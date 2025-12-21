Beleza responsável: escolhas conscientes unem autocuidado e sustentabilidade no Natal

O movimento por uma beleza mais responsável deixou de ser apenas tendência para se tornar prática comum entre consumidores e marcas. Em meio ao aumento da preocupação ambiental e à busca por rotinas de autocuidado menos agressivas, a maquiagem sustentável cresce no mercado estético brasileiro. No editorial de Natal produzido pela Revista do Correio, a proposta mostra que é possível criar visuais iluminados, modernos e fotográficos usando produtos com menor impacto para o ambiente.

O mercado responde a essa demanda com uma grande variedade de itens considerados mais limpos. Bases leves com ingredientes naturais, batons veganos, sombras produzidas com pigmentos minerais e embalagens com refil se tornaram destaque entre as marcas mais procuradas. A tendência dos produtos multifuncionais também ganha força por reduzir o volume de itens na bolsa de maquiagem e, consequentemente, o descarte final dos itens. Esse movimento reforça a ideia de que beleza sustentável é uma combinação entre segurança e responsabilidade.

Para a maquiadora Aline Paiva de Freitas (@alinepmakeup_), responsável pela produção da modelo Bruna Travassos no editorial e com uma década de experiência na área, a maquiagem sustentável começa no essencial. "É aquela que realça a beleza de forma natural, valorizando a pessoa sem excessos, enquanto cuida da pele e também do planeta." A lógica que orientou a sessão fotográfica foi exatamente essa: uma estética iluminada, com brilho suave, poucos contornos e produtos multifuncionais.

Segundo Aline, práticas sustentáveis passam pela escolha de marcas que investem em processos responsáveis, utilizam ingredientes naturais e não testam em animais. Ela também participa de programas de coleta de embalagens vazias e lembra que a sustentabilidade não está apenas no produto aplicado, mas em todo o ciclo de uso e descarte. "Dou preferência a marcas cruelty-free e com bons ingredientes para a pele. E sempre observo os rótulos para evitar componentes sintéticos e petroquímicos", explica.

No editorial, o brilho natalino apareceu em versões mais conscientes, como nos iluminadores minerais, blushes cremosos veganos e batons com embalagens refiláveis. Aline destaca que a durabilidade da maquiagem não precisa vir de fórmulas agressivas. Para ela, tudo começa na preparação da pele. "Uma maquiagem impecável dura mais quando a pele está saudável, hidratada e bem cuidada. Uso produtos com fixadores naturais e bases com certificações de durabilidade", afirma.

As dificuldades, porém, ainda existem. A profissional aponta que a variedade de produtos realmente sustentáveis é menor do que o ideal. Além disso, o mercado sofre com itens falsificados e mal armazenados, que podem prejudicar tanto o consumidor quanto o meio ambiente. "É fundamental comprar de locais confiáveis e de marcas transparentes", reforça.

A produção feita na modelo Bruna representa o conceito de forma visual. Aline apostou em poucos produtos, privilegiando textura, luz e a valorização dos traços naturais. "Utilize o mesmo iluminador do rosto nos olhos e o mesmo contorno para marcar o olhar. Isso cria uma maquiagem sofisticada usando poucos itens", sugere. O resultado foi uma aparência elegante, luminosa e alinhada à estética do editorial de Natal.

Cuidado com os fios

Para o editorial, a modelo Bruna também teve os fios cuidados pela cabeleireira Elisabete Paranhos, do Studio de Beleza MAJU (@ma_ju.studio), localizado em Águas Claras, no Bahamas Center. Na produção, a profissional realizou babyliss para criar movimento e impacto durante as fotos, e finalizou a franja de forma específica, escovada e alinhada com o restante do cabelo. "Esse cuidado proporciona leveza e alinhamento para o cabelo da Bruna", comenta a especialista. Para dar brilho e proteção aos fios, Elisabeth aplicou, por fim, o reparador de pontas da Oliver Pro Hair.

No cotidiano das produções, a hair stylist prioriza produtos sustentáveis, que combinam proteínas vegetais, lipídios naturais e minerais essenciais. "Eles ajudam a tratar o cabelo enquanto proporcionam brilho, definição e uma fixação leve." Elisabeth também conta que gosta de trabalhar com finalizadores em embalagens recicláveis e sprays com tecnologia sustentável, que reduzem o impacto ambiental e evitam desperdício.

Para avaliar a eficácia dos produtos de menor impacto ambiental, a profissional observa a performance imediata, o tratamento que eles oferecem aos fios, especialmente aos cabelos quimicamente sensibilizados, e o rendimento no uso diário. "Quando um produto é realmente eficiente, ele entrega resultado com pouca quantidade, permite reaplicações sem acúmulo e mantém o cabelo leve e saudável." Segundo ela, isso torna o processo mais consciente, mais sustentável e, ao mesmo tempo, muito eficaz para produções de festa.