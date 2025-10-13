InícioRevista do Correio
Síndrome da pressa: conheça os sintomas, as causas e os tratamentos

Apesar de não ser considerada uma doença, essa condição pode levar a problemas físicos e mentais

A síndrome da pressa pode afetar a saúde física e mental (Imagem: Billion Photos | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
A síndrome da pressa pode afetar a saúde física e mental (Imagem: Billion Photos | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A síndrome da pressa é caracterizada por um padrão de comportamento acelerado e ansioso, que leva o indivíduo a agir de forma urgente em situações que não demandam essa precisão. Apesar de não ser considerada uma doença, pode levar a problemas de saúde físico e mental, como ansiedade, falta de concentração e doenças cardíacas.  

“A primeira descrição dessa síndrome foi realizada por dois cardiologistas, Meyer Friedman e R. H Rosenmann, que, em 1979, descreveram que pacientes com risco elevado de doenças cardiovasculares tinham características em comum. Descreveram que esses pacientes tendiam a ser estressados, perfeccionistas, controladores, precipitados, impacientes, impulsivos, hiperalertas e possivelmente hostis e raivosos”, detalha o Dr. José Luis Leal de Oliveira, psiquiatra do Grupo Kora Saúde.  

Sintomas da síndrome da pressa

Além de estresse, impaciência, impulsividade, hostilidade, raiva, perfeccionismo, irritabilidade e comportamentos acelerados e controladores, a síndrome da pressa também pode gerar: 

  • Dores de cabeça; 
  • Problemas digestivos; 
  • Insônia
  • Tensão muscular; 
  • Cansaço físico. 

Causas da síndrome da pressa 

Apesar de não existir uma causa específica para a síndrome da pressa, alguns fatores podem ser considerados possíveis motivadores, como excesso de trabalho, mudanças organizacionais constantes, metas elevadas e hiperconectividade.  

Além disso, as negligências com o autocuidado podem impactar diretamente a saúde mental, ocasionando a síndrome. “Algumas pessoas acreditam que descansar, tirar um tempo para ficar com os familiares e amigos, praticar atividade física regularmente são coisas irrelevantes e que atrapalham a produtividade no trabalho”, alerta o Dr. José Luis Leal de Oliveira.  

Ilustração de uma jovem sentada no chão usando sapato branco, calça preta e blusa vermelha e com um circulo de rabisco em cima da cabeça em fundo cinza
A síndrome da pressa pode acarretar outras consequências físicas e mentais (Imagem: Nadia Snopek | Shutterstock)

Consequências para a saúde

Além dos sintomas físicos e mentais, a síndrome da pressa pode acarretar outras consequências para a vida dos indivíduos. O psiquiatra da Grupo Kora Saúde cita algumas delas:  

  • Perda de interesse por atividades que antes eram prazerosas; 
  • Isolamento social; 
  • Lapsos de memória; 
  • Aumento do risco de doenças psiquiátricas; 
  • Diabetes; 
  • Hipertensão arterial; 
  • Cardiomiopatias. 

O Dr. José Luis Leal de Oliveira acrescenta que as consequências físicas podem ocorrer porque a síndrome é responsável por aumentar o cortisol (hormônio do estresse) e diminuir a imunidade.

Tratamentos para a condição

Caso a síndrome da pressa não tenha levado a quadros psiquiátricos, os tratamentos recomendados envolvem principalmente mudanças na rotina e na forma de encarar as situações diárias. Além disso, o autoconhecimento e a autorregulação do estresse podem ajudar na melhora. 

No entanto, caso a síndrome tenha acarretado doenças psiquiátricas, como ansiedade e depressão, os cuidados podem ser compostos por psicoterapia e medicamentos. Em todos os casos, é preciso consultar um psicólogo e/ou um psiquiatra antes de iniciar o tratamento.  

Por sua vez, para que o tratamento apresente resultados eficientes, é importante que o indivíduo invista em hábitos saudáveis, como prática de atividade física, higiene do sono e alimentação equilibrada.

