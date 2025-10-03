Festival gastronômico une Brasil e Portugal com comida, vinho e poesia

O festival conta com quatro estações gastronômicas comandadas por oito chefs — quatro portugueses e quatro brasileiros — que prepararam pratos típicos a quatro mãos, com harmonização de vinhos selecionados. Entre os destaques estão empreendedores do setor, expositores de vinhos e apresentações de poesia que completam a atmosfera lusitana.
Secretária de Turismo de Portugal, Lídia Monteiro veio especialmente à capital para acompanhar a estreia do Sabores do Enoturismo no Distrito Federal. Segundo ela, trazer a experiência para Brasília é uma forma de aproximar ainda mais os brasileiros da cultura portuguesa. “Queremos que cada visitante se sinta transportado para Portugal, mesmo sem sair daqui”, afirmou.
Mesas, cadeiras e almofadas espalhadas pelos jardins do prédio da Embaixada de Portugal são um convite para degustar um bom vinho e se deliciar com pratos de chefs renomados, como o bacalhau grelhado, estufado de grão, sames, aipo grelhado e salada de funcho com hortelã e a enguia fumada com salada da época.
O evento conta também com uma Sala de Provas, com degustações e vinhos de 10 renomados produtores portugueses representando as regiões de Portugal. Além disso, a Arena Sabores trará atividades gastronômicas ao vivo que incluem showcookings com chefs convidados, harmonizações de vinhos com queijos, enchidos e doces típicos, além de cursos introdutórios sobre o mundo do vinho.
Programação
Estações gastronômicas:
Estação 1
Chef Cláudio Pontes
-
Papas de milho doce com abacaxi fumado (Açores);
-
Atum de vilão com arroz carolino Bom Sucesso e bolo levedo (Açores);
-
Espetada de novilho em pau de loureiro com milho frito e couve (Madeira).
Chef Marcelo Petrarca
-
Costela à moda dos pampas.
Estação 2
Chef Marco Almeida
-
Bacalhau Lugrade grelhado, estufado de grão, sames, aipo grelhado e salada de funcho com hortelã (Centro de Portugal);
-
Enguia fumada com salada da época (Alentejo).
Chef Francisco Ansiliero
-
Ceviche de pirarucu com cajuzinho do cerrado e chips de inhame;
-
Croquete de porco Moura com tucupi e geleia de cagaita.
Estação 3
Chef Tiago Bonito
-
Arroz de pato (Lisboa);
-
Feijoada de polvo (Algarve).
Chef Nayhara Branquinho
-
Purê rústico de feijão fava, lascas de cordeiro braseado, crocante de castanhas-do-pará, mel de rapadura e vinagrete de maxixe.
Estação 4
Chef Rafael Ribeiro
-
Feijoada à transmontana (Porto e Norte);
-
Rancho à moda de Viseu (Porto e Norte).
Chef Marco Silva
-
Arroz caldoso com feijão manteiguinha servido com bochechas de porco ao demiglace.
Valores gastronômicos
Cumbuca: R$ 25 | R$ 35 | R$ 50.
Vinho na taça: R$ 30 (standard) | R$ 40 (premium)
Kits Camões: 2 pratos + 1 taça de vinho – R$ 100
Kit Pessoa: 3 pratos + 2 taças de vinho – R$ 150
Haverá ainda outros produtores locais com doces e produtos que podem ser comprados no local.
Degustação e experiência com vinhos portugueses
Valor do ingresso de degustação na sala de provas: R$ 60 (durante uma hora).
