Veja os benefícios da corrida para quem deseja emagrecer e ganhar massa muscular

A corrida tem conquistado cada vez mais os amantes de atividades físicas — e não é para menos: trata-se de um dos treinos aeróbicos mais eficazes. Seja para quem está acima do peso e deseja eliminar alguns quilos, seja para quem busca a hipertrofia e quer deixar os músculos mais evidentes, a corrida pode ser uma grande aliada. Para alcançar os melhores resultados, no entanto, é fundamental que o treino esteja aliado a um plano alimentar saudável..

Como unir corrida e musculação?

De acordo com Rick Soares Vieira, professor especialista em exercícios físicos aplicados à reabilitação cardíaca e a grupos especiais, uma boa forma de aliar a corrida ao treinamento de hipertrofia muscular é alternar os treinos. Em um dia, focar na resistência física; no outro, adotar um treino intervalado, com séries que intercalam corrida e caminhada.

“O treino de corrida ajuda na diminuição do percentual de gordura, o que para o aluno que almeja hipertrofia muscular é bastante benéfico, pois ele terá uma definição melhor. É interessante que o treino aeróbico seja inserido ao final do treino de força”, aconselha o especialista. Entretanto, o volume, a intensidade e os exercícios da série vão depender do nível de condicionamento, experiência e limitações do aluno.

Cuidados antes de começar a correr

Como em qualquer atividade física, o ideal é consultar um médico antes de iniciar o treinamento, assim, é possível, a partir de exames, verificar a intensidade que seu corpo poderá suportar. “Exames cardíacos e de esforço físico trazem mais segurança para o médico e para o treinador na adaptação do treino e posterior acompanhamento clínico durante a evolução dos treinos”, recomenda o personal trainer Felippe Calente.

Alimente-se antes de começar a correr

De acordo com Waldyr Maciel, professor e personal master trainner, outras recomendações para quem quer iniciar um treino de corrida são: estar bem alimentado, de preferência com uma orientação nutricional profissional; fazer um aquecimento para que o corpo se prepare para o estímulo a ser executado durante a corrida e possuir tênis, roupas e acessórios adequados para a prática.

Escolher um tênis que se adapte ao seu pé é importante para evitar incômodo durante a corrida (Imagem: FOTOKITA | Shutterstock)

Como escolher o tênis certo para corrida?

A escolha do tênis ideal, por exemplo, é um ponto que merece muita atenção, pois cada pessoa possui um tipo de pisada. Ou seja, alguns se apoiam mais na parte externa do pé, outros na parte central ou interna. Para cada caso, existe um tênis que se adapta melhor.

Para escolher o tênis ideal, os profissionais recomendam que se faça um teste em lojas ou laboratórios especializados a fim de verificar o tipo de pisada. Dessa forma, é possível escolher o calçado que mais se adapta ao seu pé. Calce o tênis na loja, caminhe durante um tempo para sentir qualquer incômodo que possa surgir e tire todas as dúvidas com o vendedor.

É possível eliminar peso praticando corrida?

Uma corrida de 5 km pode gastar entre 250 e 400 calorias. Com a prática frequente, é possível eliminar de 3 a 5 kg no primeiro mês. Claro que para ter uma redução de peso significativa é necessário cuidar da alimentação e evitar ingerir mais calorias do que se gasta.