chocolate me dá um gás maior para praticar e fazer outras coisas no dia a dia, nunca me atrapalhou em nada", conta a jovem.

Na hora de lutar, o chocolate sempre deu um gás extra para Nicole (foto: Arquivo pessoal)

Até hoje, o alimento nunca trouxe nenhum malefício. Isso porque Nicole, sempre que pode, faz os devidos exames para saber como está em relação a diabetes e outros possíveis problemas de saúde. "Nunca estive com o açúcar alto ou pré-diabética, então não vejo nenhum problema nisso. Só me trouxe benefícios."

Fora do ecossistema fitness, o chocolate depois do almoço ou no fim do dia é de praxe. Quando não está se sentido bem ou com pouca energia, ele também aparece. Nesta páscoa, se tudo der certo, Nicole vai aproveitar bastante.