Cronograma capilar em três etapas promove saúde e beleza dos fios

Para muitas mulheres, o cuidado com o cabelo é mais do que uma simples preocupação com a estética: é uma questão de autoestima e valorização pessoal. Entre as práticas mais populares para obter fios saudáveis e resistentes está o cronograma capilar, uma rotina que pode ser planejada e executada para tratar dos fios em casa.

Conforme explica Carolina Ronchesi, CEO da PIAVE Cosmetics, essa estratégia consiste em um planejamento de tratamentos específicos que visa cuidar da saúde dos cabelos de forma personalizada. "Ele serve para recuperar danos causados por processos químicos, exposição ao Sol, uso de secadores e chapinhas, ou simplesmente para manter os fios saudáveis", detalha.

O cronograma é especialmente indicado para cabelos que sofrem com química, como colorações e alisamentos, ou que são expostos regularmente a ferramentas de calor. Sua estrutura é composta por três tratamentos essenciais: hidratação, nutrição e reconstrução, aplicados de acordo com as necessidades de cada cabelo.

Quando bem feito, o cronograma capilar pode recuperar danos e conferir brilho e volume ao cabelo. (foto: Pinterest)

Hidratação: o primeiro passo para reter umidade

Segundo Gisela Prochaska, CEO do Stylebar, a hidratação é o tratamento mais básico do cronograma e tem como objetivo repor a água dos fios. "Essa etapa é fundamental para combater o ressecamento e proporcionar maleabilidade e brilho ao cabelo", afirma ela. Aqui, é interessante procurar por máscaras com ativos como babosa, pantenol, ácido hialurônico e água de coco.

Nutrição: definição e controle

A nutrição, por sua vez, repõe os óleos naturais e ajuda a selar a umidade, oferecendo mais definição, brilho e controle de volume. "Esse tratamento é ideal para cabelos com frizz, porosidades ou fios quebradiços", explica Gisela. Os principais ativos presentes nas máscaras devem ser óleos vegetais, como de argan, de coco, manteiga de karité e de abacate.

Reconstrução: fortalecendo a estrutura dos fios

Já a reconstrução foca em repor proteínas essenciais, como a queratina, que fortalece a estrutura capilar. "Ela é indicada para cabelos quebradiços, finos, elásticos ou que passaram por processos químicos pesados", detalha Gisela. Esse tratamento é poderoso para recuperar a resistência dos fios, mas deve ser usado com moderação para evitar o enrijecimento. "Os produtos devem conter queratina, colágeno, proteína do trigo ou aminoácidos."

Os tratamentos se alternam conforme as necessidades de cada cabelo. (foto: Pinterest)

Como montar o seu cronograma capilar

Para criar um cronograma capilar eficaz, o primeiro passo é avaliar as necessidades do próprio cabelo. Isso pode ser feito por meio de uma análise no salão ou, em casa, observando sinais como textura, brilho e resistência dos fios. “Cabelos ásperos ao toque, que embaraçam facilmente e apresentam opacidade precisam de hidratação”, explica Gisela. “Já frizz em excesso e pontas duplas são sinais de que a nutrição é necessária.”

Gisela continua: “Para fios finos, elásticos ou sem resistência, o foco deve ser a reconstrução”. Após identificar essas necessidades, é hora de estruturar o cronograma, definindo a frequência e a ordem dos tratamentos. Carolina orienta: “Priorize a etapa mais importante para o seu cabelo, seja hidratação, nutrição ou reconstrução”.

Para cabelos saudáveis ou levemente ressecados e opacos, a recomendação é focar na hidratação. “Hidrate uma vez por semana, faça uma nutrição a cada 10 dias e uma reconstrução mensal”, sugere Gisela. Já os cabelos com frizz, rebeldes ou com pontas duplas devem priorizar a nutrição, feita semanalmente.

O cronograma capilar pode ser feito de forma simples, garantindo resultados eficientes em casa. (foto: Pinterest)

Cabelos danificados e frágeis exigem maior atenção à reconstrução. “Neste caso, opte por duas hidratações semanais, uma nutrição por semana e uma reconstrução a cada 15 dias”, orienta Gisela. Ao longo do processo, observe como os fios respondem aos tratamentos.

“Se notar que o cabelo está ficando rígido por excesso de reconstrução ou pesado por excesso de nutrição, ajuste o cronograma, aumentando as hidratações e reduzindo as outras etapas”, explica Carolina.



Por fim, vale lembrar que o cronograma capilar em casa é uma excelente forma de manter a saúde dos fios, mas não substitui completamente os tratamentos profissionais. “Os tratamentos realizados em salão costumam ser mais eficazes devido ao uso de produtos específicos e técnicas que profissionais treinados podem oferecer”, finaliza Carolina.

Teste do copo com água

Para entender melhor o estado e as necessidades do seu cabelo, o teste do copo com água é uma maneira prática de avaliar a porosidade dos fios. Carolina Ronchesi, CEO da PIAVE Cosmetics, ensina o passo a passo:

1.Encha um copo com água em temperatura ambiente.

2.Separe um fio de cabelo limpo e seco, sem produtos como creme ou óleo.

3.Coloque o fio na água e observe o resultado em até dois minutos:

•Se o fio flutuar: seu cabelo tem baixa porosidade, com cutículas bem fechadas. Ele absorve tratamentos com dificuldade, mas retém bem a hidratação. Priorize a hidratação.

•Se o fio ficar no meio do copo: seu cabelo tem porosidade média, o que significa que absorve produtos de forma equilibrada. Mantenha um cronograma balanceado com hidratação, nutrição e reconstrução.

•Se o fio afundar: indica alta porosidade, com cutículas muito abertas. Esse tipo de cabelo perde água e nutrientes rapidamente e é mais suscetível a danos. Dê prioridade à nutrição e à reconstrução.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte