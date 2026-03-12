Veja o que esperar do look de Wagner Moura na festa do Oscar

À medida que o Oscar se aproxima, a expectativa em torno de Wagner Moura não se limita apenas à disputa pela estatueta de Melhor Ator. Nos tapetes vermelhos da temporada, o brasileiro tem mostrado que seu estilo também se tornou um assunto à parte, construído com discrição, mas cheio de personalidade.

Em vez de apostar em produções chamativas, ele tem seguido um caminho oposto ao excesso que costuma dominar premiações internacionais. Sua presença fashion é marcada por um minimalismo calculado, definido por alfaiataria precisa, cores bem escolhidas e detalhes que, embora discretos, revelam uma intenção clara por trás de cada look.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Grande parte dessa identidade visual passa pelo olhar da stylist Ilaria Urbinati, conhecida por vestir alguns dos homens mais elegantes de Hollywood. Sob sua direção criativa, cada aparição do ator durante a campanha de O agente secreto parece ter sido pensada como um capítulo de uma narrativa estética elegante, contemporânea e sem exageros.









Um dos momentos mais comentados ocorreu no Globo de Ouro de 2026. Na ocasião, Wagner Moura combinou um blazer branco com calça preta de alfaiataria e finalizou o visual com as icônicas botas Tabi, modelo de bico dividido que separa o dedão dos demais dedos do pé e se tornou símbolo da Maison Margiela. O resultado foi um equilíbrio raro entre formalidade e provocação estética, capaz de transformar um look aparentemente clássico em algo inesperado.

Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho no Critics Choice Awards - Kevin Winter/Getty Images for Critics Choice Association/AFP (foto: KEVIN WINTER/AFP)

No Critics Choice Awards, o ator seguiu explorando novas interpretações da alfaiataria. O conjunto escolhido, inspirado na estrutura de um quimono, tinha tecido encorpado e linhas amplas, criando uma silhueta mais fluida e arquitetônica. O look chamava atenção pelo movimento e pelo caimento.

Leia também: Wagner Moura será um dos apresentadores do Oscar 2026

Ao longo da temporada, o brasileiro também alternou momentos mais experimentais com o rigor da elegância clássica. Smokings tradicionais dividiram espaço com ternos de cortes modernos. Cada peça parecia dialogar com a ideia de sofisticação discreta que ele tem construído no circuito internacional.

Os acessórios seguem a mesma lógica de sobriedade. No pulso, relógios de design clássico aparecem como complemento refinado, enquanto nos pés ele alterna entre sapatos minimalistas e modelos mais conceituais, capazes de quebrar a formalidade sem comprometer a elegância do conjunto.

A turnê internacional de O agente secreto, iniciada no fim de 2025, também mostrou a evolução dessa estética. Nos primeiros eventos, Wagner Moura apareceu com produções mais tradicionais. Com o passar dos meses, no entanto, as escolhas ganharam mais personalidade com ternos coloridos, tecidos diferentes e cortes menos rígidos.









As cores também apareceram com frequência em sua jornada fashion. Entre os destaques da temporada está o conjunto em tom beterraba usado em um evento dedicado aos indicados ao Oscar — uma alfaiataria desconstruída que substituiu o blazer clássico por uma sobreposição mais leve. Além disso, optou por um visual monocromático azul para o Santa Barbara Film Festival, que mostrou como a alfaiataria pode ser elegante mesmo fora da paleta tradicional.

Diante desse histórico recente, o look de Wagner Moura para o Oscar surge cercado de curiosidade. A expectativa é que ele mantenha a mesma fórmula que tem marcado sua trajetória nesta temporada: elegância sem esforço aparente, alfaiataria impecável e um detalhe inesperado capaz de transformar o clássico em algo singular.