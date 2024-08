Termoterapia e crioterapia são essenciais na recuperação muscular

No mundo fitness, os treinos e as atividades estão cada vez mais intensos. Afinal, malhar e praticar determinados exercícios, seja musculação, seja corrida, viraram febre. As famosas maratonas ou os dias frequentes na academia são extremamente cansativos. Por isso, uma recuperação total surge como um ótimo caminho dentro desse universo.

Dormir bem e ter uma dieta balanceada são tópicos fundamentais quando o assunto é ter um bom descanso. Entretanto, outros formatos aparecem com impacto positivo na busca por uma boa recuperação. Um deles é a termoterapia, já popular entre jogadores de futebol e atletas em geral. De acordo com Karina Pádua, fisioterapeuta e mestre em reabilitação e movimento do corpo humano, essa técnica é conhecida por utilizar calor ou frio para tratar condições musculoesqueléticas.

"Ela é aplicada para aliviar a dor, reduzir a inflamação e promover a recuperação dos tecidos. A termoterapia por calor serve para relaxar músculos tensionados, melhorar a circulação sanguínea e promover a cicatrização de tecidos. Os tipos incluem superficial, por condução (parafina, compressa quente) ou convecção (infravermelho, forno de Bier) e profundo, por conversão (ondas curtas, micro-ondas e ultrassom)", destaca a especialista.

As altas temperaturas também melhoram a flexibilidade, aliviam a rigidez muscular e promovem o fluxo sanguíneo, acelerando a recuperação dos tecidos. No entanto, Karina ressalta alguns cuidados que devem ser tomados em relação a esse método. "Ele pode causar queimaduras, especialmente se aplicado diretamente sobre a pele ou por tempo prolongado. Não é indicado para condições inflamatórias agudas ou pessoas com problemas circulatórios", aconselha.

Treinos melhores!

Atleta amador de corrida, Joseph Pereira da Cunha, 26 anos, se dedica aos treinos e provas desde 2022. Diante das dificuldades e da rotina desgastante, precisa estar no ápice do seu empenho muscular. Com isso, embora faça todo o cronograma de descanso corretamente, resolveu buscar um novo formato para recuperar as energias. Assim, conheceu a termoterapia e a crioterapia.

De acordo com o jovem, o resultado foi excelente e imediato. Sentiu uma melhora significativa muscular e articular. "Já estive na banheira de gelo e na banheira de água quente. Fiz um trabalho psicológico para realizar essa técnica. No começo é um pouco difícil de lidar, precisa de muito trabalho mental, mas, depois que se adapta, fica tranquilo", comenta o atleta.

Os benefícios percebidos por Joseph foram muitos. Entre eles, o processo de desinflamação e aquela sensação de "pernas mais leves" depois de viver esses dois processo em baixas e altas temperaturas. "Pretendo continuar com esse trabalho. Sempre utilizo depois dos treinos mais intensos e longos."

Joseph é atleta amador e faz uso de banheira de gelo e de água quente para recuperação muscular (foto: Arquivo pessoal)

Alta popularidade

A termoterapia é amplamente usada na musculação, na corrida e em outros esportes para melhorar a recuperação muscular. Segundo o professor de educação física Emanuel Victor, fisiologicamente, o calor relaxa os músculos e acelera a remoção de resíduos, como o ácido lático, que se acumula durante os exercícios. "Isso ajuda a reduzir a tensão muscular e a acelera a regeneração dos tecidos", ressalta o profissional.

Muito popular, o recovery (recuperação) com baldes de gelo, conhecido como crioterapia, auxilia no alívio da inflamação e da dor muscular após treinos intensos. A imersão em água gelada causa uma contração dos vasos sanguíneos, contribuindo na diminuição de seu fluxo. Quando o corpo volta à temperatura normal, os vasos se dilatam novamente, aumentando o fluxo de sangue rico em nutrientes e oxigênio para os músculos, o que acelera a recuperação.

"Outros métodos de recovery incluem o uso de compressas quentes, massagem, e técnicas como foam rolling, que ajudam a relaxar os músculos e a melhorar a circulação", elenca Emanuel. Comum entre os atletas de alto nível, a termoterapia e os métodos de recovery são recursos utilizados para prevenir lesões e garantir que eles estejam prontos para o próximo treino ou competição.

Na avaliação do educador físico, as duas técnicas estão em alta porque oferecem soluções eficazes para a recuperação muscular, um aspecto cada vez mais valorizado no treinamento esportivo. Com a demanda por desempenho máximo e rápida recuperação, especialmente entre atletas de alto nível, essas ferramentas se tornaram essenciais. O uso do calor e do gelo não só alivia dores e previne lesões, mas também acelera a regeneração muscular, permitindo que os atletas mantenham um ritmo intenso de treinos e competições."