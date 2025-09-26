O hábito de assistir a séries e realities se transformou em um dos passatempos mais presentes nas rotinas das pessoas. Afinal, poucas experiências são tão convidativas quanto se acomodar no sofá para acompanhar uma nova história, seja sozinho ou com alguma companhia. E outubro chega repleto de estreias na HBO Max para quem busca renovar a lista de opções na telinha!

Descubra, a seguir, 5 lançamentos na HBO Max em outubro de 2025 para maratonar!

1. Menos É Demais – 08/10

O reality “Menos É Demais” mostra como ambientes desorganizados podem se tornar funcionais e acolhedores (Imagem: Reprodução digital | HBO Max)

A temporada de “Menos É Demais” chega com Carol Ribeiro e Bárbara Vieira à frente da atração. De ambientes abarrotados a lares funcionais, a proposta se confirma quando organização, curadoria afetiva e consumo consciente se encontram para transformar rotinas.

Ao longo de 10 episódios, as participações de Arlindo Grund, Rita Carreira e Ellen Milgrau somam olhar estético e boas práticas. Além de repaginar espaços, a dupla de apresentadoras costura orientações de moda, estilo de vida e escolhas inteligentes para que o pós-reforma se mantenha coerente e sustentável.

2. Smiling Friends – 3ª temporada – 06/10

A animação “Smiling Friends” retorna em sua 3ª temporada com aventuras bizarras e humor subversivo (Imagem: Reprodução digital | adult swim)

“Smiling Friends” retoma Pim, Charlie e Flint em missões em sua empresa que flertam com o absurdo para “fazer as pessoas sorrirem”. Entre humor subversivo e situações imprevisíveis, a animação alterna casos curtos — cerca de 15 minutos — e piadas que estouram a bolha do cotidiano.

O ambiente de trabalho da dupla é uma empresa criada para resolver dilemas emocionais, mas é justamente no surreal que ela encontra seu combustível. Entre figuras excêntricas, como o Sr. Frog, os episódios exploram situações bizarras que reforçam o humor subversivo característico da série.

3. O Mundo Maravilhosamente Estranho de Gumball – 06/10

A série “O Mundo Maravilhosamente Estranho de Gumball” traz de volta seus personagens icônicos (Imagem: Reprodução digital | Hanna-Barbera Studios Europe)

A nova fase da animação amplia as histórias de Elmore, onde pequenas situações viram aventuras absurdas, cheias de ironia e crítica social. Combinando técnicas como 2D, 3D, CGI, fantoches, fotorrealismo e até live-action, o revival reforça a identidade visual única da série, equilibrando humor afiado e criatividade em cada episódio.

Ao lado de Gumball, Darwin e seus amigos, o desenho traz para o centro discussões atuais como inteligência artificial, trauma geracional e a relação com o cotidiano digital. Tudo isso surge envolto em narrativas surreais e exageradas, transformando dilemas modernos em histórias cômicas que preservam o espírito ousado da produção.

4. My Hero Academy – 1ª temporada – 07/10

A série “My Hero Academy” acompanha a trajetória de Izuku em um mundo dominado por superpoderes (Imagem: Reprodução digital | Bones)

Sonhar em ser herói, para Izuku, sempre pareceu impossível — ainda mais em um mundo no qual a maioria nasce com um Dom especial. Sem poderes, mas movido por determinação, ele mira a admissão em uma das academias mais prestigiadas e, daí em diante, aprende que coragem e treino constroem destino. A jornada de formação combina ação, amadurecimento e desafios que testam valores. Entre colegas talentosos e ameaças que não dão trégua, o protagonista descobre que não é apenas força que define heróis; escolhas, disciplina e propósito também pesam quando tudo está em jogo.

5. Clube Spelunca – 17/10

A série brasileira “Clube Spelunca” mistura música, humor e crítica social em uma história ambientada na Zona Leste de São Paulo (Imagem: Reprodução digital | HBO Max)

“Clube Spelunca” estreia como sitcom nacional que celebra música, comunidade e esperança. Digão (Eddy Jr.) tenta reinventar o velho clube da família e transformá-lo no novo point da Zona Leste de São Paulo — sonho teimoso que esbarra em perrengues, mas não perde o humor. A cada episódio, desafios cotidianos encontram crítica social e afeto, com um elenco robusto: Antônio Pitanga, Neusa Borges, Leilah Moreno, Larissa Nunes, Paulo Américo, Thayna Rodrigues e Agyei Augusto.