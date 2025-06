3 hábitos que ajudam a combater a gordura localizada

A gordura localizada geralmente se acumula em diferentes regiões do corpo, como braços, flancos, coxas, quadris e até nas costas. Resistente a dietas e exercícios físicos, elas podem ser causadas por fatores genéticos e hormonais.

Conforme explica a Dra. Cláudia Merlo, médica especialista em Cosmetologia pelo Instituto BWS, esse tipo de gordura, também chamada de gordura subcutânea, é mais difícil de ser queimada porque o corpo a utiliza como fonte de energia apenas como última opção.

Acúmulo de gordura em homens e mulheres

A região do acúmulo de gordura em homens e mulheres é diferente. “Elas acumulam mais gordura entre as pernas e na região de glúteos e quadril, enquanto eles tendem a ter mais na região abdominal e flancos”, diz a Dra. Deborah Beranger, endocrinologista com pós-graduação em Endocrinologia e Metabologia. Segundo a médica, o que justifica esse acúmulo é a diferença do estilo de vida que cada um vive, os hormônios e a genética.

Desequilíbrio hormonal em homens pode favorecer a gordura localizada

O desequilíbrio hormonal pode bagunçar um pouco as áreas de acúmulo de gordura. “Homens com menos testosterona apresentam mais gordura no peito, na região de tórax e na região de braço. Esse tipo de biotipo é de homens que produzem menos testosterona por conta da gordura. À medida que ele vai perdendo peso, essa testosterona vai se regularizando e vai diminuindo a gordura localizada na mama”, explica a Dra. Deborah Beranger.

Hormônios desregulados em mulheres influenciam na gordura localizada

Os hormônios desregulados nas mulheres também podem influenciar no acúmulo de gordura. “As mulheres que têm um estrogênio alto tendem a ter mais gordura no quadril. Por isso que, na menopausa, quando a mulher diminui a produção de estrogênio, ela deixa de ter o acúmulo no quadril e passa a ter o acúmulo no corpo parecido com o do homem, que tende a acumular mais no abdômen por falta de estrogênio”, afirma a médica.

Confira alguns hábitos e alimentos que ajudam a combater a gordura localizada :

1. Consumir alimentos termogênicos

O acompanhamento adequado, a alimentação balanceada e a prática de exercícios podem ajudar a reduzir a gordura localizada em certas áreas. Além disso, alguns alimentos específicos, como os termogênicos — entre eles pimenta, gengibre, canela, café e chá-verde — podem contribuir para acelerar esse processo.

“Isso porque esses alimentos aumentam discretamente a termogênese, acelerando o metabolismo e melhorando o processo digestivo. Mas não pode haver a ilusão de que esses alimentos irão ‘derreter’ a gordura, pois isso não acontece”, diz a nutróloga Dra. Marcella Garcez, diretora e professora da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN). “A perda de gordura localizada se dá pelo emagrecimento em déficit calórico, ou seja, comendo menos calorias do que se gasta”, acrescenta.

Musculação ajuda a queimar calorias e a reduzir a gordura localizada (Imagem: NassornSnitwong | Shutterstock)

2. Fazer musculação e se alimentar corretamente

Os exercícios físicos e os bons hábitos também contribuem para melhorar o equilíbrio hormonal. Além disso, a prática de musculação auxilia na queima de calorias e, consequentemente, na redução da gordura abdominal.

“Mas também precisamos melhorar o estilo de vida e a qualidade da alimentação, reduzir o consumo de álcool e gorduras, evitar tabagismo e alimentos processados e ultraprocessados, aumentar a atividade física e cuidar do nosso padrão de sono”, recomenda a Dra. Deborah Beranger.

3. Melhorar a qualidade do sono

Dormir mal, por exemplo, pode aumentar o risco de resistência à insulina, problema que pode causar o acúmulo de gordura na região dos ombros e do quadril. “A insônia aumenta também a adrenalina e o cortisol, o que também faz o estresse crescer. Além disso, aumenta os hormônios que são responsáveis por estimular o centro da fome, gerando compulsão alimentar que acarreta maior acúmulo de gordura e sobrepeso”, diz a Dra. Deborah.

Tratamentos especializados em clínicas médicas

Para reduzir as gorduras localizadas também existem opções seguras de serem realizadas em clínicas médicas. Segundo a Dra. Cláudia Merlo, a aplicação de substâncias redutoras de células de gordura é uma boa opção. O tratamento consiste na aplicação subcutânea (na camada de gordura) de medicamentos que causam degradação na molécula de gordura.

A Dra. Cláudia ainda indica a técnica de HIFEM+ com a tecnologia do EmSculpt Neo, aparelho de body shaping não invasivo, que atua com benefícios de queima de gordura e hipertrofia do músculo por meio do tratamento. “[…] A tecnologia HIFEM+ contrai as fibras musculares em intensidades que não são alcançáveis durante os exercícios físicos voluntários”, explica.

Para melhorar o redesenho corporal, há lipoaspiração. “Em suma, a lipoaspiração remove o excesso de gordura localizada, visando melhorar o contorno corporal. Este procedimento é realizado por meio de um instrumento chamado de cânula, que é ligada a um aparelho de sucção para que ocorra a aspiração da gordura. No entanto, a técnica pode ser feita de diversos modos”, sintetiza o cirurgião plástico Dr. Tácito Ferreira, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.

Por Maria Claudia Amoroso