7 benefícios do mamão para a saúde

O mamão (Carica papaya) é uma fruta tropical originária da América Central e do Sul, amplamente cultivada em diversas regiões de clima quente ao redor do mundo. Rico em água e fibras, ele possui uma polpa macia e adocicada, sendo consumido in natura, em sucos, vitaminas, saladas de frutas e até mesmo em preparações culinárias.

Além do sabor agradável, o mamão é uma excelente fonte de nutrientes, como a vitamina C, o betacaroteno e enzimas digestivas, como a papaína, que auxiliam na digestão e na prevenção da prisão de ventre. Graças à sua composição nutricional, essa fruta oferece diversos benefícios à saúde. Veja abaixo!

1. Fortalece o sistema imunológico

O mamão é um grande aliado do sistema imunológico graças à sua alta concentração de vitamina C. 100 g da fruta contêm 78,5 mg desse nutriente, de acordo com a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA). A vitamina C desempenha um papel essencial no aumento da produção de glóbulos brancos e anticorpos, fortalecendo as defesas do organismo.

Além disso, o mamão é rico em betacaroteno, um poderoso antioxidante que protege as células contra os danos dos radicais livres, ajudando a prevenir inflamações e contribuindo para uma resposta imunológica mais eficiente.

2. Melhora a qualidade da pele

Os antioxidantes do mamão, como o betacaroteno, a luteína e a zeaxantina, ajudam a proteger a pele dos danos causados pelos radicais livres e pela radiação ultravioleta, auxiliando na prevenção do envelhecimento precoce. A vitamina C também desempenha um papel fundamental nesse processo, pois é essencial para a produção de colágeno, mantendo a pele firme, hidratada e com aspecto saudável.

3. Ajuda na cicatrização de feridas

O mamão é um aliado natural no processo de cicatrização de feridas devido à presença da papaína, uma enzima com propriedades anti-inflamatórias e cicatrizantes. Essa substância auxilia na remoção de tecidos mortos, facilitando a regeneração da pele e acelerando a recuperação de lesões.

Conforme os pesquisadores do estudo “Glycemic and Wound Healing Effects of Aqueous Mesocarp Extract of Unripe Carica papaya (Linn) in Diabetic and Healthy Rats“, publicado no World Journal of Nutrition and Health, um extrato aquoso de frutos verdes de mamão, aplicado topicamente, ajudou na cicatrização de feridas em ratos saudáveis e diabéticos, devido à presença da papaína e da vitamina C.

O consumo do mamão auxilia no processo de emagrecimento (Imagem: Regreto | Shutterstock)

4. Ajuda na perda de peso

Com poucas calorias e cerca de 3,8 g de fibras por fatia, conforme a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), o mamão é um excelente aliado para quem deseja perder peso. Isso porque as fibras ajudam a aumentar a saciedade, diminuindo a fome ao longo do dia. Apesar disso, é importante lembrar que a fruta precisa ser combinada com a prática regular de exercícios físicos e uma dieta equilibrada para gerar resultados.

5. Controla os níveis de glicemia

O mamão pode ser um aliado no controle dos níveis de glicemia devido ao seu baixo índice glicêmico e à presença de fibras solúveis, que ajudam a retardar a absorção do açúcar no sangue. O estudo “Hypoglycemic effect of Carica papaya leaves in streptozotocin-induced diabetic rats“, publicado na revista BMC Complementary Medicine and Therapies, buscou entender esse efeito por meio do extrato aquoso das folhas de C. papaya em ratos diabéticos.

Para a análise, os pesquisadores administraram três doses diferentes do extrato aquoso nos animais como água de bebida durante 4 semanas. Os resultados demonstraram que a substância diminuiu significativamente os níveis de glicose no sangue em ratos diabéticos, além de identificar efeito antioxidante, redução do colesterol e melhora na função do fígado e pâncreas.

6. Mantém a saúde dos olhos

Os antioxidantes presentes no mamão, como a luteína e a zeaxantina, além da vitamina A, ajudam a proteger a retina dos olhos contra danos causados pelos radicais livres e a manter a visão noturna. Esses nutrientes também contribuem para a prevenção de problemas oculares relacionados à idade, como a degeneração macular. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), essa condição afeta cerca de 30 milhões de pessoas em todo o mundo e, se não tratada, pode levar à cegueira.

7. Contribui para a saúde dos ossos

O mamão é uma importante fonte de cálcio e magnésio, nutrientes essenciais para a saúde óssea. O cálcio contribui para a formação e manutenção da densidade óssea, enquanto o magnésio desempenha um papel fundamental na absorção do cálcio, garantindo sua adequada incorporação aos ossos. Esse trabalho conjunto fortalece o sistema ósseo, ajudando a prevenir doenças como a osteoporose e a auxiliar na recuperação de fraturas.

Cuidados importantes

Apesar dos diversos benefícios do mamão para a saúde, seu consumo ou uso tópico não substitui o tratamento médico adequado. Embora a fruta possua propriedades nutritivas e terapêuticas, é fundamental que qualquer condição de saúde seja avaliada por um profissional.