O pilates é uma excelente opção de atividade física para quem busca exercitar tanto o corpo quanto a mente. Isso porque os exercícios focados em fortalecimento muscular e flexibilidade não apenas melhoram a postura e aliviam dores crônicas, mas também enfatizam a concentração, o controle da respiração e a consciência corporal, ajudando a reduzir o estresse e a ansiedade.

A seguir, confira 10 benefícios da prática de pilates para a saúde física e mental!

1. Melhora a postura

Os exercícios praticados no pilates enfatizam o alinhamento adequado do corpo, promovendo uma melhora e correção da postura, tanto durante o treino quanto no dia a dia. Isso traz diversos benefícios para quem desempenha suas atividades diárias na maior parte do tempo sentado.

2. Alivia dores crônicas

O pilates é capaz de ajudar a aliviar dores crônicas em alguns casos, especialmente nas costas e nas articulações, ao fortalecer os músculos que suportam essas áreas. “O pilates trabalha para fortalecer a musculatura, proporcionando alívio da dor e melhora da rigidez articular. Com o tempo, as articulações naturalmente tendem a desgastar, o que pode resultar em dores e inflamações”, explica a fisioterapeuta e professora Josi Araujo, da Pure Pilates.

Mas, para isso, o método exige foco, controle corporal e preparo físico. Isso porque seus movimentos, embora sutis, demandam precisão e consciência muscular. “O método exige uma boa coordenação, além de estabilidade e preparação para a sobrecarga que esses movimentos repetitivos proporcionam. Dessa forma, promove controle respiratório, alinhamento postural e reequilíbrio muscular”, pontua a especialista.

3. Beneficia a circulação sanguínea

Os movimentos do pilates ajudam a melhorar a circulação sanguínea. Isso ocorre porque a atividade estimula a contração e o alongamento dos músculos de forma ritmada e controlada, o que favorece o retorno venoso e a movimentação dos fluidos corporais. Essa função se mostra benéfica para a saúde cardiovascular e para a oxigenação dos tecidos — processo de fornecimento de oxigênio para as células, essencial para que elas realizem suas funções metabólicas.

4. Fortalece os músculos

Os exercícios do pilates são projetados para fortalecer os músculos principais e estabilizadores, com ênfase no core, nas pernas e nos glúteos. “Os corpos treinados pelo método são fortes, alongados, flexíveis e saudáveis. A postura melhora muito e os movimentos se tornam elegantes, tanto em aparelhos como no solo. O centro de força do pilates, composto principalmente pelos músculos do abdômen, região lombar, quadris e glúteos, é a base da técnica elaborada por Joseph”, explica a fisioterapeuta Dalmara Vendeiro.

5. Ajuda na qualidade do sono

Por trabalhar o relaxamento dos músculos e o controle da respiração, o pilates acalma também a mente. Isso prepara o corpo para um sono mais profundo, tranquilo e reparador, evitando interrupções durante a noite, como despertares frequentes ou dificuldade para voltar a dormir.

O pilates restaura o equilíbrio, o que ajuda a prevenir quedas (Imagem: Jacob Lund | Shutterstock)

6. Promove a coordenação e o equilíbrio

A prática regular do pilates auxilia na coordenação neuromuscular e no equilíbrio, essencial para a prevenção de quedas, especialmente de idosos. “Os exercícios que trabalham a consciência corporal são essenciais para ajudar na correção da postura. Isso ajuda os idosos a entenderem melhor como seu corpo se move e a fazer ajustes para evitar movimentos prejudiciais que possam levar a quedas”, explica Josi Araujo.

7. Alivia o estresse e a ansiedade

Os exercícios praticados no pilates enfatizam o controle da respiração e a concentração, ajudando a reduzir o estresse, a ansiedade e promovendo uma maior conexão entre a mente e o corpo. “No pilates, trabalhamos muito com a respiração, postura, musculatura e equilíbrio, que, quando combinados com os objetivos específicos do tratamento de diversas doenças mentais, tornam o método importantíssimo na prevenção e alívio dessas doenças”, explica Josi Araujo.

8. Melhora a respiração

Esta prática de exercícios físicos foca o fortalecimento dos músculos do core. O pilates enfatiza a respiração profunda e controlada, o que ajuda a fortalecer o diafragma, essencial para a respiração, e melhora também a função pulmonar. “Por meio da respiração, contribui para o reequilíbrio da função pulmonar, mobilidade tóraco-abdominal e aumento do volume pulmonar”, afirma Josi Araujo.

9. Estimula a autopercepção

A prática de pilates convida o aluno a se conectar profundamente com o próprio corpo. Ao realizar os movimentos com atenção plena, a pessoa desenvolve uma maior consciência sobre sua postura, seus limites e suas capacidades, isso impacta diretamente na autoestima, pois o corpo passa a ser visto não só como uma aparência, mas como algo funcional, forte e em evolução. Essa percepção ajuda a construir uma relação mais positiva consigo mesmo.

10. Incentiva a criatividade

O foco no presente e o relaxamento mental promovido pelo pilates ajudam a desacelerar os pensamentos repetitivos e a liberar a mente de tensões e distrações do dia a dia — criando um estado de presença que favorece a criatividade. Além disso, ao trabalhar o corpo de formas novas e variadas, a prática ativa áreas cerebrais ligadas à coordenação, percepção espacial e resolução de problemas, todas associadas à atividade criativa, o que aumenta a produtividade no trabalho e nas tarefas do dia a dia.