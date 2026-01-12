InícioRevista do Correio
Abdômen definido até o Carnaval: 5 dicas que realmente funcionam

Hábitos simples no dia a dia contribuem para o emagrecimento e a definição da barriga

Alguns cuidados ajudam a preparar o abdômen para o Carnaval (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Após a temporada das festas de fim de ano, começam os preparativos para o Carnaval. Mas será que ainda dá tempo de preparar o corpo para curtir os dias de folia com mais energia, disposição e ainda ganhar um shape mais definido? Dá, sim! É o que diz Monikká Souza (Monikita Fit), empresária e treinadora fitness especialista em pilates, treinamento funcional e musculação.

A seguir, com a ajuda da especialista, listamos algumas dicas para você colocar em prática a partir de hoje. Confira!

1. Aumente a ingestão de água

Faça o cálculo de 35 ml x seu peso e o resultado será a quantidade mínima de água que deve ser ingerida por dia. 

2. Evite alimentos processados 

Elimine doces, álcool, refrigerante, enlatados e frituras da sua alimentação até o Carnaval, pelo menos. 

esteiras enfileiradas de frente para janela. duas mulheres andando na esteira
Poucos minutos de exercício físico por dia já ajudam a sair do sedentarismo (Imagem: Friends Stock | Shutterstock)

3. Faça atividade física 

Pratique pelo menos 15 minutos de exercício físico por dia. Uma caminhada já está ótima para sair do sedentarismo. 

4. Melhore a qualidade do seu sono

Durma de 7 a 9 horas por noite para garantir o bem-estar do corpo e da mente. 

Por Gabriela Andrade e Redação EdiCase

