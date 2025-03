7 receitas de bolo de liquidificador sem glúten

Com a crescente demanda por opções alimentares mais saudáveis e inclusivas, os bolos sem glúten têm ganhado cada vez mais destaque nas cozinhas. Seja por necessidade ou simplesmente por preferência, eles oferecem uma variedade deliciosa e criativa para todos os gostos. E mais: são práticos de fazer, econômicos e não perdem em nada para as receitas tradicionais.

Por isso, a seguir, confira 7 receitas de bolos de liquidificador sem glúten que você precisa experimentar!

Bolo de limão com iogurte

Ingredientes

3 ovos

100 g de iogurte natural

60 ml de óleo de coco derretido

3 colheres de sopa de açúcar

1 xícara de chá de farinha de arroz

1 colher de sopa de amido de milho

Suco e raspas de 2 limões

1 colher de chá de fermento químico em pó

395 g de leite condensado

259 g de creme de leite

Óleo de coco para untar

Farinha de arroz para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os ovos, o iogurte, o açúcar e o óleo de coco e bata até ficar homogêneo. Adicione a farinha de arroz, o amido de milho, metade do suco de limão, as raspas de limão e o fermento e bata até obter uma consistência homogênea. Unte uma forma redonda com furo central com óleo de coco e enfarinhe com farinha de arroz, disponha a massa sobre ela e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme com cuidado e reserve. Em um recipiente, coloque o leite condensado, o creme de leite e o restante do suco de limão e misture bem. Despeje a cobertura sobre o bolo e sirva em seguida.

Bolo de milho-verde

Ingredientes

200 ml de leite de coco

300 ml de água

200 g de milho-verde

2 xícaras de chá de fubá

1/2 xícara de chá de farinha de linhaça

1 xícara de chá de açúcar

1/4 de xícara de chá de óleo de coco derretido

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Óleo de coco para untar

Fubá para polvilhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes secos e misture. Reserve. Em um liquidificador, coloque o leite, a água, o óleo e o milho-verde e bata até obter uma consistência homogênea. Junte a mistura reservada e bata até obter uma massa lisa. Unte uma forma com óleo de coco e polvilhe com fubá, despeje a massa sobre ela e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme com cuidado e sirva em seguida.

Bolo de coco

Ingredientes

Massa

3 ovos

220 g de açúcar

200 ml de leite de coco

70 g de óleo de coco derretido

110 g de farinha de amêndoas

120 g de farinha de arroz

60 g de fécula de batata

40 g de amido de milho

30 g de coco ralado

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Farinha de amêndoas para enfarinhar

Óleo de coco para untar

Cobertura

300 ml de leite de coco

2 colheres de chá de açúcar demerara

Coco ralado para decorar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os ovos e o açúcar e bata até obter um creme claro. Adicione o leite e o óleo de coco e bata novamente. Acrescente a farinha de amêndoas, a fécula de batata, o amido de milho e o coco ralado e bata até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o fermento e bata para incorporar. Unte uma assadeira com óleo de coco e enfarinhe com farinha de amêndoas e disponha a massa sobre ela. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Desligue o forno e reserve.

Cobertura

Em uma panela, coloque o leite de coco e o açúcar e leve ao fogo médio até reduzir e engrossar, mexendo sempre. Desligue o fogo, espere esfriar, desenforme com cuidado, despeje a mistura sobre o bolo e finalize com o coco ralado. Sirva em seguida.

Bolo de maçã (Imagem: istetiana | Shutterstock)

Bolo de maçã

Ingredientes

3 ovos

2 maçãs sem sementes, descascadas e picadas

1/3 de xícara de chá de óleo de girassol

1 colher de chá de canela em pó

1 pitada de sal

3/4 de xícara de chá de açúcar

3/4 de xícara de chá de farinha de arroz

3/4 de xícara de chá de quinoa

1/2 xícara de chá de amido de milho

1/2 colher de chá de goma xantana

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Farinha de arroz para enfarinhar

Óleo de girassol para untar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os ovos, as maçãs, o óleo e a canela e bata até ficar homogêneo. Adicione a quinoa, o amido de milho e a farinha de arroz e bata até obter uma consistência homogênea. Acrescente a goma xantana e o fermento e bata para incorporar. Unte uma forma com óleo e enfarinhe com farinha de arroz, disponha a massa sobre ela e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme com cuidado e sirva em seguida.

Bolo de amendoim

Ingredientes

3 ovos

1/2 xícara de chá de óleo de soja

1 1/2 xícara de chá de açúcar

1 xícara de chá de leite de soja

2 xícaras de chá de farinha de arroz

150 g de amendoim triturado

triturado 1 colher de sopa de fermento químico em pó

169 g de doce de leite

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os ovos, o leite, o óleo e o açúcar e bata até ficar homogêneo. Adicione a farinha de arroz e o amendoim e bata novamente até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o fermento e bata para incorporar. Unte uma forma com óleo de soja e enfarinhe com farinha de arroz, disponha a massa sobre ela e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme com cuidado e finalize com o doce de leite. Sirva em seguida.

Bolo de laranja (Imagem: Elena Veselova | Shutterstock)

Bolo de laranja

Ingredientes

3 ovos

1 laranja descascada, sem semente e picada

descascada, sem semente e picada 1/2 xícara de chá de óleo de coco derretido

1 xícara de chá de açúcar

1 xícara de chá de farinha de amêndoas

1/2 xícara de chá de polvilho doce

1 colher de sopa de fermento em pó

Óleo de coco para untar

Farinha de amêndoas para enfarinhar

Açúcar de confeiteiro para finalizar

Modo de preparo

No liquidificador, bata a laranja com os ovos, o óleo de coco e o açúcar até ficar homogêneo. Adicione a farinha de amêndoas e o polvilho doce e bata novamente até ficar uma mistura cremosa. Adicione o fermento e misture delicadamente com uma colher. Despeje a massa em uma forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de amêndoas. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 30-40 minutos, até dourar. Aguarde esfriar, desenforme e polvilhe o açúcar por cima. Sirva em seguida.

Bolo de banana

Ingredientes

3 bananas maduras

maduras 3 ovos

1/2 xícara de chá de óleo de girassol

1/2 xícara de chá de açúcar demerara

1 xícara de chá de farinha de arroz

1/2 xícara de chá de polvilho doce

1 colher de sopa de fermento em pó

1 colher de chá de canela em pó

1 pitada de sal

Óleo de girassol para untar

Farinha de arroz para enfarinhar

Modo de preparo

No liquidificador, bata as bananas, os ovos, o óleo de girassol e o açúcar até obter uma massa homogênea. Adicione a farinha de arroz, o polvilho doce, a canela e o sal. Bata novamente até obter uma mistura homogênea. Adicione o fermento e misture delicadamente. Despeje a massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de arroz. Leve ao forno preaquecido em 180 °C por 30-40 minutos, ou até que um palito saia limpo ao espetar o bolo. Espere esfriar um pouco antes de desenformar. Sirva em seguida.