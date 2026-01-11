InícioRevista do Correio
Moda

Chapéus aparecem como acessórios protagonistas do verão

O acessório da temporada une conforto, estilo e proteção solar. Os chapéus transitam entre o rústico e o tecnológico, com cada vez mais protagonismo

A união de vários acessórios pode deixar o look praiano ainda mais charmoso - (crédito: Reprodução/ Instagram (@nataliacangueiro))
A união de vários acessórios pode deixar o look praiano ainda mais charmoso - (crédito: Reprodução/ Instagram (@nataliacangueiro))

Durante as férias de verão, estar na praia é um momento de descanso para muitas pessoas. A estação, no entanto, deixou de ser somente sinônimo de tranquilidade e virou o epicentro de estilo e funcionalidade. Biquínis confortáveis, óculos especiais e bolsas que combinem com a paisagem. Mais do que isso, já há alguns anos, os chapéus ganharam protagonismo nesse cenário à beira-mar. Para além de proteger o rosto do Sol, eles garantem muito charme e elegância.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Entre a nostalgia de décadas passadas e o sabor da modernidade, esse acessório tão popular promete ganhar o verão de 2026. O queridinho das gerações Z e millennial, o bucket hat, não saiu de cena, mas passou por uma plástica de alta-costura. Segundo a professora de moda Krystie Ribeiro, a peça agora assume o formato bell-shaped. "A forma do momento é mais profunda e ajustada à cabeça, lembrando o clássico cloche, popular nos anos 1920", explica a profissional. 

Com isso, essa silhueta genderless (sem gênero) ganha força em materiais tecnológicos e crochês estruturados, perfeitos para o ritmo frenético das metrópoles. Para quem busca o impacto visual do luxo silencioso, as abas gigantescas retornam, mas sob um novo rigor geométrico e uma estrutura ainda atraente. "A tendência para 2026 são abas perfeitamente planas, rígidas e circulares. É a peça central do resort wear, atraindo inclusive o público masculino que busca elegância e proteção máxima para ombros e rosto."

Tecnologia que auxilia

A inovação têxtil é outro pilar desta temporada. O destaque fica para a tecnologia Shape Memory (memória de forma), aplicada em poliamida com proteção UV. "Fibras inteligentes permitem que o chapéu seja dobrado ou amassado dentro da mala sem perder o formato original", destaca a professora. Para o ambiente de escritório, tecidos como o linho e a fibra de bambu — naturalmente antibacteriana — garantem o frescor necessário sob o Sol tropical.

No campo estético, o "luxo que não tem medo de parecer rústico" define o uso de palhas como a toquilla e a toyo. Com bordas propositalmente desfiadas e tramas bicolores que remetem ao artesanato africano e indígena, surge o conceito de granola core — uma celebração do orgânico e do saudável expressa em tons de marfim, areia e bege cru.

De acordo com a professora de moda, até os detalhes foram repensados. As fivelas de plástico deram lugar aos bioplásticos derivados de fontes renováveis e acetatos biodegradáveis que imitam pedras brutas e conchas. "Esses elementos trazem um toque de dopamine dressing — estética voltada para cores e formas que estimulam o bom humor — aos acessórios, personalizando cada peça de forma única", acrescenta.

Explosão de dopamina 

Se os neutros dominam o luxo discreto, o movimento dopamine dressing garante a vibração para os festivais e as areias. Cores saturadas, como verde-limão e azul-cobalto, dividem espaço com tons que parecem ter saído de filtros do Instagram, como o digital lavender.

Para harmonizar essas cores com o rosto, o segredo está no equilíbrio. A designer de moda Luiza Dantas ressalta que o acessório deve complementar a identidade de quem o usa, sem sobrecarregar: "Chapéus de impacto pedem acessórios mais sutis, enquanto modelos minimalistas permitem brincos maiores e óculos marcantes. O chapéu certo é aquele que complementa, nunca compete", aconselha a especialista.

Na visão da profissional, a versatilidade é a palavra de ordem. O chapéu de verão rompeu a barreira da areia e invadiu a alfaiataria leve, estando em diversas ocasiões, não somente na praia. De acordo com Luiza Dantas, a peça hoje ocupa com naturalidade o cenário urbano. Assim, durante o verão, é possível estar tanto no mar quanto passeando em restaurantes ou feiras, utilizando sempre o chapéu que mais combina com o seu estilo.

"A chave está nos materiais refinados e na paleta neutra, que garantem sofisticação instantânea", afirma a designer. Seja um modelo de crochê com fios de seda para um jantar sofisticado ou um chapéu de aba larga para um evento ao ar livre, o acessório deixou de ser um item extra para se tornar a assinatura de moda do verão 2026. "Neste verão, o chapéu não é apenas proteção, é atitude, estilo e assinatura de moda", completa.

Como escolher o chapéu ideal?

O segredo de um bom styling de acessórios de cabeça é a compensação: usar o chapéu para criar visualmente o que a estrutura óssea não possui de forma natural.

Rosto oval

Considerado o formato mais equilibrado, ele permite uma liberdade quase total.

O que usar: praticamente todos os modelos, desde o clássico Panamá até o ousado bucket hat.

Dica pro: como as proporções já são harmônicas, você pode focar na cor e no material para seguir as tendências do feito à mão.

Rosto redondo

O objetivo aqui é "quebrar" a circularidade e alongar a face, criando ângulos que o rosto não tem.

O que usar: chapéus com a copa alta e linhas bem definidas ou assimétricas. O modelo fedora (chapéu de feltro ou palha com vinco na copa) é excelente porque o topo "em V" ajuda a esticar a silhueta facial.

O que evitar: modelos muito circulares ou com abas extremamente curtas e rentes ao rosto.

Rosto quadrado

Rostos com mandíbula e testa marcadas pedem linhas orgânicas e arredondadas para suavizar a fisionomia.

O que usar: o chapéu floppy (modelo com abas largas e maleáveis que criam ondas) é a escolha ideal para o verão. As curvas das abas contrastam com a rigidez do maxilar. Boinas e modelos com copas arredondadas também funcionam bem.

O que evitar: chapéus com cortes muito retos e geométricos, que podem endurecer ainda mais a expressão.

Rosto longo

Para quem tem o rosto estreito e comprido, o foco deve ser criar uma ilusão de largura.

O que usar: chapéus de abas largas e copas baixas. A aba larga cria uma linha horizontal que "corta" o comprimento do rosto, dando uma aparência mais preenchida.

Dica de styling: usar o chapéu um pouco mais inclinado para a frente pode ajudar a reduzir visualmente o comprimento da testa.

Fonte: professora de moda Krystie Ribeiro

Saiba Mais

  • O chapéu é o acessório do verão
    O chapéu é o acessório do verão Foto: Reprodução/ Instagram (@brunamarquezine)
  • Vários estilos e formatos conquistam o público
    Vários estilos e formatos conquistam o público Foto: Arquivo pessoal
  • O formato cowboy tem sido um dos mais atraentes desta temporada
    O formato cowboy tem sido um dos mais atraentes desta temporada Foto: Reprodução/ Instagram (@nahcardoso)
  • O bucket hat ainda é o queridinho dos amantes da moda
    O bucket hat ainda é o queridinho dos amantes da moda Foto: Reprodução/ Instagram (@jadepicon)
  • Google Discover Icon

Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes
postado em 11/01/2026 06:00
SIGA
x