Aniversário em movimento: a busca por diversão e saúde na hora de comemorar

Realizado no Parque da Cidade, a comemoração de Gabriel contou com cerca de 50 pessoas - (crédito: Arquivo pessoal )

Velas, parabéns e… agachamento? A cena pode parecer inusitada, mas traduz um comportamento que vem crescendo entre quem decidiu comemorar a chegada de um novo ciclo de um jeito mais saudável. Aniversários ativos, marcados por treinos funcionais, corridas, trilhas ou aulas coletivas, estão conquistando adeptos que buscam mais energia, bem-estar e propósito na data. Essa mudança, que combina atividade física, afeto e celebração, revela uma relação mais leve com o exercício: menos obrigação e mais experiência positiva.

Comemorar o aniversário se exercitando deixou de ser coisa de atleta e passou a fazer parte da rotina de quem busca uma vida mais equilibrada. Para a nutricionista e educadora física Isabela Milagres, essa escolha traduz uma tendência clara: "Há uma valorização maior do bem-estar e da saúde, e as pessoas querem marcar a data com algo que gere propósito e energia positiva", explica.

Além da intenção de celebrar de um jeito diferente, o corpo também agradece. Segundo Isabela, atividades como caminhadas, treinos leves ou corridas liberam hormônios ligados ao prazer — endorfina, dopamina e serotonina — que elevam a alegria, reduzem o estresse e criam uma sensação de renovação. "A pessoa inicia um novo ciclo fortalecendo autoestima, confiança e vitalidade", destaca.

A comemoração ativa também favorece vínculos sociais. Quando o exercício é vivido em grupo, surgem cooperação, incentivo e pertencimento. "Amigos riem juntos, superam desafios e criam memórias afetivas que aproximam ainda mais", diz Isabela. Por isso, modalidades coletivas têm sido as preferidas nos aniversários: caminhadas, trilhas, ioga ao ar livre, funcionais e até aulas de dança.

Mas, apesar do clima festivo, a especialista reforça que há cuidados importantes. Entre eles, evitar treinos acima do habitual, não misturar álcool com exercício e priorizar hidratação e descanso, principalmente em dias quentes. "A intenção não é testar limites, mas, sim, vivenciar algo prazeroso e seguro", orienta.

Quem liderou na prática uma comemoração assim foi o educador físico Gabriel Pimentel, responsável por um treino funcional comemorativo no Parque da Cidade. "Queria algo divertido, mas que ainda fosse um treino de verdade", lembra. Ele montou uma sequência com seis exercícios básicos: agachamento, flexão e corrida estacionária em pequenos grupos, com ciclos de 30 segundos de execução e 30 de descanso.

Antes de começar, Gabriel avaliou rapidamente o nível dos participantes durante o aquecimento e ajustou a aula em tempo real. "A ideia era incluir todo mundo, independentemente de já treinar ou não." A estratégia funcionou: o treino terminou com um desafio de prancha que animou os convidados e reforçou o clima de superação coletiva.

Experiência coletiva

A aniversariante daquela manhã era Raphaela Bahia, 38 anos, que decidiu transformar a data em um marco da sua mudança de vida. "Esse ano decidi emagrecer e sair do sedentarismo. O treino funcional casou perfeitamente com a ideia de incentivar quem está ao meu redor", conta. Para a corretora imobiliária, começar o dia do aniversário se movimentando foi "incrível", e o clima se estendeu com um café da manhã e até um vinho branco ao final.

Raphaela reuniu cerca de 50 pessoas, entre adultos e crianças, e se surpreendeu com a animação geral — apesar do horário. "Ninguém acreditou quando falei que seria às 8h30 da manhã do feriado. Mas, no fim, todo mundo curtiu muito." A experiência marcou tanto que ela já planeja repetir a ideia com outra modalidade no próximo ano.





Outra que entrou na onda foi Adriene Vieira, 29 anos, que decidiu organizar uma corrida de aniversário. A ideia surgiu para fugir da festa tradicional e envolver amigos que não tinham o hábito de treinar. "Eu já gostava de correr, então fez sentido. Só não imaginava o trabalhão", brinca.

Em apenas 30 dias, ela precisou montar percurso, solicitar liberação dos órgãos públicos, conseguir patrocínio, organizar kits, ponto de hidratação e café da manhã — quase uma minicorrida oficial. Cerca de 45 pessoas foram convidadas e, segundo ela, a adesão a surpreendeu. "Mostra que essa geração está mais aberta a uma vida equilibrada."

O percurso foi de 5km e contou com uma equipe de amigos dando apoio. Mesmo quem não correu participou de alguma forma no local da chegada. "Sempre amei comemorar meu aniversário em bar, com cervejinha. Mas essa experiência me marcou demais e quero repetir", diz Adriene a autônoma.

Apesar do entusiasmo, ela admite que enfrentou resistência inicial da turma. "Muitos acharam estranho. Mas no fim abraçaram a ideia." Seu conselho para quem quer tentar é simples: "Não escute críticas. Escolha a atividade que faz sentido pra você — pode ser crossfit, beach tennis, natação… O importante é que te faça bem."





Para a nutricionista e educadora física Isabela Milagres, essa é justamente a força dos aniversários ativos: quando a celebração é positiva, cria-se uma memória emocional que estimula a continuidade do hábito. "A pessoa passa a associar exercício à alegria e pertencimento, não apenas a esforço", afirma.

E para quem pensa em adotar esse estilo, o recado final da especialista é claro: hidratação antes, durante e depois; alimentação leve; roupas confortáveis; evitar o sol forte; e, acima de tudo, respeitar os limites. Assim, a comemoração se torna não apenas marcante — mas também transformadora.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte



