6 benefícios do alongamento antes da corrida

Com mais de 19 milhões de praticantes, o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking mundial de países com mais pessoas que praticam corrida, segundo o Relatório Anual sobre Tendências de Esportes do Strava. Inclusive, foi o esporte mais praticado em todo o mundo em 2024 — uma tendência que segue firme em 2025, impulsionada pelo desejo de adotar hábitos saudáveis e atividades ao ar livre.

“A corrida melhora a capacidade física e ainda atua na saúde mental, já que aumenta a liberação de endorfina, que promove bem-estar, e melatonina, que contribui para um sono de qualidade. Mas é fundamental preparar o corpo corretamente para evitar lesões”, explica Klauber Penaforte, coordenador do curso de Fisioterapia da Faculdade Anhanguera.

Apesar dos benefícios da prática, o especialista reforça a importância de adotar alguns cuidados antes de sair para correr, principalmente no que diz respeito ao preparo corporal, à mobilidade articular e aos alongamentos.

Por que alongar antes de correr?

De acordo com Klauber Penaforte, o alongamento é um dos passos mais importantes antes da prática da corrida, mesmo para corredores amadores. A prática melhora a flexibilidade, amplia a mobilidade das articulações, reduz o risco de lesões musculares e prepara o corpo para o esforço físico.

“O ideal é que o corredor realize alongamentos dinâmicos e exercícios funcionais específicos, que ajudam na ativação muscular e na preparação do sistema neuromuscular. Tudo isso deve ser feito com acompanhamento de um profissional e com os exames médicos em dia”, orienta.

O alongamento aumenta a flexibilidade e ajuda a evitar lesões durante a corrida (Imagem: ORION PRODUCTION | Shutterstock)

Benefícios dos alongamentos antes da corrida

Confira os principais ganhos de alongar-se corretamente antes de correr:

Redução do risco de lesões musculares e articulares: o alongamento prepara os músculos e melhora a amplitude dos movimentos, prevenindo distensões, entorses e tendinites; Aumento da flexibilidade: possibilita uma corrida mais eficiente e com menor gasto de energia; Melhora da circulação sanguínea: favorece a oxigenação dos músculos e a disposição; Preparo mental: reduz o estresse e melhora a concentração para a corrida; Aquecimento muscular: aumenta a temperatura corporal e melhora a elasticidade muscular; Correção da postura e eficiência dos movimentos: contribui para uma técnica mais correta e segura.

Dicas práticas de alongamentos para corredores

Abaixo, Klauber Penaforte lista alguns dos alongamentos recomendados para quem vai correr. Confira!

Membros inferiores

Quadríceps: em pé, puxe o pé em direção aos glúteos, mantendo o joelho alinhado;

em pé, puxe o pé em direção aos glúteos, mantendo o joelho alinhado; Isquiotibiais: com as pernas estendidas, incline-se para frente e tente tocar os dedos dos pés;

com as pernas estendidas, incline-se para frente e tente tocar os dedos dos pés; Panturrilhas: com as mãos apoiadas em uma parede, mantenha uma perna estendida para trás e empurre o calcanhar em direção ao chão.

Membros superiores

Ombros: cruze um dos braços sobre o peito e pressione com a outra mão;

cruze um dos braços sobre o peito e pressione com a outra mão; Tríceps: levante o braço acima da cabeça, dobre o cotovelo e puxe com a outra mão.

Por Priscila Dezidério