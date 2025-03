Pisando com eficiência

Todos que começam a praticar um novo esporte, sejam pessoas ativas que iniciam uma nova modalidade, sejam sedentários querendo mudar de vida, sabem que alguns cuidados extras são necessários. Checar os riscos inerentes à modalidade em questão e certificar-se de que não existem no organismo questões pré-existentes que podem impedir ou dificultar a prática esportiva são alguns exemplos, juntamente com um check-up.

Depois disso, vem a parte mais técnica, na qual se consideram os equipamentos necessários. E, nesse momento, alguns dos que vão se aventurar na corrida podem pensar que não precisam de nada além do próprio corpo, porém, subestimar a necessidade de bons tênis e roupas adequadas pode trazer alguns problemas.

O professor de inglês Nicolas Barbosa do Espírito Santo, 49 anos, aprendeu isso na marra. Seu primeiro contato com a corrida foi em 1993 e era apenas uma prática esporádica. Nos anos 2000, tornou-se um hobby, apenas diversão. Em 2013, com o nascimento da filha, envolveu-se com assessorias de corrida e, de 2017 para cá, incorporou a prática definitivamente ao cotidiano.

Ao longo desses anos, enquanto não se aprofundava no esporte, a falta de atenção ao tênis adequado rendeu uma lesão no tendão de Aquiles do pé direito. "Levei um ano para me recuperar, foi entre 2006 e 2007. Claro que o problema foi uma mistura de fatores, mas não usar um calçado adequado, com certeza, interferiu", comenta.

O tênis que ele usava na época dava muito suporte e uma correção para a pisada pronada, problema que ele não tinha, de forma que o calçado, que poderia ser a solução para outro corredor, tornou-se uma dor de cabeça para Nicolas.

"O tênis adequado pode não ser vital para a prática, mas torna tudo melhor, mais prazeroso e seguro. Hoje, não consigo usar tênis sem tecnologia de entressola para corrida, nem mesmo para o dia a dia. Lembrando sempre que, apesar das características dos calçados, é algo muito pessoal, o que serve para um pode não servir para outro", considera.

Nicolas Barbosa do Espirito Santo não abre mão de bons tênis (foto: Arquivo pessoal )

Fã da tecnologia dos calçados, ele brinca que os valores investidos, algumas vezes, rendem até broncas da esposa. Nicolas tem mais de um tênis específico para seus treinos, que ocorrem de três a quatro vezes por semana. O professor gosta de variar e se permite ao luxo de treinar com um tênis de placa — calçados com uma placa rígida na entressola, que ajuda a melhorar o desempenho — uma vez por semana.

Nicolas adora correr, ele acredita que o esporte é uma junção entre o esforço físico e momentos de relaxamento mental e reflexão. Ele não hesita em recomendar a corrida para quem busca essas condições e ressalta que, mesmo que existam os tênis mais caros com altas tecnologias, é possível usar calçadas confortáveis e seguros sem gastar fortunas.

"Tecnologia nova costuma custar caro, mas há modelos bons e menos caros, inclusive, nacionais. Por fim, o melhor tênis é aquele que você pode ter. Se puder pagar a mais e ter o top de linha, ótimo! Se não puder e os modelos de entrada forem a opção, ótimo também", completa.

Uma escolha consciente

Reforçando a importância de consultar um médico para avaliar suas condições de saúde e verificar se está apto à prática de atividades físicas antes de iniciar qualquer atividade, o ortopedista do Hospital DF Star, da Rede D'Or, Diogo Ranier de Macedo Souto dá algumas dicas para os que vão iniciar na corrida, além de explicar por que o calçado pode interferir na prática.

FuelCell SuperComp Elite v4, da New Balance (R$ 1.999,99) (foto: New Balance/Divulgação)

O médico recomenda que os iniciantes comecem devagar, intercalando corrida leve com caminhada, e aumente a intensidade progressivamente. "O fortalecimento muscular é fundamental, pois ajuda a proteger as articulações. Além disso, exercícios de alongamento e mobilidade articular ajudam a reduzir o risco de lesões", ensina.

Na hora de escolher o calçado, o médico explica que o tênis tem a função de ajudar a amortecer impacto e a reduzir a sobrecarga nas articulações, prevenindo lesões. Ou seja, é essencial para a segurança do corredor. "Cada corredor possui uma pisada específica, neutra, pronada ou supinada, por isso é fundamental escolher um tênis que ofereça suporte adequado para o seu tipo de pisada. Conheça seu corpo e as suas necessidades e, a partir disso, escolha a melhor opção."

Tênis Dad Sneaker em PU com Recortes e Solado Alto Bege, na Renner (R$ 179,90) (foto: Renner/Divulgação)

Além do tipo de pisada e do amortecimento adequado, o ortopedista ensina que o tênis precisa ter estabilidade para evitar torções, flexibilidade na parte da frente, permitindo os movimentos naturais dos pés, e conforto, evitando calos e bolhas. Diogo também indica o acompanhamento de profissionais capacitados, como educador físico, fisioterapeuta, médico do esporte ou ortopedista.

A assessora de corrida Márcia Rosa, do Clube Marcia Rosa Runners, reforça que a escolha do tênis é essencial para a prática. "Um tênis inadequado pode causar desconforto e até lesões, como dores nas articulações, calos ou problemas nos pés e nos tornozelos", comenta. Entre os aspectos que precisam ser considerados, ela menciona o amortecimento, a estabilidade e o bom suporte para manter a postura e alinhar o movimento do corpo.

Como corredora e profunda conhecedora do dia a dia da corrida, acrescenta a importância da respirabilidade do calçado. "Materiais que permitam a ventilação são essenciais para o conforto e a prevenção de bolhas, assim como o ajuste adequado. O tênis deve se ajustar bem ao pé, sem apertar, mas sem ficar largo demais", completa.

Supernova Rise Move for the Planet, da Adidas (R$ 899,99) (foto: Adidas/Divulgação)

E um alerta: mesmo que seu tênis seja próprio para corrida e com todas essas questões sendo consideradas, não se esqueça de trocá-lo depois de um tempo. Tênis desgastados ou deformados não oferecem a proteção adequada.

No site do clube Corrida Perfeita, os futuros corredores também encontram dicas importantes para escolher o tênis e uma consideração importante: "É uma escolha completamente pessoal. O que serve para uma pessoa nem sempre vai bem para outra, pois cada pé e cada corpo tem características distintas. Por isso, você nunca verá alguém de nossa equipe sugerindo um tênis ou marca em específico", diz o texto.

Fresh Foam 1080 v14, da New Balance (R$ 1.199,99) (foto: New Balance/Divulgação)

Outro aspecto destacado pelo clube é que o calçado não deve tirar toda a percepção de contato com o solo. É necessário que o corredor seja capaz de perceber e compreender cada movimento feito pelos pés. "Dependendo do tênis, você pode não perceber a ação do pé, o que atrasa a ação de reação dos tendões e músculos".