O amendoim é uma leguminosa originária da América do Sul, especialmente das regiões que hoje correspondem ao Brasil, Bolívia e Paraguai. Amplamente cultivado e consumido em todo o mundo, ele se destaca por seu sabor marcante e pelo alto valor nutricional.

Rico em proteínas, gorduras boas, vitaminas e minerais, é um ingrediente versátil que pode ser consumido cru, torrado, em receitas doces e salgadas, ou até como farinha e leite vegetal. Além de ser uma excelente fonte de energia, seu consumo moderado favorece a saúde.

A seguir, confira 9 benefícios do amendoim para a saúde!

1. Fonte de proteínas e energia

O amendoim é uma excelente fonte de proteínas, essenciais para a construção e a reparação dos tecidos do corpo. Conforme a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), da Universidade de São Paulo e da Food Research, a versão torrada fornece 27,5 mg de proteína a cada 100 g. Isso faz dele uma opção interessante para vegetarianos e veganos, além de ser ideal para quem pratica atividades físicas intensas e precisa de uma recuperação muscular eficiente.

Além disso, é fonte de energia devido à sua combinação de proteínas, gorduras saudáveis e carboidratos. Comer amendoim pode fornecer um aumento sustentado de energia, ideal para quem precisa de um impulso durante o dia.

2. Rico em gorduras saudáveis

O amendoim é rico em gorduras insaturadas, especialmente as mono e poli-insaturadas, conhecidas por seus efeitos benéficos na saúde cardiovascular. Essas gorduras ajudam a reduzir os níveis de colesterol ruim (LDL) e a aumentar o colesterol bom (HDL), contribuindo para a prevenção de doenças do coração.

Segundo dados do Ministério da Saúde, mais de 40% dos adultos brasileiros têm colesterol alto, e a condição é considerada um fator silencioso de risco, pois raramente causa sintomas, mas pode causar infarto, acidente vascular cerebral (AVC) e outras complicações graves.

3. Abundante em vitaminas e minerais

O amendoim é repleto de vitaminas e minerais essenciais, como vitamina E, magnésio, folato e cobre. A vitamina E é um potente antioxidante que combate os radicais livres, enquanto o magnésio desempenha um papel crucial na função muscular e nervosa.

O folato é vital para a formação do DNA e o cobre auxilia na produção de energia e no fortalecimento do sistema imunológico. Outros nutrientes presentes no amendoim incluem fósforo, que ajuda a manter ossos e dentes fortes, e niacina, que apoia a função cerebral e a saúde da pele.

4. Antioxidantes poderosos

Fonte de antioxidantes, o amendoim ajuda a combater o estresse oxidativo, que pode levar ao envelhecimento precoce e ao desenvolvimento de várias doenças crônicas. O resveratrol, um antioxidante encontrado na leguminosa, tem sido associado a uma melhor saúde cardiovascular e a propriedades anti-inflamatórias.

Além do resveratrol, o amendoim contém ácido p-cumárico e polifenóis, que ajudam a neutralizar os radicais livres no corpo e na prevenção de doenças crônicas, contribuindo para uma vida mais longa e saudável.

5. Auxilia no combate a anemia

O amendoim pode ajudar no combate à anemia, graças à presença de folato (vitamina B9) em sua composição. Segundo dados do TBCA, 100 g dele fornece cerca de 242 mcg de folato, nutriente essencial para a produção de glóbulos vermelhos. A deficiência dessa vitamina pode levar à anemia megaloblástica, caracterizada pelo aumento anormal das células sanguíneas.

Apesar de calórico, o amendoim pode auxiliar na perda de peso por promover a saciedade (Imagem: AtlasStudio | Shutterstock)

6. Pode ajudar na perda de peso

Embora o amendoim seja calórico, ele pode ajudar na perda de peso. As proteínas e fibras presentes no alimento promovem a saciedade, reduzindo a ingestão calórica total ao longo do dia. Além disso, as gorduras saudáveis estimulam o metabolismo, ajudando a queimar calorias de forma mais eficiente.

7. Controle dos níveis de açúcar no sangue

Manter os níveis de açúcar no sangue estáveis é fundamental para prevenir e gerenciar o diabetes tipo 2. O amendoim tem um baixo índice glicêmico, o que significa que ele libera açúcar lentamente na corrente sanguínea, evitando picos repentinos de glicose.

Segundo a Federação Internacional de Diabetes (IDF), calcula-se que mais de 530 milhões de adultos vivem com a condição no mundo — e esse número pode atingir 640 milhões até 2030. No Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, existem atualmente mais de 13 milhões de pessoas vivendo com a doença, representando 6,9% da população nacional.

8. Benefícios para o cérebro

Rico em niacina e vitamina E, o amendoim ajuda a proteger contra o declínio cognitivo relacionado à idade. A niacina é conhecida por melhorar a função cerebral e proteger contra a degeneração neuronal, enquanto a vitamina E combate ao estresse oxidativo no cérebro.

Além disso, o resveratrol presente no amendoim tem propriedades anti-inflamatórias capazes de proteger o cérebro contra danos. Incorporar alimento na dieta pode, portanto, promover a saúde cerebral e manter a cognição afiada com o passar dos anos.

9. Melhora o humor

Além de proteger o cérebro contra os danos causados pelo envelhecimento, o amendoim também contribui para melhorar o humor e reduzir o estresse. Isso ocorre porque o alimento é rico em triptofano, um aminoácido essencial para a produção de serotonina, o famoso “hormônio da felicidade”, responsável por regular o sono, o apetite e as funções cognitivas.

De acordo com dados da TBCA, o amendoim também se destaca pelo seu teor de magnésio — cerca de 170 mg a cada 100 g —, mineral que ajuda a acalmar o sistema nervoso e a equilibrar a liberação de serotonina. Esse equilíbrio é fundamental, já que o excesso do neurotransmissor pode causar o efeito oposto ao desejado, provocando ansiedade, irritação e tremores.