Abdômen definido até o Carnaval: 5 dicas que realmente funcionam

Após a temporada das festas de fim de ano, começam os preparativos para o Carnaval. Mas será que ainda dá tempo de preparar o corpo para curtir os dias de folia com mais energia, disposição e ainda ganhar um shape mais definido? Dá, sim! É o que diz Monikká Souza (Monikita Fit), empresária e treinadora fitness especialista em pilates, treinamento funcional e musculação.

A seguir, com a ajuda da especialista, listamos algumas dicas para você colocar em prática a partir de hoje. Confira!

1. Aumente a ingestão de água

Faça o cálculo de 35 ml x seu peso e o resultado será a quantidade mínima de água que deve ser ingerida por dia.

2. Evite alimentos processados

Elimine doces, álcool, refrigerante, enlatados e frituras da sua alimentação até o Carnaval, pelo menos.

Poucos minutos de exercício físico por dia já ajudam a sair do sedentarismo (Imagem: Friends Stock | Shutterstock)

3. Faça atividade física

Pratique pelo menos 15 minutos de exercício físico por dia. Uma caminhada já está ótima para sair do sedentarismo.

4. Melhore a qualidade do seu sono

Durma de 7 a 9 horas por noite para garantir o bem-estar do corpo e da mente.

5. Durma bem

O sono regula hormônios ligados à fome e ao acúmulo de gordura, especialmente na região abdominal.

