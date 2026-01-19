De volta à rotina de treinos: 5 dicas para manter a constância no início do ano

Alteração na rotina de treinos pode impactar tanto a prática de exercícios quanto a alimentação e o bem-estar (Imagem: Studio Romantic | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Mudanças em uma rotina de treinos bem adaptada tendem a gerar preocupação com ganho de peso e com o bem-estar emocional. O início de ano com dias de recesso do trabalho, compromissos sociais e familiares, além de uma possível programação de férias pode ser desafiador. Sair de um cronograma academia/trabalho/casa pode impactar tanto a prática de exercícios quanto a alimentação.

Além das questões relacionadas ao aumento de peso, mudanças podem elevar níveis de estresse e ansiedade em boa parte da população, impulsionada pela interrupção das rotinas, expectativas sociais e pressão emocional.

Resultado de enquete realizada pela Associação Americana de Psicologia, de 2023, apontou que 41% dos adultos perceberam aumento do nível de estresse durante o período. Entre pessoas com alguma condição de saúde mental, 64% delas notam uma piora durante a mesma época.

Após vencer o sobrepeso e perder 17 kg, a treinadora da Queima Diária, plataforma de treinos on-line, Ágatha Versiani, compartilha cinco dicas para passar por esse período, com corpo e mente sãos. Confira!

1. Combinar alimentação saudável e rotina de atividades físicas

Manter hábitos equilibrados não significa buscar transformações radicais o tempo todo. “Não precisa ser uma fase de grandes resultados físicos, mas de proteção do que já foi conquistado. Manter o básico com alimentação equilibrada na maior parte do tempo e alguma rotina de treinos já é suficiente […]”, diz a profissional.

2. Faça escolhas inteligentes

Sair da rotina é algo natural, mas pequenas decisões ao longo do dia podem minimizar impactos no corpo. “Se sabe que vai sair da rotina, treine mais cedo, priorize refeições mais leves ao longo do dia e aumente a hidratação. Essa antecipação reduz impactos no corpo sem exigir restrições extremas”, recomenda Ágatha Versiani.

3. Não castigue o corpo após um exagero

Excessos acontecem e fazem parte do caminho. O mais importante é saber retomar os cuidados com gentileza, evitando atitudes extremas. “Escorregar faz parte do processo. Em vez de tentar compensar com treinos excessivos ou restrições severas. Volte aos treinos, beba muita água, coma sem exageros, mas também sem restrição demais, durma melhor, inclua proteínas magras e legumes e carboidratos de qualidade. Não se esqueça que um dia ou dois fora do foco não estragam seus resultados. Mais que isso, sim”, explica a treinadora.

Ajustar a intensidade dos treinos é essencial em dias de cansaço ou desmotivação (Imagem: BGStock72 | Shutterstock)

4. Adapte o treino ao seu nível de energia e ao momento

O corpo nem sempre responde da mesma forma todos os dias. Respeitar os limites físicos e emocionais, ajustando a intensidade dos treinos, é essencial. “Nem todo dia será de alta intensidade. Em dias de cansaço ou desmotivação, opte por treinos mais leves ou curtos. O importante é se movimentar de alguma forma e manter o hábito ativo, respeitando o corpo”, diz Ágatha Versiani.

5. Autocuidado é um processo contínuo

Segundo a especialista, construir uma relação saudável com o próprio corpo exige paciência e consciência. “Resultados duradouros vêm da capacidade de cair e levantar quantas vezes for necessário. Aproveitar os momentos de descontração com consciência, sem culpa, e voltar ao foco logo em seguida é parte de uma relação mais madura, sustentável e saudável com o próprio corpo”, explica.

Por Fernanda Nazaré