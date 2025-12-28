Além da virada: looks de Ano Novo que atravessam estações e ocasiões

A moda consciente segue ganhando novos significados e, no editorial de Ano-Novo, aparece associada à ideia de continuidade, versatilidade e uso prolongado das peças. Mais do que looks pensados apenas para a virada, a proposta é mostrar que roupas escolhidas para momentos especiais podem, e devem, atravessar estações, viagens e diferentes ocasiões ao longo do ano. Assim, consumo responsável, estética e funcionalidade caminham juntos, inclusive nas celebrações de fim de ciclo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Para o editorial de Ano-Novo da Revista do Correio, a stylist convidada foi Cynara Boechat, que partiu de um convite com um propósito claro: ensinar o público a se vestir para as festas sem limitar o uso das peças a uma única data. "A proposta é ensinar o público a se vestir nas festas agora de final de ano e ensinando o reaproveitamento dessas peças para todo o verão", explica. Segundo ela, muitas roupas carregam um caráter atemporal e podem transitar facilmente entre estações, desde que sejam pensadas com consciência. "Elas não podem ser somente para aquela data e serem descartadas", reforça.

A construção dos looks levou em conta não apenas a estética, mas também o contexto social e econômico. Para Cynara, o movimento de consumo consciente também atravessa a moda e reflete uma mudança de mentalidade. "Fui pensando em todo esse contexto, inclusive na economia do nosso país, que esse movimento também chega na área da vestimenta. Da moda. E então eu vejo um grande consumo consciente", afirma. A palavra-chave do editorial é versatilidade, vestir a mesma peça em diferentes momentos do ano, de formas variadas, explorando novas combinações.

Essa ideia se traduz visualmente na escolha por uma paleta monocromática e por peças clean. "Eu me inspirei num monocromático para ficar até fácil esse uso variado, essa versatilidade", conta Cynara. Estampas de cor única e modelagens simples ajudam a multiplicar possibilidades e facilitam o reaproveitamento. "Essa inspiração veio do uso de peças clean, de cor única, a estampa de cor única também para facilitar essa multiplicação de vestir", completa. As marcas escolhidas, Iorane, Dane-se, Schutz, CNS e Zinc, dialogam com essa proposta, oferecendo peças que transitam entre o casual e o sofisticado.

Versatilidade em cena

Mais do que criar combinações fechadas, o editorial aposta na liberdade de interpretação. Cynara pensou os looks como um ponto de partida, permitindo que diferentes estilos se apropriem das mesmas peças. "Eu fiz de uma forma onde todo e qualquer estilo pudesse se divertir com as mesmas peças, só que cada um colocando a sua maneira", explica. Para ela, esse diálogo entre conceito e identidade pessoal foi um dos pontos mais prazerosos do processo. "É saber que os sete estilos universais se comunicam, vestem, se identificam, usam e brincam e aprovam todas essas peças."

A leveza do verão também aparece na proposta. Misturar estampas, explorar sobreposições sutis e adaptar os looks para diferentes contextos faz parte do conceito. "No verão é muito cool misturar as estampas", comenta a stylist, reforçando o caráter descontraído e prático das produções.

Além do dia a dia, as escolhas também pensam no deslocamento. As peças do editorial dialogam com a ideia de malas inteligentes, fáceis de transportar e simples de combinar, o que amplia ainda mais seu uso em viagens e momentos de lazer. Assim, o editorial de Ano-Novo propõe um novo olhar para a moda festiva, menos descarte, mais possibilidades e roupas que acompanham o ritmo da vida real durante todo o ano.

FOTO 1 (foto: Mariana Campos/CB/D.A Press)

Lucas Picolotto veste:

Camisa de linho, da Dane-se (R$ 428)

Calça de linho, da Dane-se (R$ 398)

Jaqueta Jaqcuard, da Dane-se (R$ 998)

Tênis branco, da CNS (R$ 379)



Ana Neves veste:

Blazer, da Iorane (R$ 2.489)

Bata, da Iorane (R$ 1.989)

Calça, da Iorane (R$ 1.689)

Salto, da Schutz (R$ 690)

Brinco, da Zinc (R$ 129)





FOTO DE CAPA (foto: Mariana Campos/CB/D.A Press)



Lucas Picolotto veste:

Camisa de linho, da Dane-se (R$428)

Calça de linho, da Dane-se (R$398)

Sandália (R$ 319)



Ana Neves veste:

Blazer, da Iorane (R$ 2.489)

Calça, da Iorane (R$ 1.689)

Biquíni, da Iorane (R$ 989)

Rasteira, da Schutz (R$ 450)



FOTO 3 (foto: Mariana Campos/CB/D.A Press)





Lucas Picolotto veste:

Camisa linho marinho, da Dane-se (R$ 408)

Calça linho marinho, da Dane-se (R$ 398)

Tênis branco, da CNS (R$ 379)



Ana Neves veste:

Vestido, da Iorane (R$ 1.989)

Salto, da Schutz (R$ 690)



FOTO 4 (foto: Mariana Campos/CB/D.A Press)





Lucas Picolotto veste:

Camisa tricot azul, da Dane-se (R$ 398)

Camiseta, da Dane-se (R$ 198)

Short linho, da Dane-se (R$ 318)

Tênis bege, da CNS (R$ 498)



Ana Neves veste:

Maiô, da Iorane (R$ 1.289)

Calça, da Iorane (R$ 1.989)

Salto, da Schutz (R$ 750)

Brinco, da Zinc (R$ 112)



Agradecimentos



Modelos:

Ana Neves (@clarinhaninha) e Lucas Picolotto (@lucaspicolotto)



Stylist:

Cynara Boechat (@cynaraboechat)



Maquiagem:

Jade Sifre (@studiomarja_)



Lojas:

Iorane (@iorane), Dane-se (@usedane_se), Schutz (@schutzoficial), CNS (@cnscalçados) e Zinc (@zincomplements)

Fotos:

Fotógrafa Mariana Campos (@marigrigori)

*Colaboraram Júlia Sirqueira e Giovanna Rodrigues









