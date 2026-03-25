Caspa em bebês e crianças: entenda as causas, sintomas e tratamentos

Caspas em bebês são conhecida como crosta láctea. Geralmente surge nos primeiros três meses de vida e tendem a desaparecer sozinhas - (crédito: Reprodução/Canva)

A caspa infantil, cientificamente conhecida como dermatite seborreica, é uma condição de pele comum que afeta o couro cabeludo de bebês e crianças. Apesar de não ser contagiosa nem indicar falta de higiene, pode causar coceira e desconforto, principalmente em crianças mais velhas, já que em bebês a condição costuma ser assintomática.

Essa condição afeta bebês e crianças. Em bebês, conhecida como crosta láctea, geralmente surge nos primeiros três meses de vida e tende a desaparecer espontaneamente, sendo uma condição benigna e autolimitada. Já em crianças mais velhas, pode se apresentar de forma recorrente. A dermatite seborreica é caracterizada por descamação, vermelhidão e, às vezes, crostas amareladas ou esbranquiçadas no couro cabeludo, ocorrendo em áreas com alta concentração de glândulas sebáceas.

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A causa exata não é totalmente compreendida, mas acredita-se que envolva uma combinação de fatores genéticos, hormonais (hormônios maternos que passam para o bebê) e a presença do fungo Malassezia, que vive naturalmente na pele. Em algumas pessoas, o sistema imunológico reage a esse fungo, causando inflamação e descamação.

Principais sintomas e fatores agravantes

Os sintomas mais visíveis são as escamas finas e brancas (semelhantes à caspa de adultos) ou placas espessas e amareladas no couro cabeludo. Para crianças maiores, quando há coceira, ela pode ser o sintoma mais incômodo, atrapalhando o sono e a concentração. Em alguns casos, pode haver vermelhidão e uma leve oleosidade na área afetada.

Fatores como clima seco ou muito úmido, estresse, uso de produtos inadequados para a pele infantil e certas condições de saúde podem piorar os sintomas.

Como tratar e cuidar em casa

O tratamento geralmente é simples e pode ser feito em casa. O pediatra ou dermatologista pode indicar o uso de xampus específicos para dermatite seborreica, com ingredientes como cetoconazol ou piritionato de zinco, em formulações suaves para crianças.

Dicas para a rotina de cuidados:

Lave o cabelo da criança regularmente, mas sem excesso, para controlar a oleosidade;

Use apenas produtos formulados para o público infantil, que são mais suaves e hipoalergênicos;

Durante a lavagem, massageie o couro cabeludo suavemente com as pontas dos dedos, nunca com as unhas;

Para remover as crostas em bebês (crosta láctea), pode-se aplicar um óleo infantil alguns minutos antes do banho para amolecê-las e, em seguida, usar uma escova de cerdas macias para removê-las delicadamente;

Enxágue bem para não deixar resíduos de produtos na pele.

Quando procurar ajuda médica?

Embora a caspa infantil seja geralmente inofensiva, é importante procurar um pediatra ou dermatologista se: a condição não melhorar com os cuidados básicos; as lesões parecerem infectadas (com pus, inchaço ou dor); a descamação se espalhar para outras partes do corpo; ou se a coceira for muito intensa e estiver causando grande desconforto à criança. O profissional poderá confirmar o diagnóstico e indicar o tratamento mais adequado para cada caso.

*Este artigo foi gerado por uma inteligência artificial e revisado por um editor.

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