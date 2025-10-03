Festival gastronômico une Brasil e Portugal com comida, vinho e poesia

Os jardins da Embaixada de Portugal abrigam o evento nesta sexta e sábado - (crédito: Júlia Sirqueira/CB)

Os sabores do sul ao norte de Portugal e do Brasil se encontram, pela primeira vez em Brasília, em um só evento. Nesta sexta (3/10), a Embaixada de Portugal abriu as portas para uma programação que reúne gastronomia, degustações de vinhos e atrações culturais e que segue neste sábado (4/10). A partir das 14h, o público pode acessar gratuitamente parte da programação e circular entre os expositores, porém há oficinas que são pagas para experiências completas de degustação.

O festival conta com quatro estações gastronômicas comandadas por oito chefs — quatro portugueses e quatro brasileiros — que prepararam pratos típicos a quatro mãos, com harmonização de vinhos selecionados. Entre os destaques estão empreendedores do setor, expositores de vinhos e apresentações de poesia que completam a atmosfera lusitana.

Quatro chefs portugueses e quatro brasileiros prepararam um menu cheio de personalidade (foto: Júlia Sirqueira/CB)

Secretária de Turismo de Portugal, Lídia Monteiro veio especialmente à capital para acompanhar a estreia do Sabores do Enoturismo no Distrito Federal. Segundo ela, trazer a experiência para Brasília é uma forma de aproximar ainda mais os brasileiros da cultura portuguesa. “Queremos que cada visitante se sinta transportado para Portugal, mesmo sem sair daqui”, afirmou.

Vini D'Itália — Salão do Vinho Italiano no Brasil chega a 6ª edição

Aberta temporada do vinho em Brasília com eventos da cena enogastronômica da cidade

Mesas, cadeiras e almofadas espalhadas pelos jardins do prédio da Embaixada de Portugal são um convite para degustar um bom vinho e se deliciar com pratos de chefs renomados, como o bacalhau grelhado, estufado de grão, sames, aipo grelhado e salada de funcho com hortelã e a enguia fumada com salada da época.

Dez produtores portugueses expõem os seus rótulos (foto: Júlia Sirqueira/CB)

O evento conta também com uma Sala de Provas, com degustações e vinhos de 10 renomados produtores portugueses representando as regiões de Portugal. Além disso, a Arena Sabores trará atividades gastronômicas ao vivo que incluem showcookings com chefs convidados, harmonizações de vinhos com queijos, enchidos e doces típicos, além de cursos introdutórios sobre o mundo do vinho.

Programação

Estações gastronômicas:

Estação 1



Chef Cláudio Pontes

Papas de milho doce com abacaxi fumado (Açores);

Atum de vilão com arroz carolino Bom Sucesso e bolo levedo (Açores);

Espetada de novilho em pau de loureiro com milho frito e couve (Madeira).

Chef Marcelo Petrarca

Costela à moda dos pampas.

Estação 2



Chef Marco Almeida

Bacalhau Lugrade grelhado, estufado de grão, sames, aipo grelhado e salada de funcho com hortelã (Centro de Portugal);

Enguia fumada com salada da época (Alentejo).

Chef Francisco Ansiliero

Ceviche de pirarucu com cajuzinho do cerrado e chips de inhame;

Croquete de porco Moura com tucupi e geleia de cagaita.

Estação 3



Chef Tiago Bonito

Arroz de pato (Lisboa);

Feijoada de polvo (Algarve).

Chef Nayhara Branquinho

Purê rústico de feijão fava, lascas de cordeiro braseado, crocante de castanhas-do-pará, mel de rapadura e vinagrete de maxixe.

Estação 4

Chef Rafael Ribeiro

Feijoada à transmontana (Porto e Norte);

Rancho à moda de Viseu (Porto e Norte).

Chef Marco Silva

Arroz caldoso com feijão manteiguinha servido com bochechas de porco ao demiglace.

Valores gastronômicos

Cumbuca: R$ 25 | R$ 35 | R$ 50.

Vinho na taça: R$ 30 (standard) | R$ 40 (premium)

Kits Camões: 2 pratos + 1 taça de vinho – R$ 100

Kit Pessoa: 3 pratos + 2 taças de vinho – R$ 150

Haverá ainda outros produtores locais com doces e produtos que podem ser comprados no local.

Degustação e experiência com vinhos portugueses

Valor do ingresso de degustação na sala de provas: R$ 60 (durante uma hora).

*Estagiárias sob supervisão de Sibele Negromonte



