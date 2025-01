Veja como o treino de perna ajuda a prevenir e melhorar a artrose

Dor no joelho ao caminhar, subir escadas ou permanecer em pé por longos períodos pode ser um sinal de alerta para o desgaste das articulações. Em muitos casos, a falta de força nos músculos da coxa acelera esse processo, aumentando a sobrecarga sobre os joelhos. Para evitar essa evolução e manter a mobilidade ao longo dos anos, o fortalecimento muscular é uma estratégia essencial.

Fortalecimento do quadríceps e sua relevância para o joelho

Cadeira extensora, leg press e agachamento. Certamente, quem frequenta uma academia de musculação sabe que esses exercícios fortalecem a musculatura da perna. Mas, mais especificamente, eles ajudam a deixar os músculos do quadríceps mais fortes — e isso pode ser importante para prevenção e melhora da artrose.

“Ter a musculatura dos quadríceps mais forte em relação aos isquiotibiais (músculos posteriores da coxa) pode inclusive diminuir o risco de substituição total do joelho. Os dois grupos musculares agem como forças contrárias, e o equilíbrio entre eles permite uma ampla gama de atividades enquanto protege a articulação do joelho”, diz o Dr. Marcos Cortelazo, ortopedista especialista em joelho e traumatologia esportiva.

O médico, que também é membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), pondera que “é necessário fortalecer os dois grupos musculares”.

Relação entre osteoartrite e a força dos músculos da coxa

A osteoartrite avançada do joelho é uma das principais causas de dor e incapacidade no mundo todo. No Brasil, cerca de 12 milhões de brasileiros têm osteoartrite, segundo estimativas, sendo a mais comum a que atinge o joelho. Estima-se que mais da metade dos diagnosticados deve eventualmente passar por uma cirurgia de substituição total do joelho. “Essa recomendação acontece, muitas vezes, pela falta de força na musculatura da coxa”, diz o médico.

Segundo o especialista “os extensores, os músculos na parte frontal da coxa, comumente chamados de quadríceps, são o grupo muscular mais forte do corpo e têm influência essencial na marcha, outras atividades e biomecânica. Os músculos ao redor da parte posterior da coxa, conhecidos como isquiotibiais, são responsáveis pela extensão do quadril e flexão do joelho, tornando-os igualmente essenciais para a atividade física”, afirma.

Treinos que fortalecem o quadríceps são importantes para pessoas com artrite (Imagem: wavebreakmedia | Shutterstock)

Importância do fortalecimento muscular para pessoas com artrite

Em 2023, pesquisadores avaliaram o volume do músculo da coxa em 134 participantes da Osteoarthritis Initiative, um estudo americano patrocinado pelo National Institutes of Health. Eles compararam 67 pacientes que passaram por substituição total de um único joelho com 67 participantes de controle que não passaram por substituição do joelho.

“Comparando pacientes que tiveram substituição total do joelho com o grupo controle, uma maior proporção de volume do quadríceps para o tendão da coxa foi significativamente associada a menores chances de substituição total do joelho. O estudo mostra que, além de músculos fortes individualmente, grupos musculares extensores maiores — em relação aos grupos musculares isquiotibiais — estão significativamente associados a menores chances de cirurgia de substituição total do joelho em dois a quatro anos”, conta o médico.

Os achados têm implicações tanto para a interpretação de exames de imagem quanto para o gerenciamento clínico. Os resultados sugerem que programas de treinamento que fortalecem o quadríceps em relação aos isquiotibiais podem ser benéficos.

“Embora presumamos que o volume muscular geral seja importante como um marcador substituto para a força muscular, a proporção e, portanto, o equilíbrio, entre os músculos extensores e isquiotibiais pode ser mais importante e significativamente associada a menores chances de substituição total do joelho. Nesse caso, um foco maior deve ser dado à musculatura dos quadríceps”, completa.

Público em geral se beneficia do treinamento de força

As descobertas também podem ajudar na recomendação do treinamento de força para um segmento mais amplo da população. “Embora esses resultados sejam essenciais para terapia direcionada em uma população com risco de osteoartrite, até mesmo o público em geral pode se beneficiar desses resultados para incorporar preventivamente exercícios de fortalecimento adequados, prevenindo a artrose de joelho”, finaliza o Dr. Marcos Cortelazo.

Por Guilherme Zanette e Maria Alice Amoroso