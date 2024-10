Maquiagens de Halloween combinam beleza e criatividade

Comemorado na próxima quinta-feira, dia 31, o Halloween está chegando, e os preparativos estão a todo vapor para quem gosta de celebrar a data. Com isso, vem uma das maiores preocupações: a fantasia. Independentemente da caracterização escolhida, um dos elementos protagonistas e indispensáveis para o visual é a maquiagem, que, quando bem elaborada, pode complementar o traje ou ser, por si só, o destaque da produção.

"Uma maquiagem criativa e impactante pode até substituir uma fantasia completa. Personagens como palhaços, caveiras e zumbis, por exemplo, podem ser perfeitamente representados apenas pela maquiagem, dispensando trajes elaborados", explica o maquiador Lucas Costa.

Um personagem popular e fácil de fazer é o Jigsaw, dos filme de terror Jogos Mortais (foto: Reprodução/Pinterest)

Na visão do maquiador Willy Cardoso, para este ano, a principal tendência em maquiagem para a data é a Halloween Beauty, estilo que valoriza a beleza natural de cada pessoa sem perder a proposta do Dia das Bruxas.

"Quando se trata de um personagem de caveira mexicana, por exemplo, percebemos que os traços dos olhos são valorizados de forma mais natural. O mesmo ocorre quando há personagens com sangue ou ferimentos, que dá para perceber uma valorização do rosto e lábios mais delineados", detalha Willy.

A maquiagem de caveira é um clássico no Dia das Bruxas (foto: Reprodução/Pinterest)

Outra tendência em alta, segundo Lucas, é a releitura de personagens e ícones da cultura pop. "As pessoas estão se afastando do óbvio e explorando novas versões de personagens, variando desde fantasias assustadoras até opções mais minimalistas", completa.

Seja para seguir essas tendências, seja para criar algo próprio, a boa notícia é que é possível fazer maquiagens incríveis em casa. Com uma variedade de técnicas e produtos acessíveis, até mesmo quem tem pouca experiência pode conseguir um resultado impressionante.

Dicas práticas

O primeiro passo essencial para elaborar a maquiagem de Halloween é definir o conceito. As opções são variadas, desde maquiagens artísticas e assustadoras até opções mais simples. Uma boa dica é buscar inspirações na internet, em plataformas como TikTok e Pinterest, que oferecem inúmeras ideias criativas.

A maquiagem de palhaço pode ser feita de diversas formas, desde as mais simples, até mais complexas (foto: Fotos: Reprodução/Pinterest)

De acordo com o maquiador Willy Cardoso, para quem optar por maquiagens mais discretas e menos assustadoras, o mais indicado é fazer a preparação de pele tradicional, com base, contornos e blush de costume e, em seguida, trazer elementos que remetam ao Halloween nos olhos.

"Se seu personagem tem detalhes que envolvem aranhas, por exemplo, vale criar perninhas de aranha saindo dos olhos com o delineador. Depois, é só fazer um sombreamento das patinhas com uma sombra preta", ensina ele.

Desenhar patinhas de aranha ao redor dos olhos é uma opção criativa e simples de fazer. (foto: Reprodução/Pinterest)

Já para um look de vampiro, a dica é clarear a pele além do tom usual e aplicar sombra preta ou marrom escura nas pálpebras. "Para completar, esfume sombra preta abaixo dos olhos e finalize com um batom vermelho, roxo ou preto, que vão destacar a produção", recomenda o especialista.

Para quem é iniciante, mas quer se aventurar nas maquiagens artísticas, algumas dicas são essenciais. "O principal é ter paciência e tempo. Com o tempo, as técnicas se tornam quase automáticas", indica Lucas. Na internet, há diversos tutoriais, desde os mais simples até os mais elaborados. "Comece com algo fácil e não se compare a profissionais. É um processo de aprendizado", continua ele.

Juntos, batom e sombra podem criar o efeito de cortes (foto: Reprodução/Pinterest)

Uma técnica simples sugerida por Willy é o uso de batom vermelho para criar efeitos de cortes. "Basta riscar com o batom e, para dar profundidade e dimensão à ferida, aplicar sombra roxa ao redor", orienta o maquiador.

E para um visual de zumbi fácil, pode-se fazer uma pele mais clara, selando tudo com sombra acinzentada. "Depois, esfume sombra preta nas pálpebras superiores e inferiores, e aplique um pouco de base nos lábios para dar aquele aspecto sombrio", explica Willy.

Uma maquiagem criativa e simples de bruxa pode ser feita com sombra preta para os olhos e delineador para desenhar os detalhes (foto: Reprodução/Pinterest)

Por fim, os especialistas destacam a importância de reservar um tempo adequado para se maquiar, especialmente para quem não está acostumado. "Veja referências realistas e treine antes do dia, evitando se arriscar em próteses ou técnicas das quais nunca tentou em cima da hora", orienta Willy.

Cuidado com a pele!

Assim como qualquer maquiagem, as de Halloween também exigem cuidados com a pele e os olhos, incluindo limpeza e hidratação. Se a festa for durante o dia, o uso de protetor solar é essencial. “É também importante ter cuidado para que os produtos não entrem nos olhos e redobrar a atenção ao usar lentes coloridas”, alerta o maquiador.

Após o evento, retirar toda a maquiagem antes de dormir é fundamental. “Para isso, um removedor de maquiagem bifásico é ideal para eliminar os produtos superficiais, e um sabonete facial ajuda a retirar os resíduos mais profundos”, orienta o profissional.

