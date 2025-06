6 mitos e verdades sobre a prática de corrida na areia 

O Dia Mundial da Corrida, comemorado todos os anos na primeira quarta-feira do mês de junho, foi criado para incentivar e propagar os benefícios desta atividade física. Nos últimos anos, a modalidade tem ganhado cada vez mais popularidade no Brasil. Segundo o Relatório Anual sobre Tendências de Esportes do Strava, aplicativo de monitoramento de exercício físico, os clubes de corrida cresceram 109% no país, quase o dobro da média global, que foi de 59%.

Entre as diferentes modalidades, a corrida na areia vem ganhando destaque e conquistando novos adeptos. Realizada geralmente em praias, ela oferece um desafio extra por conta do terreno irregular e mais resistente, contribuindo para o fortalecimento muscular e o aumento do gasto calórico.

“Correr na areia pode ser uma excelente forma de fortalecer os músculos e melhorar o equilíbrio, enquanto correr na rua permite treinos mais longos e rápidos. Se possível, é interessante variar as superfícies para obter os benefícios de ambas e evitar lesões”, acrescenta Thiago Cavalcanti, professor do curso de Fisioterapia do Centro Universitário Anhanguera.

Abaixo, o profissional esclarece alguns mitos e verdades sobre a prática de corrida na areia. Confira!

1. Correr na areia é mais fácil do que correr na rua

Mito. Correr na areia é geralmente mais difícil do que correr na rua. A superfície instável da areia exige mais esforço muscular e cardiovascular, tornando a corrida mais desafiadora.

2. Correr na areia não pode causar lesões

Mito. Embora a areia reduza o impacto nas articulações, a instabilidade pode aumentar o risco de torções e lesões nos tornozelos. É importante ter cuidado e fortalecer os músculos estabilizadores.

“Correr é uma excelente forma de exercício, mas é crucial tomar alguns cuidados para evitar lesões. Aquecer adequadamente, usar calçados apropriados e aumentar a intensidade dos treinos de forma gradual são passos essenciais para uma corrida segura e eficiente”, alerta Thiago Cavalcanti.

3. Correr na areia melhora a performance na corrida

Verdade. Correr na areia pode melhorar a força muscular, a resistência e a propriocepção, o que pode contribuir para uma melhor performance na corrida em outras superfícies.

Com preparo adequado e intensidade correta, qualquer pessoa pode correr na areia (Imagem: ViDI Studio | Shutterstock)

4. Qualquer pessoa pode correr na areia sem problemas

Verdade. Correr na areia pode ser desafiador para iniciantes ou pessoas com problemas nas articulações. No entanto, com o preparo adequado e ajustes na intensidade, a corrida na areia pode ser praticada por todas as pessoas, respeitando suas condições individuais. “É importante começar devagar e aumentar a intensidade gradualmente”, pontua o docente.

5. Correr na areia queima mais calorias do que correr na rua

Verdade. Devido ao maior esforço necessário para correr na areia, geralmente se queima mais calorias em comparação com correr na rua. A resistência da areia faz com que o corpo trabalhe mais.

6. Correr descalço na areia é sempre melhor

Depende. Correr descalço na areia pode ser benéfico para fortalecer os músculos dos pés e melhorar a propriocepção, mas também pode aumentar o risco de cortes, bolhas e lesões. É importante avaliar as condições da areia e a saúde dos pés antes de decidir correr descalço.

Por Leticia Zuim Gonzalez