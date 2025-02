Quando consumidas da maneira correta, as saladas favorecem o emagrecimento e auxiliam no funcionamento do organismo. Isso porque elas são compostas por vegetais, fontes de vitaminas e sais minerais, que contribuem para a saciedade e fornecem benefícios à saúde. Além disso, são versáteis e podem ser enriquecidas com proteínas magras, como frango e ovos, tornando-se uma refeição completa.

Abaixo, confira 7 receitas de salada para emagrecer com saúde!

Salada de espinafre com castanha-de-caju

Ingredientes

2 xícaras de chá de espinafre

1/2 pepino cortado em rodelas

2 tomates sem sementes e cortados em meia-lua

1/2 cebola-roxa descascada e cortada em rodelas

1/2 de xícara de chá de castanha-de-caju torrada

Sementes de 1 romã

1 colher de sopa de gergelim branco

1 colher de sopa de azeite de oliva

Suco de 1/2 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma saladeira, coloque as folhas de espinafre, o pepino, o tomate, a cebola-roxa e as sementes de romã. Tempere com suco de limão, azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino. Acrescente o gergelim e as castanhas-de-caju e misture. Sirva em seguida.

Salada verde com morango

Ingredientes

Folhas de 1/2 de maço de alface-lisa

Folhas de 1/2 de maço de alface-roxa higienizada

Folhas de 1/2 de maço de acelga

Folhas de 1/2 de maço de chicória

8 tomates-cereja cortados ao meio

cortados ao meio 15 morangos cortados ao meio

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de vinagre balsâmico

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma saladeira, coloque a alface-lisa, a alface-roxa, a acelga, a chicória e os tomates-cereja e misture. Tempere com azeite, vinagre, sal e pimenta-do-reino. Adicione os morangos por cima e sirva em seguida.

Salada de abacaxi com pepino e hortelã

Ingredientes

2 fatias de abacaxi cortadas em cubos

cortadas em cubos 1 pepino cortado em rodelas

1/4 de xícara de chá de folhas de hortelã picadas

Folhas de 1/2 de maço de agrião

Suco de 1 limão

Sal e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Em uma saladeira, coloque o abacaxi, o pepino, as folhas de hortelã e o agrião e misture. Reserve. Em outro recipiente, coloque o suco de limão, o azeite de oliva e o sal e mexa para incorporar. Despeje o molho sobre a salada e sirva em seguida.

Salada de alface com frango (Imagem: Sea Wave | Shutterstock)

Salada de alface com frango

Ingredientes

200 g de peito de frango

Folhas de 1/2 de maço de alface-crespa

8 tomates-cereja cortados ao meio

1/2 cebola-roxa descascada e cortada em rodelas

1/2 pimentão vermelho sem sementes e cortado em tiras

1/4 de repolho roxo

2 dentes de alho descascados e amassados

1 colher de sopa de gergelim branco

Suco de 1 limão

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o frango e tempere com metade do suco de limão, o alho, o sal e a pimenta-do-reino. Reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o filé de frango e frite até dourar. Desligue o fogo, corte o frango em tiras e reserve. Rasgue grosseiramente as folhas de alface-crespa e de repolho.

Em uma saladeira, coloque a alface-lista, os tomates-cereja, o pimentão, a cebola-roxa e o repolho e misture. Tempere com o restante do suco de limão, o azeite de oliva, o sal e a pimenta-do-reino. Acrescente o frango e salpique com gergelim. Sirva em seguida.

Salada de rúcula com manga

Ingredientes

2 xícaras de chá de folhas de rúcula

1 xícara de chá de folhas de agrião

2 folhas de repolho cortadas em tiras finas

1 manga descascada e picada

1/2 tomate sem sementes e picado

1 colher de sopa de azeite de oliva

Suco de 1/2 limão

1 colher de chá de gengibre em pó

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma saladeira, coloque a rúcula, o agrião, o repolho, a manga e o tomate e misture. Tempere com azeite de oliva, suco de limão, gengibre, sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Salada de brócolis com cenoura

Ingredientes

2 xícaras de chá de floretes de brócolis

1 ovo

1/2 cenoura descascada e cortada em tiras finas

1 tomate sem sementes e cortado em rodelas

1/2 pimentão vermelho sem sementes e cortado em tiras finas

1 colher de sopa de azeite de oliva

Suco de 1/2 limão

Sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque os floretes de brócolis, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macios. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em outra panela, coloque um pouco de água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o ovo e cozinhe por 12 minutos. Passado esse tempo, desligue o fogo, retire o ovo da panela com cuidado, mergulhe em um recipiente com água gelada e espere esfriar.

Após, descasque o ovo, corte ao meio e reserve. Em uma saladeira, coloque os floretes de brócolis, a cenoura, o tomate e o pimentão e misture. Tempere com azeite de oliva, suco de limão, sal, pimenta-do-reino e orégano. Finalize colocando o ovo e sirva em seguida.

Salada de repolho roxo com maçã e nozes

Ingredientes

2 xícaras de chá de repolho roxo picado

1 maçã -verde sem sementes e cortada em tiras finas

-verde sem sementes e cortada em tiras finas 1/4 de xícara de chá de nozes picadas

Suco de 1/2 limão

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma saladeira, coloque o repolho roxo e regue com o suco de limão. Adicione a maçã-verde e as nozes e misture. Tempere com azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.