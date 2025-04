Seja para aumentar a qualidade de vida ou por questões estéticas, eliminar a gordura abdominal é um desejo comum entre a maioria das pessoas, principalmente entre aquelas que praticam exercícios físicos. No entanto, para alcançar o sonho de barriga tonificada, alguns hábitos de vida devem ser modificados e, ao contrário do que se pensa, passar horas na academia fazendo abdominal não queima gordura.

“Ninguém consegue perder o excesso de gordura na região abdominal se não emagrecer o corpo todo. Não existe um exercício específico que ‘emagreça’ apenas essa região, mas, sim, uma combinação de alimentação ideal com exercícios físicos”, garante Amanda Aguiar, profissional de Educação Física e fisioterapeuta.

A seguir, confira 12 alimentos e hábitos para quem quer definir o abdômen!

1. Faça exercícios aeróbicos

Exercícios aeróbicos, como corrida, natação e ciclismo, trabalham o corpo todo e elevam o ritmo cardíaco, promovendo a queima de calorias e a perda de peso. São, nesse sentido, favoráveis para a perda de gordura abdominal e geral. Apesar disso, para obter os seus benefícios, é necessário praticar as atividades regularmente e, claro, com acompanhamento profissional.

2. Durma bem

O sono é um dos pilares para manter o corpo saudável e desempenhando as suas funções corretamente. Quando dormimos, o organismo regula a produção de hormônios relacionados ao apetite, como a leptina e a grelina, que ajudam a evitar a fome e aumentam a sensação de saciedade. Além disso, uma noite bem-dormida controla o estresse e os níveis de cortisol — que, quando em excesso, provoca a retenção de líquido e gordura.

3. Beba água

A água é conhecida por oferecer maior sensação de saciedade ao corpo. Por isso, o consumo regular, além de ajudar a manter a hidratação, também controla o apetite, melhora a digestão e ajuda a eliminar toxinas do organismo, contribuindo para uma ingestão calórica regular e reduzindo a gordura abdominal.

“Acrescentar ervas, frutas e legumes torna a bebida mais atrativa e nutritiva, já que as propriedades benéficas dos alimentos passam para a água”, explica a nutricionista Graziela Maia.

4. Consuma alimentos ricos em fibras

Os alimentos ricos em fibras, como as frutas, cereais e leguminosas, oferecem inúmeros benefícios para o organismo, como o fortalecimento do sistema imunológico, a prevenção de doenças e até uma melhor capacidade digestiva, aspectos primordiais para a perda de gordura abdominal.

“As fibras proporcionam maior saciedade e fazem com que o esvaziamento gástrico seja feito em um maior tempo. Assim, a sensação de fome demora a surgir e, consequentemente, pode levar a uma menor ingestão alimentar”, afirma a nutricionista Roberta Stella.

5. Adicione gengibre nas refeições

O gengibre é responsável por aumentar a temperatura do organismo, ou seja, um termogênico natural, e isso faz com que ele ajude a queimar calorias e a reduzir inflamações. Além disso, essa raiz também reduz o apetite e acelera o metabolismo, diminuindo a absorção de gorduras e, consequentemente, contribuindo para a perda de peso.

O ovo é um alimento que ajuda a aumentar a sensação de saciedade (Imagem: RossHelen | Shutterstock)

6. Consuma mais ovos

Os ovos são um dos alimentos mais utilizados durante as dietas, pois, pela riqueza em proteínas, aumentam a sensação de saciedade, fazendo com que as pessoas comam menos no cotidiano. Ainda, devido aos antioxidantes e às vitaminas presentes em sua composição, reduzem o colesterol ruim (LDL), aumentam o colesterol bom (HDL) e melhoram o sistema imunológico.

7. Faça musculação

Fazer musculação pode até não ser um dos esportes favoritos de quem exercita o corpo, mas é uma das estratégias mais eficazes para queima de gordura abdominal. A atividade aumenta o gasto de calorias e estimula o crescimento dos músculos, já que é um exercício de alta intensidade, demandando do organismo mais energia e contribuindo para a perda de peso.

8. Aproveite os probióticos

O desequilíbrio da flora intestinal pode estar relacionado ao ganho de peso e gordura abdominal. Nesse sentido, é indicado consumir alimentos ricos em probióticos, como o iogurte natural e os queijos, para regularizar essa disfunção e melhorar a saúde do intestino. Afinal, uma boa digestão é fundamental para o emagrecimento.

9. Coma peixe

Os peixes contêm substâncias de alto valor para o organismo, como o ômega 3, que protege o corpo contra doenças e aumenta o ganho de massa muscular. Com baixo teor calórico, eles também aceleram o metabolismo e transformam a glicose em energia, evitando que ela se acumule na barriga e vire gordura.

10. Beba chá verde

O chá verde é uma bebida saudável e muito utilizada por quem está de dieta. Isso porque as suas propriedades auxiliam na redução de gordura corporal e, consequentemente, na perda de peso. A bebida também é conhecida por suas capacidades antioxidantes e anti-inflamatórias, que ajudam a prevenir doenças, como o diabetes e a obesidade, e atuam na saúde neurológica.

11. Evite açúcar e álcool em excesso

O açúcar refinado eleva rapidamente os níveis de insulina, o que pode levar ao armazenamento de gordura, especialmente na região da barriga. Já o álcool é rico em calorias vazias, sendo metabolizado pelo fígado de forma prioritária, o que pode retardar a queima de gordura. Além disso, o consumo excessivo de álcool pode aumentar os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, que também está ligado ao acúmulo de gordura visceral.

12. Mastigue bem

O processo de mastigação adequado facilita a quebra dos alimentos em pedaços menores, o que melhora a absorção de nutrientes e reduz o esforço do sistema digestivo. Isso ajuda a prevenir inchaços e desconfortos, comuns quando o alimento não é bem triturado. Além disso, comer devagar e mastigar adequadamente promove a saciedade, evitando excessos e contribuindo para o controle das porções e da ingestão calórica, fatores essenciais para a perda de gordura abdominal.