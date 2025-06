Veja benefícios do treino funcional em casa para a saúde mental

Com a rotina cada vez mais agitada e o tempo escasso para deslocamentos, as práticas de atividade física em casa ganharam espaço — principalmente aquelas que não exigem aparelhos sofisticados ou espaços amplos. Entre elas, o treino funcional se destaca por sua versatilidade e capacidade de adaptação às necessidades de cada pessoa, sendo uma alternativa viável até mesmo para quem nunca frequentou uma academia.

Essa modalidade trabalha movimentos naturais do corpo, como agachar, empurrar, puxar, correr e saltar, utilizando o peso corporal ou equipamentos como cordas, bolas, cones e elásticos. A prática busca desenvolver a força, o equilíbrio, a flexibilidade, a coordenação motora e a resistência, sendo indicada para pessoas de diferentes idades e níveis de condicionamento.

Benefícios do treino funcional para a saúde mental

Segundo a coordenadora do curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera Taboão da Serra, Elisângela Ribeiro, a prática regular de treinos funcionais pode ter um impacto significativo na saúde mental, contribuindo para a redução do estresse, a melhora do humor e o aumento da disposição.

Esses benefícios estão associados à liberação de diversas substâncias, como endorfinas, dopamina, serotonina e norepinefrina, neurotransmissores que atuam diretamente na promoção da sensação de bem-estar, motivação e equilíbrio emocional.

“Os exercícios funcionais envolvem movimentos variados que estimulam o corpo de forma global, o que ajuda a combater a rotina monótona e os pensamentos negativos. Além disso, esses treinos podem ser feitos em ambientes confortáveis e seguros, como a casa, o que é uma grande vantagem para quem tem uma agenda apertada ou não se sente confortável em academias tradicionais”, explica.

Prática impacta o bem-estar emocional

Segundo Elisângela Ribeiro, os treinos funcionais trazem benefícios para a autoestima, especialmente quando praticados com regularidade. “[…] Esses treinos contribuem para o aumento da autoestima, à medida que o praticante percebe a evolução no condicionamento físico e conquista seus objetivos”, afirma.

Além disso, a professora ressalta que os efeitos positivos da prática vão além, atingindo aspectos como a qualidade do sono. “A prática de exercícios também estimula a liberação de endorfinas, substâncias que atuam como analgésicos naturais do corpo e ajudam a melhorar o humor, reduzir a dor e aumentar a disposição; [e também] contribui para uma melhor qualidade do sono, essencial para a recuperação física e emocional. Com mais energia e bem-estar, fica mais fácil encarar a rotina com leveza e equilíbrio”, explica.

Há diversos exercícios que podem ser feitos sem equipamentos, o que facilita começar os treinos funcionais em casa (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

Como começar os treinos funcionais em casa?

Maria Paula Barros, coordenadora do curso de Educação Física da Faculdade Anhanguera, sugere começar com treinos simples e progressivos, respeitando os limites do corpo e evitando sobrecarga. Movimentos como agachamentos, flexões, pranchas e saltos podem ser feitos sem equipamentos, ou com o uso de objetos simples, como cadeiras ou garrafas de água. O importante é manter a regularidade e a intensidade adequada ao nível de condicionamento físico de cada pessoa.

“O treino funcional em casa é extremamente flexível. O objetivo é melhorar a funcionalidade do corpo no dia a dia, e não necessariamente alcançar um corpo idealizado. Isso é muito importante para a saúde mental, pois elimina a pressão por resultados imediatos e promove o prazer do exercício”, explica.

Contudo, é preciso tomar alguns cuidados. “Contar com a orientação de um profissional de educação física é fundamental para garantir que o treino seja adequado às necessidades e limites do corpo, prevenindo lesões e aproveitando ao máximo os benefícios da atividade”, destaca Elisângela Ribeiro.

Mantendo uma rotina funcional eficiente

Para aproveitar ao máximo os benefícios dos treinos funcionais em casa, Maria Paula Barros recomenda:

Reservar um horário fixo na agenda para os treinos, assim como faria com qualquer outro compromisso importante;

Aumentar a intensidade dos treinos de maneira gradual para evitar lesões e manter o corpo motivado;

e manter o corpo motivado; Variar os exercícios para evitar o tédio e estimular diferentes músculos do corpo, proporcionando um treino mais completo

Combinar a prática de exercícios com uma alimentação balanceada para melhorar os resultados e manter a saúde mental em equilíbrio.

“A prática regular de exercícios é um dos pilares para manter uma boa saúde mental. Os treinos funcionais são uma forma simples, eficaz e divertida de cuidar do corpo e da mente, sem precisar sair de casa”, finaliza a professora.

Por Bianca Lodi Rieg