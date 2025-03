Após dias de celebração intensa durante o Carnaval, é comum sentir os efeitos da ressaca pós-folia. A transição abrupta de um período de muita energia e agitação para a rotina normal pode ser desafiadora em vários aspectos, desde a recuperação física até o ajuste emocional. No entanto, há uma ferramenta poderosa que pode ajudar a suavizar essa transição e restaurar o equilíbrio: a prática de yoga, de acordo com o professor de yoga e naturopata Ravi Kaiut.

“Quando se fala de ressaca, não se fala apenas da causada por bebidas alcoólicas, mas também do gasto de energia, do cansaço físico e mental, da mudança brusca de rotina, entre outras coisas […]. Pode ser um período complicado e desgastante, mas, com alguns cuidados, é possível retomar o equilíbrio e aliviar desconfortos através da melhora da desidratação e melhora do inchaço por meio de uma drenagem linfática promovida pela prática. Além disso, o yoga, como atividade física, também age como organizador metabólico do corpo”, afirma o profissional.

Abaixo, confira 5 técnicas de yoga para combater a ressaca após o Carnaval!

1. Pratique a pranayama (respiração alternada)

Essa é uma boa prática para melhorar a ressaca pós-Carnaval. “As técnicas de respiração ajudam a reoxigenar o corpo, reduzir a ansiedade e gerar um estado de tranquilidade, importante nesse período. Uma técnica importante, a respiração alternada é feita sentada em uma posição confortável e com a coluna ereta. Com uma das mãos, use o polegar para fechar uma das narinas e respirar profundamente algumas vezes, depois troque a narina fechada e repita o processo por alguns minutos”, ensina Ravi Kaiut.

2. Aproveite os benefícios das posturas

Conhecer as posturas de yoga é o primeiro passo. “As posturas do yoga, os asanas, são posições que ajudam a melhorar a mobilidade, prevenir lesões e estimula o equilíbrio mental”, diz Ravi Kaiut, que ensina algumas delas:

Sukhasana : você se senta com as pernas cruzadas e a coluna ereta com as mãos no joelho;

: você se senta com as pernas cruzadas e a coluna ereta com as mãos no joelho; Virasana : você se senta entre os calcanhares;

: você se senta entre os calcanhares; Badhakonasana : você se senta apoiado na parede com as solas dos pés juntas e com os joelhos caídos para as laterais;

: você se senta apoiado na parede com as solas dos pés juntas e com os joelhos caídos para as laterais; Janu Sirsasana : você se senta com uma perna estendida e a outra dobrada ao máximo encostando na outra coxa, enquanto alonga a coluna para a frente;

: você se senta com uma perna estendida e a outra dobrada ao máximo encostando na outra coxa, enquanto alonga a coluna para a frente; Padottanasana: você fica em pé com as pernas um pouco afastadas e dobra o tronco para a frente.

A yoga ajuda na construção de hábitos mais saudáveis, como beber água (Imagem: puhhha | Shutterstock)

4. Atente-se à hidratação e à alimentação

A saúde física e a mental estão totalmente relacionadas. “Grande parte do yoga também tem relação com o estilo de vida saudável, que é fundamental, ainda mais para se recuperar física e mentalmente, com uma hidratação adequada e uma alimentação desintoxicante, como gengibre, couve-flor, limão e abacaxi”, indica Ravi Kaiut.

5. Pratique a meditação

Com inúmeras vantagens, a meditação pode ajudar na ressaca pós-festa. “Reserve alguns minutos para meditar, focando na renovação das energias e no restabelecimento do equilíbrio emocional, utilizando também exercícios de respiração, como a respiração alternada”, conclui o profissional.

Por Adriana Quintairos