Cafeteria focada na cultura negra é aberta na Asa Norte

Nesta sexta-feira (4/10), o Griô Café Cultural, cafeteria focada na cultura negra, será inaugurado na 708 Norte. Criada pela jornalista Adriana Caitano e pelo barista e chef Artur Ribeiro, o espaço terá, a partir das 19h, a DJ Laine D'Olinda e a exposição Conexão ancestral, da artista Cris Akanni, no dia de inauguração.

Além de gastronomia, o espaço irá abrigar peças teatrais, mostras artísticas e apresentações musicais, com foco em artistas negros. A diversidade da cafeteria também estará presente no cardápio: diferentes insumos serão fornecidos por mulheres do DF e regiões próximas ou por quilombolas.

"Na África, os griôs são mestres guardiões da história oral do seu povo, que repassam para suas comunidades as memórias do passado para manter vivas as tradições locais", explica Adriana sobre o nome escolhido para o negócio.

No dia da inauguração, às 20h, ocorrerá também o espetáculo A aurora, com entrada franca. No dia seguinte, será a vez da apresentação Sombrio, às 20h, com ingressos a partir de R$20. No domingo, às 11h, a criançada poderá aproveitar Carriola, espetáculo que mistura teatro e circo.